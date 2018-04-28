Ağa: Sahadan çekilme etik değil… Emeğe saygı gösterin!

‘Tuzsuz aşım, dertsiz başım’ demiş büyüklerimiz. Aynı büyüklerimiz ayrıca ‘Davulun sesi uzaktan hoş gelir’, ‘Bekara karı boşamak kolaydır’ da demiştir…

Aynı şekilde ‘içi beni yakar, dışı seni yakar’ deyimi de vardır…

Uzatabildiğiniz kadar uzatın…

Bu atasözü ve özdeyişleri bir araya toplayın…

Hatta hatta, şu örneği de okuyun ve sonra konuya girelim…

NAPOLYON BONAPART’IN ZEKASI:

Vaktiyle Fransa hükümet ricalinden biri, Napolyon Bonapart’ı bir muharebede tenkide kalkışıp, parmağını harita üzerinde gezdirerek ‘Önce şurasını almalıydınız, sonra buradan geçerek ötesini zapt etmeliydiniz’ gibi fikirler yürütmeye başlayınca Napolyon: ‘Evet, onlar parmakla alınabilseydi dediğin gibi yapardım!’ demiş…

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Yani kısacası ahkâm kesmek kolay…

Ama ya somut gerçekler…

Bir süredir köşemi ve haberlerimizi takip edenler, amatör liglerde, profesyonel takımların alt yapı liglerinde bile sahaya çıkmadığını açık açık görüyorlardır…

Skandal ki, tam skandal…

TFF 3.Lig’e, tam 5 yıl aradan sonra yükselen Gebzespor, BAL’da baraj maçı oynayacak olan Başiskele Doğantepe, basketbola milyonlar yatıran İzmit Belediyespor…

Bu takımların U-13 (13 yaş altı) ve U11 (11 yaş altı) takımları, geçtiğimiz hafta hükmen yenik sayıldılar…

Sahaya çıkmadılar…

Rakipleri çıkmasa belki kabul edeceğiz, ama dikkatlice baktık ki, çıkmayan bu profesyonel takımların ta kendileri…

Bundan daha başka skandal nasıl olabilir ki…

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Bu birincisiydi…

Bir diğer konu ise 2.Küme A takımlarının, ligin sonlarına doğru sahaya çıkmamalarıydı…

Bu konuda hayli öfkelenen ve çok zor durumda bırakılan Mithat Ağa, gelecek yıl, kesinlikle bu takımların lige alınmayacağını söyledi ve sözünde de duracak gözüküyor…

Tıpkı bu yıl yaptığı gibi…

İşte Mithat Ağa ile yaptığımız söyleşide, Ağa’nın söyledikleri…

Önce bir okuyalım…

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“Ne diyeceğimi bilmiyorum. Sinir küpü oldum. Bu kadar da olmaz. Yazıktır, günahtır. Herkes emek veriyor, siz 15 maça çıkıyorsunuz, son iki maça çıkmıyorsunuz… Bunu nasıl izah edebilirsiniz?.. Yok ulaşım sorunu, yok maçlarımız çakışıyor bahaneleri. İnsanı bıktırıyorlar. Ama benim bıkmaya niyetim yok. Mücadelem sürecek. Seneye bu takımların hiçbirini lige almayacağım. Altyapı liglerinde de sahadan çekilen ve çıkmayanlar, gelecek sene bir üs yaş grubunda kesinlikle yer alamayacaklar… Bu etik değildir. Bu emeğe saygısızlıktır. Rakip takımlara saygısızlıktır. Liglere gizlice müdahale etmek anlamına gelir. Buna kimsenin hakkı yok. Ayrıca biz de emek veriyoruz. Tertip kurulu da emek veriyor, saha komiseri, hakem… Herkes emek veriyor… Yazık değil mi, günah değil mi? İnanın sinirimden çıldıracak gibi oluyorum. Biz insanlara etik şartlarda, yasal ölçülere spor yaptırmaya çalışıyoruz, ama maalesef büyüklerin, futbolcularına saygısı yok. O çocuklara da üzülüyorum, ama mecburuz yaptırım uygulamaya. Çünkü bunun sonu gelmiyor. İyi niyetimizin kurbanı oyluyoruz. Adeta bizimle alay eder gibi, liglerden çekiliyorlar. Her sezon başı toplantılar yapıyoruz. Kendilerine tek tek cezaları hatırlatıyorum. Sizler de şahitsiniz. Orada söz verenler. Maalesef sözünü tutmuyor. Bazı takımların ligden çekileceğini gözümle görüp, sezon başı uyarıyorum. Hatta yalvarıyorum bizi mağdur etmesinler, rakiplerini mağdur etmesinler diye. Ama yok, yok yok. Olmuyor. Seneye daha sert tedbirler gelecek… Ligden çekilenler kesinlikle gelecek sezon için hazırlık yapmasınlar… Bir yıl cezalılar… Çocuklardan da anlayış bekliyorum. Aileler yöneticileri sıkıştırmalı, çocuğunun hakkını aramalı. Spor hakları ellerinden alınıyor…”

