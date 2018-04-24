İttifak, “sürpriz gol”e neden bu kadar hiddetlendi?

AKP-MHP ittifakı, CHP ve İyi Parti’nin pazar günkü sürpriz golüne fena hiddetlendi.

Aman Allah’ım o ne sözler…

*”Bu bir aldatma ve hiledir. Bu siyasi bir ahlaksızlıktır. Bu operasyon Güneş Motel’in tekrarıdır. Bu ittifak ahlaki ve meşru değildir.” Bekir BOZDAĞ (Hükümet Sözcüsü)

*”Kemal Kılıçdaroğlu, sözde demokrasi adına demokrasiyi ve o vekilleri seçen millet iradesini yok saymıştır. Bu yapılan, siyasi onursuzluktur.” Mahir ÜNAL (AKP Sözcüsü)

*İlkeli ittifaktan bahsedenlerin siyasi oyunlara heves etmesi siyasi çürüme halidir.” Devlet BAHÇELİ (MHP Genel Başkanı)

Daha kimler kimler!

İttifak cenahı, 15 CHP milletvekilinin İyi Parti’ye geçmesinin duyulmasından sonra ağzına geleni saydı döktü.

Hele olaydan sonra o “havuz medyası”nın hali…

Dört bir koldan “farklı algı” yaratmaya çalıştılar.

İşi “FETÖ”ye bağlayanlar bile oldu.

Özetle…

CHP’nin İyi Parti’ye 15 milletvekili jesti, AKP-MHP ittifakında “şok” etkisi yarattı.

Öfke patlamasına neden oldu…

Bu kadar hiddet, bu kadar öfke nedendi acaba?

Bence ittifak, kendini ele verdi.

İyi Parti’yi seçimlere sokmayacaklardı, oyun bozulunca, ister istemez “öfke boşalması” yaşandı.

Bunun başka açıklaması olamaz.

Eğer ittifak, İyi Parti’nin seçimlere girmesini istiyor olsaydı, bu “sürpriz gol” karşısında bu kadar öfkelenmezdi.

Olup biteni “normal” karşılardı.

Ben gelişen olayları böyle okuyorum.

Demokrasi için tarihi dayanışma

Gazetemizin dünkü başlığı böyleydi.

Bu görüşümüzü aynen sürdürüyoruz.

Bu dayanışma sayesinde…

*İyi Parti, 24 Haziran seçimine “hiçbir engelle karşılaşmaksızın” girecek.

*Meral Akşener, hiçbir zorlukla karşılaşmadan cumhurbaşkanlığına aday olabilecek.

Böylece, 24 Haziran üzerinde, “İyi Parti seçimlere sokulmadı” ayıbı olmayacak.

Zaten yara bere içinde bulunan demokrasimiz, yeni sıkıntılara girmeyecek.

İşte bu nedenle, CHP ile İyi Parti arasında yaşanan, “demokrasi için tarihi dayanışma”dır.

Göreceksiniz, bu dayanışma ülkemizdeki siyasi tıkanmaların önünü açacak, demokrasinin sık sık tökezlemesini önleyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, bu tarihi kararı nedeniyle kutluyorum.

Bu olay, ileride, bazılarının söylediği gibi “utançla” değil, “takdirle” anılacaktır.

Şemsettin Ceyhan, “adaylık vizesi” aldı mı?

Dün sözüne çok güvendiğim bir arkadaşım aradı:

“AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan genel merkezden milletvekili adaylığı için vize aldı, haberin olsun” dedi.

Sözüne güvendiğim için haber kaynağını sormadım.

Şemsettin Bey, bugün yarın belediye başkanlarını toplayıp adaylığını açıklayacak ve istifa edecekmiş.

Hayırlı olsun!

Komşuda ikinci üniversite…

Biz üçüncü üniversite peşinde koşarken, komşu Sakarya elini çabuk tuttu, üniversite sayısını bizimle eşitledi.

Eğer TBMM’ne sunulan tasarı yasalaşırsa, Sakarya Üniversitesi ikiye bölünecek, “Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi” adı altında yeni bir üniversite kurulacak.

Ne diyelim, hayırlı olsun.

Komşuda pişer, bize de düşer.