AKP’li Mahmut Civelek “ADALET” istiyormuş!

Seçimler 24 Haziran’da yapılacak…
Seçimler için geri sayım başladı…
AKP’de milletvekilliği adaylığı başvuruları hızlandı…
Şemsettin Ceyhan’dan önce AKP’de il başkanlığı yapan Mahmut Civelek de milletvekilliği adaylığına başvuracağı öğrenildi…
YAP İL BAŞKANLIĞI OL MİLLETVEKİLLİ!
Bilindiği gibi AKP’de il başkanı olanlar, istifa edip milletvekili sıralamasında seçilebilir bir yere konuyordu.
Nihat Ergün…
Fikri Işık…
Zeki Aygün…
İl başkanlığından istifa edip, milletvekili oldular…
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Zeki Aygün’den sonra il başkanı olan Mahmut Civelek de, milletvekili olmayı bekliyordu…
Civelek, 2015 yılında yapılan genel seçimler öncesinde milletvekili olmak için il başkanlığından istifa etti…
Ama aday gösterilmedi. Civelek, pek içerlenmişti…
Zira kendisinden önce il başkanlığı yapanlar, milletvekili olmuştu…
CİVELEK, HAKKINI İSTİYOR
Civelek hakkının yendiğini düşünüyordu…
Civelek, 24 Haziran’daki seçimlerde aday adayı olacak.
Civelek’in genel merkezde yetkili kişilere;
“İl başkanlığından istifa ettim, milletvekili olmam gerekiyordu… Ama hakkım yendi… Hakkımı istiyorum” dediği öğrenildi…
Yani bir nevi Civelek, “adalet” istiyor…
ADAY GÖSTERİLECEK Mİ?
Kent Konut konusunda hakkında birçok iddia ortaya atılan Mahmut Civelek, 2015 yılında yapılan seçimlerde aday gösterilmemişti…
Bakalım 24 Haziran’daki seçimlerde sıralamada seçilebilir bir yere konacak mı?
Bilindiği gibi Kocaeli, 11 milletvekili çıkarıyordu…
24 Haziran’daki seçimlerde bu sayı 13 oldu…
Şuan ki sıralama; AKP-7, CHP-3, MHP-1…
CİVELEK, PARTİDE GÜÇLÜ
Civelek, uzun zaman il başkanlığı yaptı…
Civelek, yabana atılır bir partili değil…
Bakarsınız Civelek, genel merkez düzeyinde güçlü torpiller bulur ve sıralamada kendisine iyi bir yere koydurur…
Siyaset bu, neyin ne olacağı belli olmuyor…
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Yorumlar
(1 )
Hüdaver - asla asla asal. böyle düzenbazlara oy yok. ak parti, reis akıllı olun. bu tiplere yol vermeyin.
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