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İşte Ağa’nın sözleri. Gerçekten önemli bir yükün altında bulunan Mithat Ağa ile diğer spor il temsilcilerini yan yana bile koymam…

Yılda 5 bine yakın maç oynatan, ailesini (tüm uyarılarıma rağmen) ihmal eden, karşılığında da beş kuruş menfaati bulunmayan Mithat Ağa, Allah’tan enerjik ve öyle kaçıp gitmeye niyeti yok… Bu bizim için bir kazanç. Daha iyisini bulmak gerçekten zor…

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Haa, futbolda her şey güllük gülistanlık mı?..

Tabii ki hayır…

Eksikleri, hataları yazıp duruyoruz… Bir çok aksaklıklar var. Ama küçük beyinli de değiliz ve bunları sadece ve sadece Mithat Ağa’ya yükleyip de, günü kurtarmak niyetinde de değiliz…

“Bu görevi seve seve üstleniyor, o halde çilesini de çekecek” diyebilirsiniz…

O da tersine bir şey demiyor ki zaten…

Çalışıyor…

Çabalıyor…

Sabahlara kadar programlarla uğraşıyor…

Sadece ben haftada dört kez arıyorum…

Gerisini siz düşünün…

Futbol ailesi şu anda 100 bini bulmuş durumda…

Acaba günde kaç kişi telefonla sorununu anlatıp, çözüm istiyor…

Burada, ligden çekilen kulüplerin başkanlarının, yöneticilerinin, onlar destek veren belediye başkanlarının suçu var…

Ben belediye başkanı olacağım…

Amatör kulübüme yardım yapacağım…

Sonra da hesap sormayacağım…

Anasından babasından vergi aldığım çocuğumun parasını, yine bu kulüplere aktarırken, o vatandaşımın çocuğu sahaya çıkamayacak, futbol oynayamayacak… Heyecandan mahrum kalacak…

Boynu bükük olarak evine dönecek…

İki dakikada ya yöneticinin kellesini alırım, ya da kendim istifa ederim…

Başarı denen şey, Talip Yeşilyurt beyin dediği gibi, çıkıp maç kazanma değil, çıkıp maç oynayabilmektir… Spor yaptırabilmektir…

***

Mithat Ağa’nın hataları yok mu? Elbette var ve sık sık da yazıyoruz…

Hatasız kul olmaz !..

Ama bu sorun hepimizin sorunu…

Hepimizin yaşadığı mahallelerde spor kulüpleri var ve hiçbirimiz de neler olup bittiğiyle ilgilenmiyoruz…

Ama sordukları zaman…

Herkes Fenerbahçeli…

Beşiktaşlı…

Galatasaraylı…

Trabzonsporlu…

Bununla da öğünüyorlar…

Yahu, senin çocuğunu spor yapamadıktan sonra, sen bu kulüplerin rengine aşık olsan nooolur, olmasan nooolur…

***

Son söz KASKF Başkanı sevgili Murat Aydın’a…

Mithat Ağa olmasaydı, yanmıştın !..