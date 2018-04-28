Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş Manifestosu

Bizim için siyasetin manifestosunu, anayasasını, Şeyh Edebali Hazretleri’nin Osman Gazi’ye verdiği öğütler oluşturmuştur. (Osmanlı İmparatorluğu bu felsefe üzerine kurulmuştur.) Der ki:

Ey Oğul! Beysin!

Bundan sonra öfke bize; uysallık sana…

Güceniklik bize; gönül almak sana…

Suçlamak bize; katlanmak sana…

Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana…

Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana…

Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana…

Ey Oğul!

Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana…

Üşengeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana…

Ey Oğul!

Yükün ağır, işin çetin, gücün kula bağlı…

Allahu Teâla yardımcın olsun. Beyliğini mübarek kılsın. Hak yoluna yararlı etsin. Işığını parıldatsın. Uzaklara iletsin. Sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek akıl ve kalp versin.

Ey Oğul!

Güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamlasın…

Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen, sabah rüzgârında savrulur gidersin… Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder. Bunun için daima sabırlı, sebatkar ve iradene sahip olasın!

“Sabır çok önemlidir. Bir bey, sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz.

Milletin, kendi irfanı içinde yaşasın. Ona sırt çevirme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandır.

Ey Oğul! İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler.

Dünya, senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizlilikler, bilinmeyenler, ancak senin fazilet ve adaletinde gün ışığına çıkacaktır.

Ananı ve atanı say! Bil ki bereket, büyüklerle beraberdir.

Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur, çöllere dönersin.

Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alma! (Gizlenmesi daha faydalı, hatta elzem olan hususları) gördün, söyleme; bildin, deme! Sevildiğin yere (bıktıracak kadar) sık gidip gelme; muhabbet ve itibarın zedelenir…

Şu üç kişiye; yani cahiller arasındaki alime, zenginken fakir düşene ve hatırlı iken itibarını kaybedenlere daha çok acı!.. Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir.

Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki, atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli ( korkusuz, pervasız, kahraman, gözü pek) derler.

En büyük zafer nefsini tanımaktır. Düşman, insanın kendisidir. Dost ise, nefsi tanıyanın kendisidir.

İnsan bir kere oturdu mu, yerinden kolay kolay kalkamaz. Kişi kıpırdamayınca da gayri iflah olmaz. Dost, düşman olur; düşman, canavar kesilir…

Kişinin gücü, günün birinde tükenir, ama bilgi yaşar. Bilginin ışığı, kapalı gözlerden bile içeri sızar, aydınlığa kavuşturur.

Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevmek ise, sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. Görünerek de sevilmez!..

Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. Osman! Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın…

ÇANAKKALE’DEKİ YENİ ZELANDALILAR

Bir milletin geçmişte yaşadıkları iyi, kötü her şey o milletin geçmişidir. İyi şeyleri kabul edip, övünmek kötü şeyleri kabullenmemek geçerli yol değildir. Artı ve ya eksi olan her şey geçmiştir.

Emperyalist güçler Çanakkale’ye bütün güçleri ile saldırmalarına rağmen başarılı olamadılar. Çanakkale geçilmez dedirten atalarımıza şükran borçluyuz.

İngilizlerin yalan propaganda yaparak kandırıp getirdikleri Avusturalya ve Yeni Zelandalı askerler büyük kayıplar verdiler. Tarihte eşi benzeri olmayan göğüs göğüsse savaşlar yaşandı.

Bu yıl Çanakkale savaşlarının 103.ncü yıldönümünde her yıl olduğu gibi yine anma etkinlikleri yapıldı.

İlk kez Türkiye 81 ilde 57.nci Alay için ve Çanakkale Şehitlerine vefa yürüyüşü yapıldı.

Ama aradan geçen yüz üç yıla rağmen Yeni Zelanda ve Avustralyalı ölen askerlerin torunları akın akın gelerek geçmişlerini anıyorlar, Şafak ayinleri düzenliyorlar.

Anzak Koyunda Anzak Günü düzenliyorlar. O günün bütün acılarını içlerinde hissederek bizzat yaşayarak anıyorlar. Kandırılarak getirilen dedelerinin yanlış davranışları ile beraber pisipisine öldüklerini bile bile geçmişlerine sahip çıkıyorlar. Bu davranışları eleştirmekten çok takdir edilmelidir. Geçmişe sadakati yaşıyorlar.

BÜYÜK KOMUTAN ATATÜRK

Atatürk’ü ölümsüz ve büyük kılan örnek davranış ve düşüncelerinden birisini 1934’de Çanakkale’de ölen yabancılar için söylediği sözleri aynen alıyorum.

Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen anneler!

Gözyaşlarınızı dindiriniz.

Evlatlarınız bizim bağrımızdadır.

Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır.

Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık.

Bizim evlatlarımız olmuşlardır