Muhalefetin ortak adayı Abdullah Gül mü olmalı?

“Abdullah Gül” ismi, aylardır ortalıkta.

Gazeteler yazıyor, televizyonlar konuşuyor.

Önce “Saadet Partisi’nin adayı” dendi…

Sonra “çatı adayına” terfi ettirildi.

Kendisi de çıkıp tek kelime etmiyor.

Bana sorarsanız, tam geyik muhabbeti.

Tam bizim milletin istediği ortam!

Ancak gördüğüm kadarıyla bu muhabbet, “tehlikeli sonuçlara” yelken açmış gidiyor.

İşi “FETÖ’nün ve PKK’nın tezgâhı” olarak değerlendirenler bile var.

Komplo teorileri gırla!

Muhalefet ve ortak cumhurbaşkanı adaylığı

Muhalefet partileri…

Yani CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi; Abdullah Gül’ün ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda…

*Gerçekçi olmalı.

*Şartları zorlamamalı.

*”Biz böyle düşünüyoruz, böyle olacak” dememeli.

*Topluma olmayacak bir şeyi diretmemeli.

*”Acaba tutar mı?” diye düşünmemeli.

*Sokağa çıkıp halkın nabzını tutmalı.

*Artılarını- eksilerini hesaplamalı.

Diyelim ki Gül aday gösterildi…

Gösterilmez…

Gösterilmemesi gerekir…

Ama diyelim ki Abdullah Gül, muhalefet partilerinin ortak cumhurbaşkanı adayı gösterildi.

Seçim propagandasını nasıl yürütecek?

Ortaya çıkıp ne diyecek?

AKP iktidarında geçmişte cumhurbaşkanlığı yapmış, başbakanlık yapmış, dışişleri bakanlığı yapmış, parti üst yönetiminde bulunmuş…

Her görevinde iktidarın en kritik kararlarına imza atmış, alınan kararları uygulamış…

Kendisi de hata yapmış veya yapılan hatalara göz yummuş…

Daha sonra Erdoğan ve ekibiyle arası açılmış, görev süresi dolunca köşesine çekilmiş…

Şimdi o soruya gelelim:

Diyelim ki “ortak aday” gösterildi, ortaya çıkıp ne diyecek?

*”Aldatıldım…” mı diyecek?

*”Ben, Erdoğan ve ekibiyle aslında aynı görüşte değildim” mi diyecek?

*Veya “Yüce rabbim beni bağışlasın” deyip kendini temize mi çıkarmaya çalışacak?

*Yoksa PKK ile Oslo’da gizli olarak yapılan görüşmelerden haberinin olmadığını mı söyleyecek?

Kapkaranlık eski defter sayfalarını yok sayıp, yeni bembeyaz defter sayfasını nasıl açacak?

Eğer Türkiye geçtiğimiz yıllarda kötü yönetildiyse-ki öyle-Abdullah Gül’ün bunda hiç sorumluluğu yok mu?

Abdullah Gül, AKP’de başsorumlu birkaç kişi arasına girmez mi?

Gül’ü, yaşanan bütün olaylarda “günahsız” tutmak mümkün mü?

Boşuna zaman kaybediliyor

Bence…

Çatı aday arama konusunda…

Hele hele bu çatı adayın Abdullah Gül olması konusunda…

Boşa zaman kaybediliyor.

(Yazımın tam bu noktasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in internete açıklaması düştü. “CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da” diye.)

İYİ PARTİ de önceki gün buna benzer bir açıklama yapmıştı.

İnşallah bugün itibariyle Abdullah Gül konusu gündemden düşer.

Abdullah Gül, SP’nin adayı olamaz mı?

Neden olamasın?

Bence olmalı da…

Madem Türkiye’nin rahatlamasını istiyor, madem ülkesini çok seviyor, çıksın ortaya SP’nin adayı olsun, alabileceği en maksimum oyu alsın.

Böylece cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasını sağlasın.

