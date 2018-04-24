Halisdemir darbenin, Kılıçdaroğlu Türk siyasetinin seyrini değiştirdi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gerek başbakan iken, gerekse Cumhurbaşkanı iken Recep Tayyip Erdoğan’a söylemediğini bırakmadı…

Bir miting esnasında urgan bile attı…

Ama ne olduysa, aniden 360 derece değişti…

Erdoğan’ın kanını içse doymayan Bahçeli, birden bire Erdoğan’ın en büyük destekçisi oluverdi…

Neden böyle 360 derece değişti, hala anlaşılamadı…

Bahçeli, durup dururken grup toplantısında iktidara seslenerek, “getirin başkanlık sistemini, referanduma götürelim” dedi…

Yıllardır başkanlık sistemiyle yanıp tutuşan Recep Tayyip Erdoğan, Bahçili’ye teşekkür etti… 16 Nisan 2017 yılında yapılan referandumda, Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürsüz oyları geçersiz sayması ile referandumun kaderi değişti ve kıl payı “evet” önde çıktı…

Hala, referandumun şaibeli olduğu yönünde ciddi kuşkular var…

BAHÇELİ’NİN ERDOĞAN AŞKI

Referandum sonrası Bahçeli, durup dururken Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı…

Yetmedi, 2019’da yapılacak seçimlerden sonraki 5 yıl da Erdoğan’ı destekleyeceklerini söyledi…

Seçimler, 3 Kasım 2019’da yapılacaktı…

Seçimlere 20 ay kala, ittifak senaryolarının konuşulması, MHP ile AKP’nin erken seçim üzerinde uzun zamandır plan yaptıklarını gösteriyor…

Her defasında erken seçim yok derken, meğer muhalefeti uyutmaya çalışmışlar…

CHP, İYİ PARTİ’YE KALKAN OLDU…

2010 yılında yapılan referandum öncesinde CHP’nin genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, o tarihten beri yapılan seçimleri kaybetmiş olabilir…

Ama pazar günü öyle bir hamle yaptı ki, Türk siyaset tarihinin resmen seyrini değiştirdi…

Yüksek Seçim Kurulu, İyi Parti’yi seçimlere sokmamaya hazırlanırken CHP, resmen İYİ Parti’ye kalkan oldu…

Kılıçdaroğlu, tarihli bir manevra yaparak, 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesi talimatını verdi…

Bu 15 milletvekili arasında CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet de var…

İYİ PARTİ’YE ÇİFTE MÜJDE!

İYİ Parti 24 Haziran’daki erken seçime girecek mi, girmeyecek mi?

Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin imza toplayacak mı, toplamayacak mı? tartışmasına CHP son noktayı koydu…

5 milletvekili olan İYİ Parti, CHP’li 15 vekilin partilerine katılmasıyla 20 sayısına ulaştı…

TBMM’de grup kurma hakkını elde etti.

Böylece hem İYİ Parti 24 Haziran’daki erken seçime katılacak, hem de Meral Akşener, 100 bin imzaya gerek kalmadan Cumhurbaşkanı adayı olabilecek. (AKP hükümeti, son anda yeni bir yasal düzenleme yapmazsa)

CHP’nin bu hamlesi, gündeme bomba gibi düşerken, demokrasi için tarihi bir dayanışma olarak değerlendirildi.

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15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesinden sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlenen basın toplantısında, “milletvekillerimiz "Demokrasi için İYİ Parti'ye gitme kararı aldılar. Arkadaşlarımız, demokrasiye yönelik, gaspa, kumpasa zırh olmuşlardır. Bu İYİ Parti'ye geçişin tek cümlelik açıklaması budur " dedi.

‘NEDEN BÖYLE BİR TABLOYA İHTİYAÇ OLDU?’

