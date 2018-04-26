Selma Gün ile Çerçi’m üzerine

Edebiyat ve sanatla yaşamayı seviyor ve seçtiği yaşam onlar üzerine kurulu. Güzelin evrenselliğine, sanatın insan için olduğuna, güzelin faydalı, faydalının da güzel olduğuna inanıyor.

Fransız ve Rus Klasiklerini, özellikle Dostoyevski’nin bütün eserlerini okumuş. İnsanları çok sevdiği için biyografik eserleri okumayı da seviyor. “Kafka’nın “Dönüşüm” adlı eserini okuduktan sonra çok etkilendim ve bu etkilenme sonucunda kendime göre uçuk şiirler yazdım.” diyor Selma Gün.

Bir sanat ürününün ( roman, şiir, resim ) oluşumunu sağlayan kuralları iyi bilmek, iyi uygulayabilmek, hatta yeni yöntemler, ilkeler geliştirmek, bir sanat yapıtı üretmeye yeterli midir sizce?

Her sanat yapıtının bir takım kurallara, ilkelere bağlı olarak oluşturulduğu kuşkusuz. Tüm sanat dallarının hem kendilerine özgü hem de genel kural ve ilkeleri vardır. Ürün veren kişinin bu alana ve sanatın geneline özgü kurallara bağlı kalması gerekir. Bunlar tabii ki zamanla değişir. Sanatçının, kendi ruh yapısına, dünya görüşüne göre öncelikleri olduğunu da düşünmeliyiz. Sanat icra eden kişiler genelde kendini rahat ve sıkıştırılmamış hissetmek, eserini özgürce baskı altında olmadan ortaya koymak ister. Kendi kurallarını koyarak zamanının kural ve ilkelerine karşı çıkan, kendi özgür iradesiyle sanata yeni nefesler kazandıran, bu yenilikleri bir sonraki nesillere “akım” olarak geçiren sanatçılar vardır.

Selma Hanım hem edebiyatla hem de resim sanatıyla ilgileniyorsunuz, size göre en ağır basanı hangisi acaba?

Sanatçı gibi büyük bir sıfata layık olduğumu sanmıyorum. Sadece sanata gönül vermiş, ona kıyısından köşesinden bulaşmış biri olarak sorunuza cevap verebilirim. Şiir, roman ve resim hepsi de benim için yapmaktan zevk aldığım, birini diğerine tercih edemediğim sanat dallarıdır. Gönlüm hangisini ne zaman isterse o zaman icra ederek kendimi mutlu ediyorum. Ortaya çıkan eser ise benim için çocuğum gibi kıymetli oluyor. Son günlerde yazmaktan daha çok hoşlanıyorum. Sanırım yazma zamanındayım.

İki şiir kitabınız ve iki romanınız var, bundan sonra hangisine ağırlık vereceksiniz, şiir mi, roman mı?

Yazmak kendiliğinden gelen bir içgüdüdür. Yazmak ister ve yazarsınız. Bu güdü ile bazen şiir, bazen roman bazen de bir tablo ortaya çıkar. Bu kadar yeter artık şiir yazmayacağım ya da resim yapmayacağım deme şansınız olmaz. O gelir, sizde yazarsınız. Şiir yazmaya devam ediyorum, belki seneye bir şiir kitabım daha çıkabilir.

Etkilendiğiniz edebiyatçılar ya da ressamlar var mı?

Okumanın tadını ilkokulda aldım. Sürekli okurdum. “Çocuk haftası, Doğan Kardeş” gibi çocuk dergilerine aboneydim. Bir solukta okurdum. Benim bir huyum vardı, okuduğum kitapları defalarca okumaktan bıkmazdım. Edebiyatla Lise döneminde tanıştım. “Dostoyevski, Balzak, Cronin, Stendhal, Cervantes” gibi yazarları, yani klasikleri okudum. En çok Dostoyevski’yi sevdim. Franz Kafka, Virginya Woolf, Patrick Süskind bugün okumaktan en çok hoşlandığım yazarlar. Tabii daha pek çok sevdiğim yazar var. En son Resul Hamatov’un “Benim Dağıstanım” adlı kitabını severek okudum ve çok etkilendim. Halil Cibran da sevdiğim bir yazardır. Sevdiğim şairler de çok, isim vermem gerekirse Nazım Hikmet, Hasan Hüseyin, Asaf Halet Çelebi ve Şener Aksu. Şener Aksu’nun her şiirinde bir estetik ve içerik bulmak olasıdır. Yabancı şairler içinde Boudleare ve Victor Hugo ilk aklıma gelenler… On üç yaşımda Victor Hugo’yu “Bakış” şiiri ile tanımıştım. Nietzsche ile tanışmam daha sonraki tarihlere rast gelir.

Empresyonist ressamlardan Pierre Auguste Renoir, Cezanne, Van Gogh’u beğenirim. Etkilendiğimi sanmıyorum. Genelde klasik çalışmayı seviyorum.

Sizce sanatta özgünlük nedir? Her sanat dalında kişisellik var mıdır?