Kendisi ikinci tura kalırsa, buyursun birinciyle yarışsın.

Ama Abdullah Gül, çatı adayı olamaz.

Türkiye, ikinci bir “Ekmeleddinİhsanoğlu” olayını kaldıramaz.

Ne yani, “Ekmeleddin olmadı, Gül olsun” mu denecek?

Millet, “40 satır mı, 40 katır mı” tercihine mi zorlanacak?

Böyle bir şey olur mu?

İYİ PARTİ, “Adayımız Meral Akşener” dedi.

CHP de adayını açıklasın.

SP de…

İkinci tura kim kalırsa, etrafında birleşsinler.

İttifak, ancak ikinci turda!

İbrahim Artvinli, aktif siyasete geri döner mi?

İbrahim Artvinli, önceki gün Gölcüklü gazeteci dostumuz Nurettin Şenemre ile birlikte ziyaretime geldi.

Seyrek de olsa görüşüyorduk, dikkat etmemişim…

Saçları iyice beyazlamış.

Eee, o da bize yaklaşıyor.

Yaşı olmuş 65.

Tanıştığımızda 30’lu yaşlardaydı.

Kocaeli siyasetinin “fişek gibi” delikanlısıydı.

AP saflarında başlamıştı siyasete.

Yıl, 1976… AP Gölcük Gençlik Kolları Başkanlığı…

Kısa bir süre sonra AP İl Gençlik Kolu Başkanlığı’na seçilmiş, bu görevi 1980 yılına kadar sürdürmüştü.

AP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı’na aday olmuş, seçimi 14 oyla kaybetmişti.

12 Eylül sonrası kurulan DYP’nin kuruluşunda yer almıştı.

1985-1987 yılları arasında DYP İzmit İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştü.

1987’ seçimlerinde partisinin üçüncü sıra milletvekili adayı idi, ama seçilemedi.

1991 seçimlerinde birinci sıradan Ankara’ya gitti.

Mecliste sıradan bir milletvekili olarak değil, “Başkanlık Divanı Üyesi” olarak görev yaptı.

Ayrıca Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Başkanlığı görevinde bulundu.

Sohbet ederken hep o eski günleri konuştuk.

O dönemin “siyasi iklimi”ni…

Kimsenin kimseyi ayrıştırmadığı, kimsenin kimseye höt höt bakmadığı o günleri…

***

İbrahim Artvinli Adalet Partisi’nde başladığı siyaseti Doğru Yol Partisi’nde sürdürdü, bugün de İYİ PARTİ’de.

Genel Başkan Meral Akşener’in daveti üzerine “Yüksek İstişare Kurulu”na girdi.

Siyasi deneyimlerini İYİ PARTİ’ningenç kadrolarına aktarıyor.

Bugün de Yüksek İstişare Kurulu toplantısı için Ankara’da.

Artvinli, önümüzdeki günlerde aktif siyasete döner mi dönmez mi bilmiyorum.

Eğer yıllar önce birlikte siyaset yaptıkları Meral Akşener “Sana ihtiyacım var” derse, kıracağını sanmıyorum.

Öyle bir izlenim aldım.

Onlarda ve bizde STK sayısı

Biliyorsunuz, STK “sivil toplum kuruluşu” demek.

Acaba gelişmiş ülkelerdeki ve bizdeki STK sayısı ne?

Almanya’da 2 milyon 100 bin STK var.

Fransa’da 1 milyon 475 bin.

ABD’de 1 milyon 200 bin.

Türkiye’de?

Ülkemizdeki toplam STK sayısı 118 bin.

Onlar da bölündüler.

“İktidar yanlısı” olanlar…

Sürekli iktidarın kayığına binenler…

“İktidarın arka bahçesi” konumunda bulunanlar…

Ve “iktidar karşıtı” olanlar…

Her iki taraf da aşırı derecede “politize” oldular.

Gerçek görevlerini yapamıyorlar.