Basketbol devrimine evet, ama yetmez…

Bir garip kentte yaşıyoruz. Dünyanın en büyük sanayi kenti haline gelen aslında turizm incisi olması gereken Kocaeli kenti, yıllardır dev sanayi kuruluşlarının tüm pisliğini ciğerlerine çekmesine, güzelim Körfez İncisi denizini teslim etmesine rağmen, en büyük moral değeri olması gereken sportif faaliyetlerde, bir çok Güneydoğu kentinden daha geride bulunuyor. 17 Ağustos 1999 deprem faciasında dahi, İsmetpaşa Stadı’nı tıklım tıklım dolduran, sanayi kenti olduğu için olağanüstü hal bölgesi ilan edilmeyen ve iki yıl içerisinde yeniden ülkenin en çok vergi ödeyen kenti olan Kocaeli ve onun sembolü Kocaelispor, hala 3.Lig’lerde sürünüyor… Amatörü düşmekten zor kurtuluyor. İki Türkiye kupası sahibi Kocaelispor sürünürken, bir zamanların efsane takımlarına sahip Kocaelimizin salon sporları ise dip yapmış durumda…

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80’li yıllarda AEG Eti Kandıra takımıyla beraber erkekler voleybol fırtınası esen kentimizde, Avrupa liglerinde boy gösteriyorduk. 120 bin kişilik şehirde, 1.200 kişilik Atatürk Spor Salonu tuvaletlerine kadar doluyordu. Alnı yıllarda Kocaelisporlu Gazozcu Mehmet (Yalaz), Zihni gibi simler sayesinde 1.Küme Mahalli Basketbol Ligi’nde bile salonlar doluyordu. Karamürsel’deki NATO üssünde takım kuran siyahi oyunculara sahip ABD takımıyla bile maçlar yapılırken, salon yıkılıyordu adeta…

Bu sevgi, beraberinde Nasaşspor oluşumunu sağladı. Nasaş Alüminyum Fabrikası sahibi Fethi Ağalar, basketbola el attı. Ülker Fabrikası’nın ambalaj kağıdı tedarikçisi olan Nasaşspor, Türkiye Basketbol 1.Ligi’ne yükseldi. Efes Pilsen, Beşiktaş, Galatasaray, Tofaş SAS, Eczacıbaşı, İTÜ gibi takımların yer aldığı ligde, unutulmaz maçlar oynuyorduk. O zaman Fenerbahçe’nin adı bile geçmiyordu liglerde. O Nasaşspor ile Fethi Ağalar ve İsmail Boduroğlu, Freeman gibi bir dünya devini, Uzakdoğu’da tatil yaparken, kente getirip imza attırdı. Düşünün bu adamın adına NBA’de 6.24 ve üç sayı kuralı getirilmişti. Nasaşspor efsane oldu. Salon hıncahınç doldu. Ancak, Ülker Fabrikası. Tedarikçisi Nasaş’ı satın alıp, kartelleşmeye gidince, olan kent basketboluna oldu. Fethi Ağalar Nasaş’ı da sattı, Kocaeli basketbolunu da. Ülker kulübü satın alıp Fenerbahçe Ülker takımını kurdu ve bir yıl İzmit’te oynayan Fenerbahçe, sonra Avrupa şampiyonluğuna giden yolda, Nasaş adıyla yol alabildi. Feerbahçe zirvede, Nasaş’ın adı bile anılmıyor artık…

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Sonra Kocaelispor bayan basketbol takımı girişimleri. Erkek takımı girişimleri ve sokağa atılan milyonlar… Hele hele Natalie gibi bir yıldızı Türk voleyboluna kazandıran Kocaelispor’un en çok da voleyboldan hançer yemesi gibi. Rahmetli Burhan Kasım gibi bir değeri bile taşıyamadı bu kent…

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Ve şimdi yeniden basketbola sarıldı Kocaeli kenti…

İzmit Belediyesi, bayan basketboluna yatırım yaptı. Bayan basketbolunun ve erkek voleybolunun salonları dolduramaması gerçeğine rağmen, bütçe yetersizliği nedeniyle, İzmit Belediyesi’nin girişimleri kadı basketbolu civarında kaldı. Türkiye Kupası kazanan İzmit Belediyespor basketbol takımı, beklendiği gibi yine salonları dolduramadı elbette… Türkiye Kupası kazanan takımın bu sevinci bir parlayıp bir söndü ve yitti gitti… Hala Bilyoner Ligi’ne yükselme mücadelesi sürüyor ama, nereye kadar?..

