Abdullah Gül tutar mı?

Son günlerin en popüler konusu olduğu kesindir herhalde…

Akıllara gelen, dillendirilen ve cevabı merakla beklenen soru şu?

Acaba 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendisine reis-i cumhurluk yolunu açan, yıllar yılı kardeşlik yapan ve 367 tartışmalarında arkasında duran Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına rakip olarak çıkar mı?

Saadet Partisi’nin Beştepe için adaylık teklifine sıcak bakar mı?

CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak rüzgarından etkilenip “Bu işi yapabilirim” inancına kapılır mı?

Ben bu yorumları yaparken Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Abdullah Gül arasındaki görüşme henüz başlamamıştı. Fakat henüz buradayken kendi şahsi kanaatimi açıklayayım.

Abdullah Gül böyle bir adaylık teklifine sıcak bakmaz…

Diyelim ki baktı, bu işten muhalefet bir sonuç çıkaramaz…

İkinci yorumun detayına girmeye bence gerek yok. Fakat bu işe neden sıcak bakmayacağını şöyle izah edebilirim…

Abdullah Bey, çok ağır başlı bir isimdir. İndiği eşikten bir daha çıkmak istemeyecek kadar tokgözlüdür.

O, siyasi hayatı boyunca başkaları gibi öyle makam ihtirasları içinde savrulup giden bir isim olmadı hiç. Fakat bütün bunlara karşılık milletin verdiği görevden de hiç kaçmadı.

2007 seçimlerinden sonra cumhurbaşkanlığı ve başkomutanlık için adaylık kararının arkasında durulmasını istemesinin sebebi de açıkça budur.

İşte bana göre bu adaylık tartışmasındaki sihirli kelime budur Abdullah Gül için…

Abdullah Gül’ün olası bir şekilde cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesi isteniyorsa bunun tek yolu millettir. Millet tarafından onun için belirgin bir irade ortaya koyulmadan Gül gibi bir siyasi karakterin harekete geçme şansı yok gibi bir şeydir.

Kendi potansiyelleri üzerinde bile ne kadar hakim oldukları bilinmeyen birkaç liderin ismi üzerinde uzlaşıp “Bunu aday yapalım” düşüncesi sonrasında meydana çıkmayacak kadar da akıllıdır.

Toplumsal bir çağrı yapılmadığı, adı sokaktaki yürüyüşlerle anılıp göreve çağrılmadığı sürece Abdullah Gül’ün; öyle Temel Karamollaoğlu’nun, Meral Akşener’in, Kemal Kılıçdaroğlu ya da farklı siyasi figürün daveti ile bugünkü siyasi konjonktürde aday olarak ortaya çıkması mümkün olmayacaktır.

Kaldı ki, ben Gül’ün, özellikle 367 garabetini bu topluma yaşatan, o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Ne sen, ne de Abdullah Gül aday olmayın, olmayın, olmayın” diyen dönemin CHP’sinin günümüz temsilcilerinin olası çağrılarına çok sıcak bakacağını düşünmüyorum…

Öyle ya, daha düne kadar CHP’nin adaylığının önüne geçmek istediği Abdullah Gül’e şimdi neden sarılsın ki CHP.

Üstelik Saadet’te vücut bulmuş hali ile…

O yüzden bu konuda kimse kuru bir beklenti içine girmesin. Tayyip Erdoğan’ın karşısına bütün partiler kendi adayları ile, mümkünse kendi liderleri ile çıksın. Nihai sonucu zaten bizler görecek ve yaşayacağız.