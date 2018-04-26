Bir skandal da Başiskele Doğantepe’den…

Bölgesel Amatör Lig… Yaygın adıyla BAL… Belediye Derincespor’un 1 milyon liranın üzerinde harcadığı paraların boşa gitmesiyle ilgili yazılarımı yayınlıyorum. Bir hayli de olumlu ve olumsuz tepki alıyor. Zaten kızılmayan gazeteci, görevini yapmıyor demektir… ‘Belediye Derince’yi karalama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldım… Rakamı abarttığım söylendi. Belediyelerin sadece Derince değil, tüm ilçelerde BAL’a aktardığı paraların, sokağa atılmış para olduğuna inanıyorum ve sözlerimin arkasındayım…

Yazılarımda, bu kentte yarı profesyonel ya da profesyonel liglere harcanan paralara acıdığımı, belediyelerin bu paraları aktarmakla aslında suç işlediğini defalarca yazdım ve yazmaya da devam edeceğim…

Tıpkı 90’larda, Sefa Sirmen’in Kocaelispor’a para aktarırken, işçilerin maaş alamamasından vicdanen rahatsız olduğumu açık açık yazmama rağmen…

Şimdi o paraların nasıl havalara uçtuğunu görüp kahroluyorum…

O paraları verdiğimiz yetmemiş ki, bir de kulübün transfer hakkı kapatıldı, müzedeki iki kupaya haciz geldi…

Belediye Derincespor’dan sonra, Başiskele Doğantepespor’da da, belediye destekli bir skandal yaşanıyor… Takımın destekçisi tabii ki Başiskele Belediyesi… Ancak sanırım aktarılan paralar pek denetlenmemiş… Bir sürü alacaklı var ve mahkemeye başvurmak için bekliyor…

Tabii ki işin güzel tarafı, Başiskele Belediyesi’nin bu kulübe direkt katkı sağlamamış olması…

İsminin de Başiskele Belediyespor olmaması (Çünkü bu isimle bir kulüp var zaten)…

Ama yine de, bu durum, paranın aktarılmadığı anlamına gelmiyor…

‘BAL’ gibi aktarıldı…

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Başiskele Doğantepe’de, anrenör Naci Keleş ile başlayan serüven, Yusuf Örengül ile bitti…

Göksel Ali Argun da alt yapı koordinatörü olarak göreve atandı… Birlikspor’dan ayrılıp, Doğantepe’de yeni bir yapılanma gerçekleştirdi…

Şimdi sıkı durun !..

Başiskele Doğantepespor, maalesef, alt yapı liglerinden bazılarına katılamazken, ya da ligden çekilirken, son fiyasko da U-11 Futbol Ligi’nde yaşandı… Yani 10 yaş grubunda…

Neresinden bakarsanız bakın, tam bir skandal… Düşünün milyon liralar harcadığınız BAL takımınız varken, bunun 10 binde birine mal olan U-11 Ligi’ne takım çıkaramıyorsunuz…

Yani yarı-profesyonel (Hatta 3.Lig’deki bir çok kulüpten daha profesyonel) bir takımsınız…

3-5 kuruşa mal olacak U-11 Ligi’ne katılma sözü verip, maça çıkmıyorsunuz…

Bu nasıl profesyonel anlayıştır?..

Bu nasıl bir planlamadır?..

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Yazınca kızıyorsunuz. Yahu bunun neresi yazılmaz Allah aşkına!.. Ayranınız yok içmeye, tahtırevanla gidiyorsunuz BAL’a…

Hele hele eski başkan Ertan Demirhan, her şeyi planlayıp yönetime gelmişken, görevi bıraktıktan sonra nasıl bir planlama yapıldığı belli değil… Pekala 5 yıldızlı ilçenin simgesi bir kulübün, U-11 Ligi’ne katılamayacağını, o çocuklara nasıl açıklayabiliyorsunuz ?.. Genel Koordinatör Mustafa Kürkan ve Göksel ali Argun görevden ayrılırken, onlara hiç mi sormadınız, ‘Biz hangi liglere kimlerle katılacağız?’ diye…

Bu nasıl kulüpçülüktür… Böyle bir takım nasıl BAL’da yer alabilir?..

O halde, sizin de harcadığınız 1 milyona yakın paraya yazık değil mi ?.. Size destek veren bir belediye başkanını ve belediye yönetimini, böyle zor durumda bırakmaya hakkınız var mı ?..

Eyyy kent halkı !..

BAL adı altında oynanan komediye seyirci mi kalacaksınız ?..

Alt yapı takımlarını, yani çocuklarını maçlara zar zor götürebilen, ulaşım sıkıntısı çeken, kamyonet tepesinde takım taşıyan kulüpler, ilçelerinizi ‘temsil ettiği iddia edilen !..’ BAL ve belediye takımlarına harcanan paraların, kendi paranız olduğunu hatırlamayacak mısınız?..

TFF’nin, sadece ve sadece futbolcu eskilerine ve kendilerine ‘rant’ sağlamak için adeta ‘Sirk’ haline getirdiği Bölgesel Amatör Lig’deki bu rezalete ‘dur!..’ demeyecek misiniz ?..

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Siz ne yaparsanız yapın ama, ben tek başıma da kalsam, BAL denen, ‘Aslında amatör olan ve transfer saçmalığı bulunmaması gereken’ rezaletin ve ona harcanan paraların peşinde olacağım…

Kim nereden ne kadar almış, ne kadar aktarmış tek tek bulacağım…

Tabii ki sağlam kaynaklarımla !..

Halkın paralarını, bu kulüplerde rant haline getiremeyeceksiniz ?..

Benim dürüstlüğümü sorgulayan Talip Yeşilyurt’a da yine sesleniyorum:

“Çıkınız, Belediye Derincespor’un kimi kaç paraya aldığını açıklayınız. Dürüstlüğünüzü bize de gösteriniz !..”

Haydi göreyim sizi !