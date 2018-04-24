Seçimde adalet,  demokrasinin temelidir

Bir futbol maçında hakem sürekli bir tarafı tutarsa, sonuç adil olur mu hiç? Olaylar çıkar. Adaletsizlik devam ederse, o ülkede futbol spor olmaktan çıkar ve spor gelişmez. Bir hastanede doktor, torpil yaparak herkese eşit davranmazsa insanlar hastanede olay çıkartır. Bir devlet dairesinde sürekli taraf tutulursa, yine olaylar çıkar. O daireye insanlar güven duymaz. Öğretmen not verirken taraf tutarsa, sınav soruları öğrencilere önceden verilir ve eşitlik zedelenirse o eğitim sistemine güven olur mu hiç?

Adliyede hakim sürekli taraf tutarak karar verirse, orada adalet gerçekleşir mi hiç? Sonunda insanlar isyan eder ve sokağa dökülürler.

Devlet herkese eşit olmaktan çıkar, herkesin devleti olmaz, yurttaşlarına eşit davranmaz ve tarafsızlığını yitirerek bir görüşün egemenliğine girerse, o devlete güven duyulmaz. Zamanla, toplumda kaos hakim olmaya başlar. Ekonomiden başlayarak devlet çökmeye başlar. O ülkede yine adaletten, demokrasiden, hukuktan ve gelişmeden bahsetmek mümkün olmaz.

Bir düşünün bir siyasi partide olağanüstü kongre isteyen önemli bir gurubun haklarını mahkeme kararları ile elinden alıyor, ihraç edilmelerine neden olacaksın. Direnecekler, yeni parti kuracak ve seçimlere girmek isteyecekler. Seçime girmesinler diye erken seçim kararı alacaksın. Anayasa değişikliğinin uygulama yasaları çıkmadan erken seçim kararı alarak o partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olmasını önlemeye çalışacaksın. O lider nasıl aday olurum diye kara kara düşünürken sen habire devlet olanakları ile propaganda yapacak, adayın için çalışacaksın. Yani seçimde adaleti ortadan kaldıracaksın.

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Seni iktidara taşıyan cumhuriyetle kavga edecek, kurucu liderleri ile uğraşacak, demokrasiyi askıya alacak yasal düzenlemelerle seçimde adaleti ortadan kaldırmaya çalışacaksın. İçişleri,Adalet ve Ulaştırma bakanlarımız bile seçim dönemi istifa etmeyecek görevde kalacaklar diyeceksin. Arkasından adalet, eşitlik, hak ve hukuk diyeceksin. Bunun adı olsa olsa iktidar zehirlenmesidir. Bunun başka izahı yok.

Unutma ki ;bu ülke insanının hamuru artık demokrasi ve bağımsızlık ile yoğrulmuştur .Memleket insanını en iyi tarif eden cümle “ BENİM KARAKTERİM BAĞIMSIZLIKTIR” diyen cümledir.

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Helal olsun CHP’ ye, tarihi süreç içersinde yaptığı gibi koruması ve geliştirmesi gereken demokrasi için İyi Parti’ye grup kurma olanağı tanıyarak seçimde adalet içen önemli bir adım attı. İyi Parti’ye katılan milletvekillerini tarih altın harflerle yazacak. Unutulmamalıdır ki; seçimde adalet yoksa demokrasi de yok. Bu yüzden bu seçimde demokrasiye sahip çıkmak hepimizin asli görevidir. Mesele kişisel değil, kurumsal bir meseledir. Mesele demokrasiye sahip çıkma meselesidir. Demokrasi yıkılırsa biliyoruz ki hepimiz altında kalacağız.