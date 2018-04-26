İki kişilik demokrasi!

Ataol Behramoğlu, bir şiirinde; “Aşk iki kişiliktir” diyor.

Çok doğru.

Peki ya DEMOKRASİ?

Bir ya da iki siyaset patronunun iradesi “Demokrasi” için yeterli mi?

Biri, parti içi muhalefetten kurtulabilmek için yakayı iktidardaki patrona kaptırmış! Sonra, o patrona “siyasi kuma” olmuş! Çünkü, “siyaset pazarında kalabilmek için” o egemen güce ihtiyacı var!

Diğeri, “tek karar verici” olmak için ötekinin desteğini istiyor!

Meclis’te, her istediğine koşulsuz “evet” diyecek bir çoğunluğu da var!

Ve; ülkede işler kötü!

Ekonomide ve dış politikada büyük sorunlar oluşmuş!

Ne yapmalı?

“Siyasi bir yangın” çıkarmalı!

En kısa sürede, bir “oldu bitti seçim” yapmalı!

Hiçbir parti “parti içi demokrasiyi” işletme olanağı bulamamalı! Her partide genel başkanlar ve yakın çevresi belirlemeli milletvekili adaylarını!

O partilerin üyeleri, delegeleri, “adam yerine konulmamanın” tepkisini yaşamalı!

Çünkü, demokrasi sürecinde hiçbir katkı ve etkileri yok!

Ya “VATANDAŞ?”

Vatandaş sadece “Noter!”

Siyasi parti patronları, hangi şahısları önlerine koyarlarsa o kişilere oy vermeye mecburlar!

Birileri, bu ucube oyuna “Demokrasi” diyorlar!

Siyasal egemenin kendi partisinde sorun yok! Haşa “ulu bir kişi” ve “efendi” olarak görülüyor! Partideki herkes için velinimet!

Ne halkın iradesi var, ne partili üyelerin ne de parti örgütlerinin…

Herkes önüne konanla idare edecek!

Kimsenin ses çıkarmaya gücü olmayacak!

“Ne yapalım, süre çok kısa, ne önseçim ne de eğilim yoklaması olanağı yoktu” diyecekler!

Hem sonra “OHAL-Olağanüstü hal” var ya!

Bu koşullarda ses yükseltmek, demokrasi diye tutturmak da ne oluyor?

Efendiler karar vermişler bir kere!

Yaşasın demokrasi!..

Seçimler yapılacak, “mühürsüz oy pusulaları” da geçerli sayılacak!

Önceki seçimlerde olduğu gibi yine bir yerlerde çöpe atılmış ya da yakılmış oy pusulaları çıkacak!

Demokrasi oyunu Yüksek Seçim Kurulu’nun ilanı ile tamamlanacak.

Sonra, birileri; “Demokrasi kazandı, Türkiye kazandı, milletimiz iradesini ortaya koydu!” diye nutuklar atılacak!

Ya sonra?

Ülkemiz içine düştüğü “borç tuzağından” ve yurttaşlar “geçim sıkıntısı” dertlerinden kurtulacaklar mı?

İşin kötüsü, artık satacak mal mülk de kalmadı!

Cem Karaca’nın bir şarkısının nakaratında;

“Kavganın haklı olanı erkek dişi bilmiyor/ bütün halk birlik olmazsa kavga haklı olmuyor!” diyor.

Demokrasi, yalnızca “halkın ortak iradesi ile ülkeyi yönetecek olanlara vekalet vermesi” değil.

Demokrasi, tek kelimeyle “KATILIM” dır!

Söz ve kararlara katılım!

“Adaletli ve hukuka uygun bir yarış” olduğu kuşkulu bir seçim değil!

Demokrasi ile dalga geçmenin zamanı hiç değil…

Bu seçim, ya; demokrasi ile dalga geçen, vatandaşı emir kulu sayan siyaset tüccarları ile hesaplaşma seçimidir!

Ya da “köle düzenine geçişin” ilk adımıdır!”