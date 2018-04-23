“Milletvekili” rüyası gören parti yöneticilerine geçmiş olsun

Baskın seçim, en fazla kimlerin moralini bozdu biliyor musunuz?

Partilerin, milletvekili olmayı düşleyen il ve ilçe başkanlarının…

Sayayım.

*AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın…

*CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın…

*CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın…

*MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün…

Emin değilim, belki…

*İyi Parti İl Başkanı Serdar Kaman’ın…

*SP İl Başkanı Nurettin Çelik’in…

Başkanların morali neden bozuldu?

Bozuldu, çünkü partiler, il ve ilçe başkanlarına “Oturun oturduğunuz yerde, örgütleri boşaltmayın” talimatını ya gönderdiler, ya da göndermek üzereler.

Anlayacağınız, yıllardır milletvekili olma rüyası gören parti yöneticileri, sıkışık seçim takvimi nedeniyle milletvekili adayı olamayacaklar, görevleri başında kalacaklar.

Parti genel merkezleri, bunca yoğunluk arasında bir de “örgütleri toparlamakla” uğraşmak istemiyorlar.

Sonuç olarak…

Başkanların milletvekili olma hayali, bir başka bahara kaldı.

Her şey kısmetle!

Sizce Dolar düşer mi?

Toplum iyice “dolarize” oldu ya…

Son günlerde herkes birbirine bunu soruyor.

Dolar düşer mi?

4 liranın altına iner mi?

Elinde Dolar var, kâr-zarar hesabı yapacak.

Düşecekse, elindekileri satacak.

Düşünce, tekrar alacak.

Ben söyleyeyim, düşmez.

Çünkü düşmesi için neden yok.

Çünkü ister kabul edelim ister etmeyelim, ülkemiz krizde.

Bağıra bağıra geldi kriz.

“Yapmayın, etmeyin; çalışmayan, üretmeyen, sadece tüketen ülke sonunda ekonomik krize girer” diye yıllarca anlatmaya çalıştı aklı başında ekonomistler, dinleyen olmadı.

Ülkeyi yönetenler, kulaklarını tıkadılar, bildiklerini okudular.

“Borç ekonomisi”ni sürdürmekte ısrar ettiler.

Çalışmayan, üretmeyen, sadece tüketen bir ülkenin “kriz yaşamaması” mümkün mü?

Böyle bir dünya var mı?

Şimdi bazı çevreler, “kriz” lafına kızıyor.

“Dış güçlerin marifeti” deyip suçu üstünden atıyor.

Kriz davul zurna çalarak geldi, biz hâlâ “dış güçler” diyoruz.

O yaşlı adamla Azrail arasındaki diyaloğu biliyorsunuz değil mi?

Azrail yaşlı adamın canını almaya gelir.

Yaşlı, itiraz eder.

“İyi de, hiç önceden bana geleceğini söylemedin. Haber verseydin hazırlanırdım…”

Azrail, öfkeyle çıkışır:

“Be adam, önce gözlerin zayıfladı, sonra dişlerin döküldü, kafandaki tüm saçlar beyazladı, iki basamak merdiven bile çıkamaz hale geldin, bütün bunlardan daha büyük işaret olur mu?”

Bizim kriz de bu yaşlı adamın hikâyesine benziyor.

Kriz içinde yaşıyoruz, ama kabul etmiyoruz.

Döviz kuru sürekli yükseliyor…

Yabancı şirketler tedirgin, birer ikişer ülkemizden ayrılıyor…

Cari açık her geçen gün artıyor…

Enflasyon çift hanelerde dolaşıyor…

Dış borcumuz gittikçe fazlalaşıyor…

Kredi derecelendirme kuruluşları sürekli uyarıyor…

Üretime dönük doğru dürüst yatırım yok…

Enerjiden sonra gıdada da dışa bağımlı hale geldik…

İşsizlik çift hanelerde…

Daha ne olsun?

Bütün bunlar “kriz” göstergesi değil de ne?

Yaşadığımız hayat, hak ettiğimiz bir hayat değil

Ben hep söylerim.

Senin, benim, hepimizin yaşadığı hayat, hak ettiğimiz bir hayat değil.

Bize, fazla çalışmadan, fazla üretmeden hak etmediğimiz bir hayat yaşatıyorlar.

Büyümüşüz…

Türkiye; olmayan bir gelirle, borçla büyüdü.

Yetmedi, ülkemizin en değerli ekonomik varlıkları satıldı, satılmaya devam ediliyor.

“Büyüme” dediğimiz, üretimden gelen büyüme değil, tüketimden gelen büyüme.

Harcayarak büyüyoruz…

AVM yaparak büyüyoruz…

Lüks konutlarda oturarak büyüyoruz…

Lüks otomobillere binerek büyüyoruz…

Hazine garantili milyar dolarlık borçlarla köprü, tünel, hastane yaparak büyüyoruz…

Büyümemiz bundan.

Yazının sonunda o dolar sorusuna bir kez daha cevap vereyim:

Dolar, düşmez.

Doların düşmesi için bir neden var mı?

Geçen hafta, sadece “baskın seçim” tarihinin açıklandığı gün “bir günlüğüne” düştü, tekrar çıktı.