Gerçekten “seçim” mi yapıyoruz?

Demokratik bir düzenin de Hukuk Devleti’nin de temel kuralları vardır.

“Seçim” tek başına demokrasi değildir!

Seçimler ve seçim kuralları “siyasi iktidarın çıkarlarına göre” değiştiriliyorsa, ya da sık sık “erken ya da baskın seçim” tartışmaları yaşanıyorsa, bu demokraside bir sakatlık vardır!

Son Anayasa değişikliği, ülkemizde 95 yıldır ağır aksak sürdürülmeye ve geliştirilmeye çalışılan “Meclis Sistemi” yerine, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi” adı verilen, “tek adam egemenliği” düzenini getiriyor!

Bu Anayasa oylaması yapılırken siyasi iktidar devletin her türlü maddi-manevi olanaklarını kullandı, son anda “AKP’liler istedi” diye “Mühürsüz oylar” geçerli sayıldı ve daha pek çok itiraz nedeni olmasına karşın, “Atı alan Üsküdar’ı geçti!”

Ancak, bu Anayasa tercihinde bile, önceden belirlenen bir kural daha vardı; Bu yeni düzenin başlangıç tarihi Kasım 2019 olacaktı!

Öncesinde de “Yerel Seçimler” yapılacaktı!

Bütün bir ULUSU kucaklaması ve siyasi olaylarda “Ulus adına hakem” 0lması gereken Cumhurbaşkanı, referandum sonrası hemen “AKP Genel Başkanı” sıfatını yükleniverdi!

Sonrası malum;

2019’a yönelik siyasi etkinlikler hız kazandı. “Muhtarlarla ve değişik toplumsal kesimlerle Saray’da kitlesel toplantılar”, devletin araçları ve harcamalarıyla siyasi aktiviteler tüm ulusun gözü önünde sürdürüldü.

Daha da önemlisi, bir siyasi parti genel başkanı “Cumhurbaşkanlığı” zırhı içinde, siyasal çıkarları adına tüm karşıtlarını “terörle işbirliği içinde” olmakla suçlayabildi!

Bu da yetmedi, baraj tehlikesi giderek büyüyen MHP ile “Cumhur İttifakı” yapıldı ve bu ittifaka “yasal kılıf” da uyduruldu!

Bunun da yüzde 51’e yetmeyeceği anlaşılınca, daha önce de bu konuda yüksek deneyimleri olan Bahçeli, bir anda “26 Ağustos’ta Erken Seçim” deyiverdi!

Ve, Erdoğan “açık eksiltme” ile “24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim” dedi!..

Çünkü, ekonomi uzmanlarının yanı sıra işadamları örgütlerinin de açıkça ifade ettikleri gibi, ekonomi büyük bir alarm veriyor!

Birileri “İMF bizden borç istedi” palavrası ile göz boyasa da bu yıl içinde ödenmesi gereken dış borç 186 milyar dolar!

Dolar ve Avro’nun yükselişi önlenemiyor! Bu, akaryakıttan başlayarak hayatın her alanında yüksek zamları tetikliyor!

Uluslar arası siyasette kimseyle barışık değiliz! 8 milyonluk nüfusu ile Yunanistan bile “Ege’de türlü oyunlar oynuyor!”

Şimdilik, gözleri ve bilinçleri bağlı bir kesim bu acı gerçeğin bilincinde değil! Bu yüzden, bir an önce bir “Baskın Seçim” ile “Tek adam düzenini” kurmanın telaşına düştüler!

Yapılacak seçimin “eşit ve adil seçim” olacağına dair kaygılar olsa da bu seçim yapılacak.

Peki, ya sonrası?

Ülke ekonomisi ve gelir adaletsizliği, işsizlik sorunları çözülecek mi?

Emekliler, memur, işçi ve çiftçiler daha güvenli ve huzurlu bir yaşam olanağına kavuşabilecekler mi?

Medya özgür olacak mı?

Eğitimde ülke ihtiyaçlarına ve 21. Yüzyıla uygun, gerçekten “ulusal bir eğitim düzeni” kurulabilecek mi?

Üniversiteler özgür ve özerk olabilecek mi?

Ulusal varlıklarımıza sahip çıkabilecek miyiz?

Doğa katliamları önlenebilecek mi?

Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulabilecek miyiz?

“Yargı bağımsızlığı” gerçekleşecek mi?

Yoksa?