Şule Şahbaz olayı ve madalyonun iki yüzü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü hiç şüphe yok ki, kent sporunun son 15 yılına kalın bir damga vurmuştur. Tesisleriyle, sporcu sayısıyla, kazandırdıkları Dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla, bunun yanı sıra yapılan yanlış transferler sonrasında çuvalla parayı sokağa atmasıyla hep gündemin baş sırasında yer alan Kağıtspor, Kocaelispor kadar ses getirmiştir.

Zaman zaman aşırıya kaçan sporcu disiplini, malzeme alımlarındaki yanlışlar (satranç takımı gibi), transfere harcanan gereksiz paralar, kulübün olumsuz olarak eleştirildiği yönleriydi. Hele hele dikekten dönen bayan basketbolunda çıplak sporcu transfer edilmeye kalkılması, bardağı taşıran son damla oldu…

Yine, 200 bin liraya yakın bir maliyetle alınan yağlı güreşçin Serhat Göçmen’in dopingli çıkması, kente sürülen kara leke olarak tarihe geçti…

Kağıtspor Kulübü, şimdi ise mahkemelik bir olayla karşı karşıya bulunuyor…

Haltercimiz Şule Şahbaz olayı…

Naim Süleymanoğlu’nun talebelerinden…

Kentimize halteri getiren isim olan, deprem öncesinde Değirmendere’deki bir evi halter evi haline getirip, Dünya ve Avrupa şampiyonlarını, hem de rekorlarla birlikte ülkemize ve tabii ki kentimize ve Kağıtspor’a getiren Şule Şahbaz, şimdi kulübüyle mahkemelik oldu…

Gazetemizin geleneksel Doruktakiler Anketi’nde de 2002 yılında ‘Yılın Sporcusu’ seçilen Şule Şahbaz, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle işinden atıldı ve süreç mahkemeye taşınırken, hem davayı kazandı ve hem de spor lojmanlarında saat 17.00’den sonra özel yaşam serbestliğiyle ilgili bir kanun çıkarmayı başardı…

Sibel Şimşek, Aylin Daşdelen, Nurdan Karagöz gibi isimlerle birlikte, engelli erkek ve bayan birçok sporcuyu dünyanın zirvesine çıkaran Şule Şahbaz, sosyal medyada, masasında alkol varken bir fotoğraf paylaştığı için işinden atılmıştı…

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Bu madalyonun bir yüzü…

Bir fotoğraf sebebiyle, tabii ki bir sporcu işinden atılmaz… Yaşamı kendini ilgilendirir… Yadırganabilir, eleştirilebilir, ama bunlar işten atılma sebebi olamaz…

Ancak madalyonun bir diğer yüzü var…

Olaya objektif bakmak gerekirse, bir antrenörün, hem de Milli bir antrenör ve eski bir rekortmenin (Rahmetli Naim Süleymanoğlu da barlardan çıkarken görüntüleriyle hep eleştirilmişti), örnek olması gerekir… Şule Şahbaz, sosyal medyada o fotoğrafı paylaşırken, bu kadar rahat davranmamalıydı. Yönetimden korktuğu için değil, sporcularının da bu görüntüyü tasvip etmeyeceğini bilmesi gerektiği için sorumludur. Sporun disiplinine aykırı bir görüntü olduğunu gösterdiği için, böylesi ir fotoğrafı paylaşmamalıydı…

Velev ki, fotoğrafta iki varken, o içmiş olsun ya da olmasın…

Bu onun kendi kararıdır…

Saygı duyulmalıdır. Özel yaşama karışmaya, kimsenin hakkı yoktur…

Bırakın işinden atmayı, kınama cezası bile veremezsiniz…

Onu, spor kamuoyu yargılar zaten…

Bu size düşmez…

Ha idmanda içki içer, alkolik olarak idmana gelir, o zaman zaten gereğini kendisi yapar…

Dünyada birçok ünlü yıldız (Messi, Ronaldo), içkinin zararları, bağımlılık yapan maddelere karşı çalışmalarıyla öne çıkmaktadır…

Şule Şahbaz da, zamanın dünya efsanelerinden biri olarak, daha dikkatli davranabilirdi…

Ama dedim ya, onu yargılamak bize düşmez, mahkeme gerekli kararı zaten vermiş ve Şahbaz’ı haklı bulmuştur…

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Bu olayın kamuoyuna yansıma biçimi de böyle olacaktır… Sezar’ın hakkı Sezar’a… Objektif olunmalıdır… Olaylara tarafsız gözle bakıldıkça, çözüm daha sağlıklı olur…

Başiskele’dekiWater Front tesisini kurduktan sonra burayı devreden Şule Şahbaz, ticaret hayatında da yara almıştır. İsteğim, şampiyonumuzun yine kendi branşında üretimini sürdürmesidir…

Bu olay acısıyla, tatlısıyla kapanmıştır…

Herkes bu olaydan gerekli dersleri çıkarmalıdır…

Basın da objektif yaklaşımını sürdürmelidir…

Madalyonun sürekli iki yanını da görmeli, her iki yönü de, belgeleriyle okurlarının önüne koymalıdır…

Gazetecilik sorumluluğu da bunu gerektirir…

Hey gidi Uğur mumcu hey!