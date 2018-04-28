Vekil olmanın ağırlığı!

YSK, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçim takvimini açıkladı.

Ülke olarak her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına çıkacak aday/adaylara kilitlenmiş olsak da, bu seçimde aynı zamanda milletvekili de seçeceğiz.

Kanaatimce eskisi kadar önemi kalmamış olan milletvekilliği kimliği yine de birilerinin iştahını kabartmaya yetiyor.

Malum, eskiden beri TBMM kutsal çatısı altına girebilmenin belki günün birinde bakan olurum hayaliyle bir ağırlığı, bir değeri vardı.

Artık yeni sistemde bunun çok da kolay olamayacağı aşikar.

Yine de dedik ya, birileri için o kutsal çatı altına girebilmek çok ama çok önemli...

Neticede önemli bir etiket işte.

Tüm ülkede olduğu gibi siyasetin merkezinde yer alan kentimizde de milletvekili olabilmenin hayalini kuranlar oldukça fazla.

Sadece kente değil, ülkeye de bir şeyler verebileceğine inananların veya inandırılanların olduğu bu isimler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladılar.

CEYHAN BANKO GİBİ!

Bunların başında Ak Parti il başkanı Şemsettin Ceyhan geliyor. Bu kentte yaşayan herkes bilir ki, eğer Ak Parti İl Başkanı iseniz ve kamuoyunu rahatsız edecek kadar akçeli işlerle gündeme gelmediyseniz günün birinde mutlaka vekil olursunuz! Tek istisna Mahmut Civelek!

Fikri Işık’a olan yakınlığı herkesin malumu olan Ceyhan, partinin her tabakasında ağırlığını hissettirerek saygınlığını muhafaza etmiş ve bu siyasi tecrübesini aktaracak bir portre görüntüsü vererek de şansını epeyce yükseltmiş gibi.

Gençlik kolları başkanlığından il başkanlığına uzanan bir siyasi serüveni milletvekili olarak taçlandırmak isteyen Ceyhan’ın şimdiden seçilmiş olduğunu söylesek, kahinlik yapmış olmayız.

KARAOSMANOĞLU NEDEN VEKİL OLMAKTAN VAZGEÇTİ?

Bunun cevabı da zor olmasa gerek... Kocaeli gibi 2 milyona yaklaşan nüfusuyla bir kenti 15 yıl yönet ve ardından kalk TBMM çatısı altına git, bakan olma hayali bile kurama!

Üstelik Erdoğan’a yakınlığı bu kadar bilinirken ve dışarıdan bakan olmanın daha kolay olduğu gerçekliği göz önünde dururken...

Her ne kadar Ak Parti’nin 3 dönem kuralına takılsa da, parti içerisinde bu kural esnetilerek yeniden belediye başkanlığının önü açılabileceği artık herkesin kabul ettiği bir olgu haline geldi.

Artık yaşını başını almış Karaosmanoğlu’nun gerek kentte gerekse parti içerisinde akil adam olarak anılmak ve finali bu şekilde noktalamak istediği konuşuluyor.

Gelinen bu noktada yine de en karlı çıkacak olan Karaosmanoğlu gibi gözüküyor.

Haksız da sayılmaz hani...

SARIBAY, KILIÇDAROĞLU’NUN HANGİ SÖZÜNDEN ETKİLENDİ?

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay normalde beklenenin aksine milletvekili adayı olmaktan vazgeçti.

Partideki olgun tavrı ve söylemleri nedeniyle ağabey konumunda görülen Sarıbay’ın aday olmasının önünde esasen hiçbir engel yoktu.

Diğer CHP’li vekillerden eksiği olmadığı gibi kente dair tecrübelerini çok rahatça her platformda dile getirebilecek bir siyasi kariyere de sahipti üstelik.

Ancak söz konusu partinin ali menfaatleri olunca işler değişiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sarf ettiği ‘Parti içerisinde ben diyen bize gelmesin’ sözü Sarıbay’ı etkilemiş gözüküyor.

Ilımlı tavrı ve yapıcı muhalefeti marjinal partililer tarafından beğenilmese de, kentteki huzura dolaylı katkısı bile önemli olan Sarıbay’ın CHP’de yapacak işi daha çok gibi görünüyor.

MHP’DE ÜNLÜ’NÜN ÖNÜNÜ SAFFET SANCAKLI MI KESTİ?

MHP’nin sadece Türkiye’de değil kentimizde de ne yapacağı, nasıl bir sonuç alacağı merak konusu.

Bir taraftan İYİ Parti’ye giden belirli bir seçmen kitlesi var, diğer tarafta parti içerisinde ikna edilmesi gereken büyük bir kitle.

Tam da böyle bir ortamda MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay gibi milletvekili aday adayı olmaması kafaları karıştırdı.

Üstelik MHP lideri Devlet Bahçeli’den de icazet alınmıştı.

Ancak eski milli futbolcu Saffet Sancaklı’nın yeniden kentimizde MHP’den aday olmasının Ünlü’nün elini kolunu bağladığı iddia ediliyor.

Hala kenti tanıyıp tanımadığı tam olarak belli olmayan Sancaklı’nın aday adayı olmasının parti içerisinde yarattığı gerginlik bir yana, Ünlü’nün aday adayı olmaması hakikaten tam bir garabet!

Üstelik Sancaklı’dan daha fazla siyasi kariyere sahip olması ve dahası kentin sorunlarını bilen birisi olması hasebiyle Ünlü’nün bu şansı elinin tersiyle itmesi pek de akılcı gözükmüyor gibi.

Sizce?

İYİ PARTİ MUAMMASI

Sıfırdan parti kurup belirli bir rüzgarı arkanıza alırsanız her kafadan bir ses çıkar haliyle. İYİ Parti’yi yüzde 3 ile yüzde 20’lere kadar bir bareme oturtan anketler olduğu için, her tahmin boş!

Ancak kentimizde ilçe başkanlarının çoğunun şimdiden istifalarını verip aday adayı olmalarını düşündüğümüzde ortaya değişik bir tablo çıkacağa benziyor.

Eğer İYİ Parti şu veya bu şekilde yüzde 10 barajını aşarsa kentimizden çok sürpriz isimler Ankara’ya gitmiş olacak. Bakalım o tarihe kadar İYİ Parti’yle ilgili daha ne sürprizler göreceğiz?

Merakla bekliyoruz.