Kişisellik yani özgünlük, sanatsal yaratının temel koşuludur. Bu da kuralları bilmenin, onları başarıyla uygulayabilmenin, yeni ve özgün yöntemler geliştirmenin, yeni konular yaratmanın ötesinde bunların hepsini içeren bir kavramdır. Bu sanatçının bir birey olarak varoluşuyla, kendi oluşuyla “ki kimi zaman sanatçı kendinin de bilincinde olmayabileceği” bir dizi karmaşık olguyla ilgili bir durumdur. Bu olguların dürtüsüyle sanatçı eserini ortaya koyar.

Seri kitap yapmayı düşünüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız hangisi olur? Neriman mı, yeni kitabınız Çerçi’m mi yoksa bunlardan farklı bir yapıt mı?

Seri kitap yapmayı hiç düşünmedim. Olsaydı Çerçi’m olurdu ama bir kitapta bitirmeyi tercih ettim.

Neden peki?

Ben heyecanlı ve telaşlı bir yapıya sahibim. Başladığım her işi bir an önce bitirebilme telaşına girerim. Çerçi’mi kurguladıktan sonra kendi heyecanıma yenilerek maceranın sonunu getirdim ama hiç de fena olmadı.

Selma Hanım kitap konusunda roman ya da şiirden başka bir tür yazmak ister misiniz? Anı ya da öykü gibi…

Evet! Anı yazmak her zaman ilgimi çekmiştir. Anı ve öykü türünde yazmak isterim, düşünüyorum da.

Yeni romanınızla ilgili konuşmadan önce size sormak istediğim bir şey var, Çerçi’m kurgu mu yoksa yaşanmışlık var mı?

Roman tamamen kurgu Gül Hanım. Tabii ki kendi anılarımdan ve çevremde ki yakınlarımın anılarından bazı yaşanmışlıklar da serpiştirmedim değil ama ben hep bunu yapıyorum. Her iki romanımda da anı demetlerinden kopmuş bazı yapraklar bulabilirsiniz.

Çerçi’m konu itibariyle Neriman’dan farklı bir yapıt. Neriman adlı romanınız ise pek çok kişi tarafından “siyah beyaz film tadında” bir yaklaşımla tanımlanmıştı. Bu da biraz eski Yeşilçam filmlerini anımsattığı düşüncesini akıllara getiriyor. Çerçi’m için ne diyeceksiniz?

Neriman ilk romanım, öğrencilik eserim. Farklı bir konu yakalamıştım ve bunu bazı anılarımla bezeyerek ortaya çıkarmaya çalışmıştım. Neticede Neriman ortaya çıktı. Çerçi’mi roman estetiği kurallarına bağlı kalarak yazdım. Tabii bunların yanına araştırmak, incelemek, dil kurallarına sadık kalmak gibi konuları da eklemek lazım… Sadece mübadele konusunu incelemek için bu konuyla ilgili beş kitap okudum. Kurtuluş Savaşı’nın Akdeniz Bölgesi’ndeki etkilerini, Fransız işgalini inceledim. Son olarak da siyasi, sosyal ve kültürel yönlerinden 1860 yıllarının Musul - Kerkük dolaylarını araştırdım.

Son romanınızı ( Çerçi’m ) bölümlere isim koyarak anlatmışsınız. “fısıldayan fotoğraf” başlığı beni çok etkiledi. O geçmişten gelen fotoğraflar size neyi, neleri fısıldadı?

Okuyucuya daha kolay yolunu bulması açısından bölüm isimleri koymayı tercih ettim. “Fısıldayan fotoğraf” beni, dolayısıyla da romanın başkarakterini geçmişe yolculuğa davet etti. Afife bu fotoğraflara bakarak atalarına giden yolda ışık buldu.

“Kader denen sır beni babamdan uzaklaştırarak, yaşadığım olumsuzlukları kendi lehime çevirme gücü kazanmam için bana şans tanıdı. Her ne kadar kulağıma garip gelse de babasızlığın beni “bir savaşçı” yaptığına inanıyorum.” Afife ’nin düşüncesi böyle, peki yazar da aynı düşüncede mi? Yazar ana karakteriyle kendisini bağdaştırıyor mu?

Bu çok zor bir soru. Ben aynı sorunlarla karşılaşsaydım beni istemeyeni ben hiç istemem tavrına baştan girerdim ama şöyle de düşünülebilir; Afife benim yarattığım karakter ve ben onu romanda yaşattığım olaylar sonucunda bir Amazon ruhu giydirdim. Bu dönüşüm biraz da kendi yapımın doğrultusunda olmuştur. Ne de olsa yazar, kendini başkarakter rolüne daha yakın bularak yazar. Netice olarak Afife de babaya itirazı olan bir ruha bürünüyor.

Selma Hanım, size son sorum. Çerçi Zülfikar, romanda ortaya nasıl çıkıyor. Bize biraz ipucu verebilir misiniz?

Bunu anlatırsam romanı okumanın bir anlamı kalmaz. Onu okuyucuya bırakalım isterseniz o çözsün.

Selma Hanım, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni kitabınızla ilgili olarak “kaliteli okuyucuya ulaşması” dileğiyle ve bugün “Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği” ( KYÖD )’de yapılacak olan imza etkinliğinizde size başarılar diliyorum.

Benim için de çok keyifli bir zamandı Gül Hanım, ben de teşekkür ederim…