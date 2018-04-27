AKP’de sistem çalıştı, CHP kaos yaşadı

Dün…

Milletvekili adaylığı düşünenler için istifa günü…

Kamu görevlileri ve parti yöneticileri eğer adaylık düşünüyorlarsa, saat 17.00’ye kadar istifa etmek zorundalar.

Antenleri açtık beklemeye başladık.

Daha önceki seçimlerden AKP’de sistemin tıkır tıkır işlemesine, diğer partilerdeki başıboşluğa alışkınız.

Acaba bu defa da aynı şeyleri mi yaşayacağız?

Acaba diğer partiler de kendilerine çeki düzen vermiş olabilirler mi?

AKP’de “neler yaşanacağı” belliydi.

MKYK üç gün önce karar almış, kademe başkanlarının “kafalarına göre” adaylık için istifa etmelerini yasaklamıştı.

Aday göstermeyi düşündüklerine, işaret vereceklerdi.

Öğleye doğru, Ankara’dan beklenen “işaret” geldi.

“İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ileBaşiskele İlçe Başkanı Şahin Talus istifa edebilir” dendi.

Ceyhan ve Talus istifalarını verdiler, olay bitti.

Gelelim CHP’ye…

Bir iki gündür İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın istifa edecekleri konuşuluyordu.

Dün, “ettiler edecekler” derken belirsizlik saatlerce sürdü.

Kendilerine “neden bekledikleri” sorulduğunda, “Genel başkana ulaşmaya çalışıyoruz” cevabı alınıyordu.

Şu hale bakar mısınız?

Son gün son saatte genel başkana ulaşmak isteyen binlerce kişi var.

Bu satırları yazarken saate baktım, 16.05 idi.

Arkadaşlar “Mehmet Küçükkaya istifa etti, Cengiz Sarıbay henüz kararını vermemiş” bilgisini aktardılar.

Ben yazamadım, ama birinci sayfada Cengiz Sarıbay’ın istifa edip etmediği haberini görebilirsiniz.

Şunu söylemek istiyorum…

CHP, bütün eleştirilere rağmen kendini düzeltmemekte ısrar ediyor.

İzmit Sanayi Sitesi’ne giriş çilesi nasıl sona erer?

Artık şubat başından beri gazetemizin yönetim merkezi İzmit Sanayi Sitesi’nde ya…

İzmit Sanayi Sitesi’nin her türlü sorunu aynı zamanda bizim de sorunumuz oldu.

Telefon edip söylemelerine gerek yok, her sorunu gözlerimizle görüyoruz.

Yaşamakta olduğumuz en büyük sorun, batı kapısından siteye giriş.

Tam bir eziyet!

Hele fuarın açık olduğu dönemlerde…

Fuardan çıkanlar, İzmit yönüne gidebilmek için geliyorlar “sanayi sitesine dönme kuyruğu”na giriyorlar.

Bekle Allah, bekle.

Bazı günlerde o kuyruk 15-20 dakikada ancak eriyor.

Peki, bunun bir çaresi yok mu?

Var…

Eskiden sorunun çözümü daha kolaydı, şimdi biraz iş işten geçti daha zor.

Nasıl daha kolaydı?

Şimdi neden daha zor?

Eğer 41 BURDA AVM önüne yapılan köprü 82 metre daha Gölcük tarafına uzatılsaydı, yani fuar merkezinin önüne kadar, fuardan çıkanlar köprünün altından geçerek rahatlıkla İzmit yönüne dönebileceklerdi.

Yine eğer bu köprü uzatılsaydı…

İzmit yönünden gelenler, köprünün altından geçerek sanayi sitesinin kuzey kapısına da rahatlıkla ulaşabileceklerdi.

Ne İzmit Sanayi Sitesi’nin ne de fuar merkezinin sorunu kalacaktı…

Kenti yönetenler, bu ihtiyacı neden göremedi, neden köprü 82 metre daha uzatılmadı?

Bu soruların cevaplarını aramak, bugün artık anlamsız!

Olmuş, bitmiş…

Köprü, zor da olsa bugün uzatılamaz mı?

Uzatılabilir…

Proje revize edilir, yapılır.

Yeter ki, kenti yönetenler sorunu çözmeye niyetlensin.

İlgi bekliyoruz.

Kazım Dinç, AKP’den milletvekili adayı mı?

Telefon açtım, önce adaylığını konuştuk.

“Ne o, milletvekili adayı olmak istiyormuşsun…”

“Tamamen uydurma… Öyle bir şey olsa, aday olmayı düşünsem, ilk arayacağım, ilk danışacağım kişi sensin. Kesinlikle söz konusu değil.”

“Bir yerlerde sesli düşünmüş olabilir misin?”

“Ne benim aklımdan geçti, ne de AK Parti’den böyle bir talep var. Benim dışımda, birileri uydurmuş…”

“Açmışken sorayım, ortalığı nasıl görüyorsun?”

“Toz duman! Göz gözü görmüyor…”

“Seçim sonuçları ile ilgili tahminin ne?”

“Türk milleti iyi bir berberdir. 24 Haziran’da herkesin saçı önüne dökülecek.”

***

Kazım Dinç, benim 40 yıllık arkadaşım.

Söylediği doğru, adaylığı söz konusu olsa gelir ilk benimle konuşur.

Ama öyle bir niyeti yok.

Sağlığı ve keyfi yerinde…

DYP’den bir dönem milletvekillik (1991) yaptı, Tansu Çiller tarafından kurulan 50.Hükümet’te (1993) Sağlık Bakanlığı görevinde bulundu.

Eee, yaşı da geldi 70’e.

Aynı yaştayız…

Bu saatten sonra aktif siyaseti aklının ucundan geçireceğini sanmıyorum.