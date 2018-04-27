Fatma Kaplan Hürriyet Ceyhan’a verdi veriştirdi!

Yüksek Seçim Kurulu, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği doğrultusunda İYİ Parti’yi seçime sokmayacaktı…

Bunu herkes dillendiriyordu…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bunu gördü ve yeni bir hamle yaptı…

CHP’li 15 milletvekilini İYİ Parti’ye geçmesi talimatını verdi…

Böylece İYİ Parti’nin TBMM’de milletvekili sayısı 20 oldu…

Grup kurdu… Seçimlere girme hakkını elde etti ve 100 bin imza olmadan genel başkanları Meral Akşaner’i Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek.

SUDAN ÇIKMIŞ BALIK GİBİLER…

İYİ Parti’nin seçime katılmayacağı üzerinde hesaplar kuran AKP ve MHP, CHP’nin bu hamlesi karşısında sudan çıkmış balık gibi oldular…

AKP’li yöneticiler, CHP’ye tepkide bulundular, İYİ Parti’ye geçen CHP’lileri sert bir dille eleştirdiler…

İYİ Parti’ye geçenlerden biri de CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet idi…

“İNSAN HÜRRİYETİNİ KİRALAR MI?”

AKP Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP’nin bu hamlesini ve İYİ Parti’ye geçen Hürriyet’i sert bir dille eleştirdi…

Ceyhan, “İnsan hürriyetini kiralar mı? Kiralık vekiller, berdel usulüyle gittiler. Bu durum Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçti” diye bir söylemde bulundu…

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Şemsettin Ceyhan’ın bu söylemi, İYİ Parti’ye geçen Fatma Kaplan Hürriyet’i çileden çıkardı…

“LAFA BAKARIM LAF MI DİYE”

Hürriyet’in açıklaması birlikte okuyalım;

"AKP Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın, bir anne ve bir kadına söylenmeyecek derece hakkımdaki çirkin hakaretlerini, ahlaksız yakıştırmasını şiddetle kınıyorum.

Bir anne ve kadına ettiği bu çirkin hakaret nedeniyle kendi karısına, bacısına baktığında yüzü kızarmıyorsa ve tüm bunları kendisine yakıştırabiliyorsa diyecek lafım yok.

Kendisine aynı çirkinlikte cevap vermeyeceğim."Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene” demenin yeterli olacağını düşünüyorum.

“DAVA AÇACAĞIM”

AKP’li yöneticiler, cesur kadınlardan korkuyorlar…

Daha önce aynı terbiyesizliği Meral Akşener’e de yapmışlardı, şimdi de bana yapıyorlar.

Ama mücadele bize bir şey öğretti;

“Korkarsan kaybedersin”

Onların FETÖ yöntemleriyle karalama ve linç kampanyalarına boyun eğmeyecek kadar cesur bir kadınım.

Çünkü ben, çocuklarımızın geleceğini çalanlara namussuz diyebilen bir anne, yere batsın saraylarınız diye haykıran cesur bir Cumhuriyet kadınıyım.

Benden korkmaları çok normal…

Daha da korkacaklar.

Bu hakaretleri karşılıksız kalmayacak.

Hakaret nedeniyle suç duyurusunda bulunup ‘şehit ailelerine’ bağışlamak üzere tazminat davası açacağım.

“GÖRELİM CESARETLERİNİ”

Ayrıca “Hırsızlık namussuzluktur” dediğimde sözlerimi çarpıtarak tepki gösteren AKP’li kadınları, kendi başkanlarına aynı tepkiyi verebilme cesaretine davet ediyorum…

Şimdi, Şemsettin Ceyhan’ı özür dilemeye davet etsinler de görelim cesaretlerini.

Kendi başkanlarının bu hakaretlerine sessiz kaldıkları takdirde samimiyetten uzak siyasi figür olarak tarihe geçeceklerini asla unutmasınlar."

TAZMİNATI BAĞIŞLAYACAK

Hürriyet, AKP’li Ceyhan’ın ‘Hürriyet’ini kiraladılar’ sözlerine büyük tepki gösterdi…

“Ceyhan’ın hakaretlerine sessiz kalmayacağım, dava açacağım” dedi

Hürriyet, davayı kazanırsa aldığı tazminatı şehit ailelerine bağışlayacağını söyledi…

CEYHAN’IN KİMYASI BOZULMUŞ

Şemsettin Ceyhan’ın CHP ve Fatma Kaplan Hürriyet hakkında söyledikleriyle ilgili önceki gün “Şemsettin Ceyhan’ın kimyası fena bozulmuş!” başlıklı bir yazı yazdım…

Yazımda Ceyhan’ın söylemlerinin yanlış olduğunu ifade ettim…

AKP’Lİ KADINLARA ÇAĞRI

Hürriyet’in açıklamaları çok sertti…

Şemsettin Ceyhan’ı kınadı…

AKP’li kadınları, kendi başkanlarına aynı tepkiyi verebilme cesaretine davet etti…

CHP’nin tarihe geçen milletvekili transferleri, anlaşılan daha uzun süre konuşulacak…

Bakalım, Hürriyet’in Şemsettin Ceyhan hakkında bulanacağı suç duyurusundan nasıl bir sonuç çıkacak?