Çünkü bayan basketbolunun bütçesi de yaklaşık 5 milyon lirayı buluyor… Hem de sıradan bir takım için…

Büyük basketbol erkekler ligindeyse, 25-30 milyon lira arasında değişen kısıtlı bir bütçeyle, ancak orta sıralarda yer alabiliyorsunuz…

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İzmit Belediyesi’nin, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile el ele verip, resmi sözleşme imzalayarak, kentimizi pilot il yapması, tabii ki hepimizin içini ısıttı. Basketbol böylece yeniden canlanabilirdi. Ama bir şartla. Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nde bir takımınız olması şartıyla. Nasıl ki 80’li yıllarda ‘Beyaz Gölge’ dizisi fenomen olup, kentimizde ve ülkemizde basketbol patlama yaptıysa, Nasaş nasıl 90’larda salonları doldurduysa, Kocaeli’nde bir büyük takımının kurulması da, devrimi gerçekleştirecek ve kolaylaştıracaktır. Asıl Hidayet Türküoğlu’nun asıl bu konuda destek vermesi lazımdır. Artık kente büyük ir sponsor mu bulur, yoksa kentimizdeki sanayi kuruluşlarını devreye mi sokar, orasını kendi bilir…

Koskoca Cumhurbaşkanlığı Danışmanı’na biz mi öğreteceğiz bunları. Yüksekten uçan pilot, ayağını yere basmazsa neye yarar?.. Ancak alkolik pilot olur…

Lassa ve Brisa, bu kentin suyuyla havasıyla beslenip, Körfezini kullanıyorsa, bu kentten 40 yıldır para kazanıp, gidip tüm paralarını Barcelona futbol ve basketbol kulüplerine yatırabilecek cesareti bulabiliyorsa, tamamen bu kentin sessizliğindendir. Kentin sahipsizliğindendir. Kentin bir spor meclisinin olmamasındandır…

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Elhasıl-ı velkelam, yani sözün özü…

Basketbolda devrim yapacaksanız…

Milyonlar yatırılan Yahyakaptan Spor Salonu’nu dolduramıyorsanız…

Basketbolu yeniden kentin kılcal damarlarına. Sokaklarına sokmak istiyorsanız…

Büyük erkekler liginde onayacak bir takım kurmalısınız…

Koskoca Cumurbaşkanı Danışmanı Hidayet Türkoğlu, herhalde 25 milyon liracık bulabilir…

Hele hele bu kentin bu dev kartelleri dururken, zorlanmaz… Yeter ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir telefon kaldırsın ve Brisa ile diğer kartellerin halini hatırını sorsun…

Olur biter!..

Milyonlar kulüplerimize akar…

Devrim o zaman başlar…

Hem de bir gecede..

Sizce koskoca sanayi kentinin hala belediyelerin ağzına bakmasının utancı, yüzünüzü kızartmıyor mu?..

O halde, utanmak istiyorsanız, Umuttepe’ye gidin, KOÜ Tıp Fakültesi’nde bir gece sabahlayın, kemoterapi sırası bekleyen iskelete dönmüş insanların dramını görün de, bu kenti kim nasıl kanser etmiş, bir daha beddua okuyun!..

Ama…

Boşveeeeer…

Fenerbahçe Kocaelispor’u küme düşürdüğü zaman, “Bu işin arkasında pis kokular var” diyen ve sonra Maga Deri ile Ali Şen’i omuzlarında ağırlayan, birer deri cekete kendini satan bizler değil miyiz?