CHP’den İYİ Parti’ye uzanan yardım eli

Meral Akşener, bir şekilde bu ülkede cumhurbaşkanlığı için aday olacak. Burası kesin. Fakat neden bu kadar önünü kesmeye yönelik çalışma yürütülür, takıldığımız ve anlayamadığımız nokta burası…

Yahu, her zaman demiyor muyuz, ‘Hodri Meydan’ diye…

Yiğitler şöyle bir meydana çıksın hele. Bu kadın olmuş, erkek olmuş önemi var mı?

İYİ Parti’nin seçimlere girmemesi için gösterilen bu çaba neyin nesidir böyle?

Öğrendiğimiz kadarıyla bu konuda AK Parti son derece ılıman. Yani tavrı İYİ Parti’nin seçimlere girmesi yönünde. Hatta bu konuda altı aylık bekleme süresini üç aya indirmek isteyen de iktidar temsilcileri…

Fakat iktidarın kanatları altında siyaset yapmaya kendini mahkum hisseden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu duruma karşı çıkması AK Parti’lilerin de elini kolunu bağlıyor. Bakmayın Bahçeli’nin yaptığı, “Seçime girmelerinde bize göre bir sorun yok” şeklindeki sözlerine. Meselenin arka bahçesinde ne dolaplar çevriliyor herkes bunun farkında…

Yani birileri İYİ Parti’nin seçimlere girememesi için elinden geleni ardına koymuyor. Fakat burada belki demokrasi, belki de sağlam bir ittifak muhabbetleri ile devreye CHP giriyor. Zamanının gelmediği bahanesiyle seçimlere alınmak istenmeyen İYİ Parti’ye el atıyor CHP. 15 milletvekili ana muhalefetten istifa edip İYİ Parti saflarına katılacak. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grup kuracak 20 vekil barajına ulaşan Akşener’in partisi, seçimlere girme hakkı elde edecek.

En başında ifade etmek gerekir ki, bu yapılmak istenen gerçekten özveri isteyen bir senaryo. Hem genel başkanlar, hem de geçişlerle ilgili kabul etme ferasetini gösteren milletvekilleri için. Büyük fedakarlık bu yapılan iş…

Bu yapılan anlaşma ile ortaya konulan net bir karar var ki, CHP, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kuvvetle muhtemel Meral Akşener’in arkasında duracak. Önemli olan bunu aday çıkarmayarak mı, yoksa göstermelik bir adayı ortada bulundurarak mı yapacak buna bakacağız…

Fakat her halükarda, hatta seçim sonuçları nasıl olursa olsun, bundan sonra Türkiye’deki siyasetin artık eskisi gibi olmayacağı kesin.

Zira bu memlekette artık siyasi ittifaklar bile delikanlıca yapılmamaya başlandı. Haliyle bizi

Bekleyen yeni gelişmelerin olduğunu, seçimlerin bundan böyle gerçek pehlivanların güreşeceği arena olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliyoruz.

Fakat yine de CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak vatana millete, hayırlı uğurlu olsun…

Burada önemli olan soru şu tabi…

Yapılan bu ittifak, seçimlere olumlu yansır mı?

Zor bir soru. Ancak şöyle yanıt verebiliriz; iktidar gücü her zaman maça 1-0 önde başlar. Beraberliği yakalamak ise muhalefet için kolay olmayabilir…