Ardından söz alan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, tarihi bir konuşma yaptı…

Tezcan şunları söyledi;

“Neden böyle bir tabloya ihtiyaç oldu? 24 Haziran seçimi Türkiye'nin kurtuluşu olacak. Bu yol tek adam rejiminin tuzakları ile donatılmış bir süreç. Bizim görevimiz CHP olarak, demokrasinin önüne kurulan tuzakları temizlemek. Bu böyle bir adımdır. İYİ Parti'nin seçimlere girme hakkı olduğunu herkes biliyor. 15 milletvekili arkadaşımızın İYİ Parti'ye katılmasına gerek olmadan mevcut siyasi partiler kanunu gereği, İYİ Parti'nin seçimlere girme hakkının var olduğunu herkes biliyor. Karar verme konusunda tereddüt yaşayan YSK'nın aleyhte düşünen üyeleri de biliyor. Ama siyaset kurumu tek adam rejimi yargıyı da kullanarak önümüzdeki seçim sürecini dizayn etme peşindeler. Seçimlere girme hakkı olan bir siyasi partiyi seçimlere sokmamanın hesabındalar. İYİ Parti Kurultayını yaptı. 41 ilden daha fazla örgütlendi.

YSK Yargıtay Başsavcılığı'nın bu yazısına rağmen kararını erteledi. Karar vermedi. Bu kurulun üzerinde ciddi bir baskı olduğunun açık delilidir. Yarına neyi bekliyorsunuz? Böyle söyletmeme planları olduğunu görüyoruz. Bu demokrasinin serbest seçimin önüne kurulan kurulması planlanan bir tuzaktır. Kurul bir karar vermedi. Oysa çok basit bir karar. Kararın pazartesiye bırakılması, ciddi, sinsi planların, tuzakların olduğunu ortaya koyuyor. OHAL şartlarında Türkiye'yi seçime götürmek isteyen anlayış bununla da yetinmeyerek tuzaklarla bir seçim planlama peşindeler. Kavganın bile mertçe olanı makbuldür. Madem ki mertliği bozacak adımlar atma peşindesiniz. Mertliğin er meydanını yaratmak bizim görevimiz." dedi… CHP’nin bu hamlesi karşısında rahatlayan YSK da, İYİ Parti’nin seçime katılabileceğini açıkladı…

AKP’LİLER ÖFKE KUSTU…

CHP’nin 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesi, siyasete bomba gibi düşerken, AKP’lilerin ne söyleyeceği merak ediliyordu… AKP’liler öfke kustu…

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir, açık bir siyasi mühendisliktir. Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi bir başka partiye stepne yapmıştır” ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “İlke ittifakından bahseden Kılıçdaroğlu siyasi onursuzluğa imza atmıştır” sözleriyle değerlendirdi.

AKP Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, “Bunlar kiralık milletvekili. Kılıçdaroğlu vekillerini kiraya verdi” dedi.

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AKP’lilerin tepkisine bakılırsa, CHP’nin hamlesi kendilerini çok rahatsız etmiş…

Bu işbirliğini içlerine sindiremiyorlar…

Demek ki; CHP bu hamlesiyle, AKP’nin bamteline bakmış…

Tamam da daha düne kadar Erdoğan hakkında söylemediğini bırakmayan Devlet Bahçeli ile ittifak yapılınca bir şey yok, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’ye seçim kalkanı olunca kıyamet kopuyor…

DEMOKRASİ İÇİN TARİHİ DAYANIŞMA

Şu bir gerçek ki; 22 Nisan 2017 tarihi, Türk siyasi tarihine altın harflerle geçecektir…

CHP’nin yaptığı, “DEMOKRASİ İÇİN TARİHİ DAYANIŞMADIR”…

Helal olsun Kılıçdaroğlu’na…

20 10 yılında CHP’nin genel başkanı oldu…

Birçok seçim kaybetti…

Ankara’dan İstanbul’a kadar Adalet Yürüyüşü yaptı…

Son zamanlarda partisinde eleştirildi…

Ama, 22 Nisan 2017 tarihinde, tarihe geçecek siyasi bir manevra yaptı…

Nasıl ki astsubay Ömer Halisdemir, hain generalin alnına tek kurşun sıkarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştirdiyse, CHP lideri Kılıçdaroğlu da 15 milletvekilini İYİ Parti’ye transfer ettirerek, Türk siyaset tarihinin seyrini değiştirdi diyebiliriz…

Bakalım Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesi, nasıl sonuç verecek.