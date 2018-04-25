Torbalar dökülüyor

Hep şikayet ediyoruz. Artık her işe özel yasa yapma geleneği tamamen kalktı. Torba yasa diye bir kavram tamamen hayatımıza girdi ve bizim işimizi zorlaştırdığı defalarca geniş kesimler tarafından uyarıldığı halde dikkate alan yok.

Bu ara arka arkaya 7101 – 7102 – 7103 ve 7104 sırayla torba yasa bombardımanına tutulduk. Alakasız birçok konu içinden cımbızla çekerek kendi alanımıza ilgili düzenlemeleri takip etmeye çalışıyoruz. Sanki inanılmaz bir inatla insanların yasaları öğrenmesi engellenmeye çalışılıyor. Bizleri ilgilendiren son torba 7104 sayılı yasadır. Bu yasa ile ilgili özetleme yaparsak şöyle.

HASILAT ESASLI KDV GELDİ

KDV Kanuna “hasılat esaslı vergilendirme sistemi ”getirildi. Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektör ve meslek gurupları kapsamında yer alanların talep etmesi halinde, hasılatları üzerinden belirli bir oranda KDV ödemeleri yönünde düzenleme yapıldı. Diyelim ki hasılatımız aylık 50.000 TL bunun örneğin%1 veya 2 si gibi bir uygulama.

KDV iadelerinde vergi müfettişlerince yapılacak iade incelemelerinde süresi üç ay olarak belirlendi bu süre idare iki aya kadar uzatılabilecek.

KDV İADELERİNDE YENİ DURUM

SMMM’lere KDV iadelerinde rapor düzenleme ve katma değer vergisi iadesine dayanak teşkil eden rapora konu hesap ve işlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere karşıt inceleme yetkisi verildi

Serbest muhasebeci mali müşavirler, iadeye ilişkin düzenledikleri raporların doğru olmasından sorumlu tutulacaktır. Düzenledikleri raporun doğru olamaması halinde rapor kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziya uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. İstisna edilmiş işlemlerde indirilmeyen katma değer vergisi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla iadeye konu edilebilecektir.