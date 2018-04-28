AKP zihniyetinin kadına bakışı: 12 yılda kim, ne dedi?

AKP Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP’den İYİ Parti’ye geçen Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet için, “İnsan hürriyetini kiralar mı? Kiralık vekiller, berdel usulüyle gittiler. Bu durum Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçti” demesi, büyük tepkilere neden oldu… Hürriyet, Ceyhan’ı sözlerinden dolayı kınayarak, hakkında suç duyurusunda bulundu…

AKP’lilerin kadınlarla ilgili sözleri, hep tartışıldı…

Birgün.net’ten Diren Deniz Sarı, AKP zihniyetinin kadına bakışıyla ilgili bir yazı derledi…

AKP’li yöneticilerin kadınlarla ilgili söylemleri, yenilir yutulur değil…

Diren Deniz Sarı’nın derlemesini birlikte okuyalım;

12 yıldır kadınlarla ilgili tüm söylemlerinde cinsiyetçi dilinden taviz vermeyen AKP ve yandaşlarının kadınlara saldırmaktan vazgeçmediği Türkiye’de, kadın cinayetleri son yedi yılda % 1400 arttı. Türkiye henüz Mersin'de vahşice katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için adalet beklerken, arka arkaya gelen kadın cinayetlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor.

AKP hükümetinin ve yandaşlarının her geçen gün daha da arttırdığı nefret söylemlerine bir kaç örnek:

ERDOĞAN: KADIN İLE ERKEK EŞİT OLAMAZ; FITRATA AYKIRI

Erdoğan I. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde yaptığı konuşmada 'kadınla erkeği eşit konuma getirmenin fıtrata aykırı' olduğunu söyledi!

ERDOĞAN: "KIZ MIDIR, KADIN MIDIR BİLEMEM"

Erdoğan Başbakanlık döneminde Konya mitinginde, Hopa'daki olayları protesto etmek için tank üzerine çıkan ve polis müdahalesi sonucu kalçası kırılan Dilşat Aktaş için "O kadın, kız mıdır kadın mıdır?" ifadelerini kullandı.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK: "KADINLAR İŞ ARADIĞI İÇİN İŞSİZLİK YÜKSEK"

Maliye Bakanı Şimşek işsizlik ile ilgili yaptığı bir konuşmada "İşsizlik oranı niye artıyor biliyor musunuz? Çünkü kriz dönemlerinde daha çok iş aranıyor. Özellikle kadınlar arasında kriz döneminde işgücüne katılım oranı daha artıyor" ifadelerini kullanmıştı.

ANKARA ESKİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK: "ANASI ÖLSÜN!"

Dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Samanyolu Haber'de katıldığı bir programda "Anası tecavüze uğruyorsa neden çocuk ölsün, günahı ne? anası ölsün öyleyse "ifadelerini kullanarak kadınlara olan bakış açısını bir kez daha dile getirdi.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU: "EVDEKİ İŞLER YETMİYOR MU?

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kadınların "İş istiyoruz sayın bakanım" sözlerine karşılık olarak, "Evdeki işler yetmiyor mu?" yanıtını verdi.

FETVACI HOCA NUREDDİN YILDIZ: "KADIN ÇALIŞARAK FUHUŞA HAZIRLIK YAPAR"

Sosyal Doku Vakfı kurucusu ve başkanı Nureddin Yıldız, çalışan kadınları hedef alarak "Her çalışan kadın, gözü doymamış erkek demektir. Bir kadın çalışmayı tercih ederek fuhuşa hazırlık yapmış olur" ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ: "KAHKAHA ATAN KADIN İFFETSİZDİR"

Dönemin Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, "Kadınsa o da iffetli olacak. Mahrem namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak, bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak" ifadelerini kullandı.

ŞARKICI UĞUR IŞILAK: "KADININ FITRATINDA KÖLE OLMAK VAR"

AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Erdoğan için 'Dombra' şarkısını değiştirerek yazan Uğur Işılak, katıldığı bir televizyon programında "Kadının fıtratında erkeğe köle olmak var" ifadelerini kullandı.

AKP MİLLETVEKİLİ SEFER ÜSTÜN: "TECAVÜZE UĞRAYAN KÜRTAJ YAPTIRMASIN"

AKP Milletvekili Sefer Üstün, "Tecavüzcü kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından daha masumdur" ifadelerini kullandı.

ÖMER TUĞRUL İNANÇER: "HAMİLE KADIN SOKAKTA DOLAŞAMAZ"

Kadınların çalışmasına da karşı çıkan Ömer Tuğrul İnançer hamile kadınlar için "Hamile kadınların sokakta gezmesi doğru değil" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI MEHMET MÜEZZİNOĞLU: "KADINLAR İÇİN TEK KARİYER ANNELİK"

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 2015 yılının ilk bebeğni ziyaret ettiği sırada "Annelerin, annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkeze almamaları gerekir" ifadelerini kullandı.

ESKİ MİLLİ SAVUNMA BAKANI VECDİ GÖNÜL: "TÜRK KADINI EVİNİN SÜSÜDÜR"

Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül "Türk hanımları evinin süsüdür, erkeğinin şerefidir, Batı kadınları maalesef ezilmektedir" ifadelerini kullandı.

Son birkaç senede AKP'li siyasetçilerin sarf ettiği sözlerden bazılarını Bianet'ten Çiçek Tahaoğlu derledi:

AKP’li Belediye Başkanı: Kadından alacağımız eğitime ihtiyacımız yok

Trabzon'un Of İlçesi'nde AKP'li Belediye Başkan Vekili Halil Alireisoğlu, afet ve acil durumlarla ilgili eğitim veren müftülük çalışanı Ayşe Yılmaz’ın konuşmasına, ““Sen kimsin de bize vaaz veriyorsun? Bu kadın nereden çıktı? Bu ne iş. Erkekler kadınlardan vaiz mi alırmış? Bizim kadınlardan alacağımız eğitime ihtiyacımız yok”” diye bağırdı ve mikrofonu kapattırdı. Aliresioğlu kendini “Temelde bayan olduğu için tepki gösterdim. Bayanların konuşacağı yer vardır, erkeklerin konuşacağı yer vardır” diye savundu. (3 Nisan 2016)

Sağlık Bakanı: Kadının tek kariyeri annelik kariyeri

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yılın ilk bebeğini ziyareti sırasında üç çocukları olduğunu söyleyen bebeğin babasına "O zaman sen söz dinleyenlerdensin" dedi. “Anneler, annelik kariyerinin dışında bir başka kariyeri merkeze almamaları gerekir. Merkeze iyi nesiller yetiştirmeye almalılar" diye konuştu. (02 Ocak 2015)

AKP’li Aslan'dan kadın muhabirlere: Ben sizin bacak aranızı çekip…

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Tokat milletvekili Zeyid Aslan, kadın gazetecilere "Ben sizin bacak aranızı çekip gazeteye bastırsam, bunların gerçeği bu diye ahlaksız olurum değil mi?" diye taciz etti. (Temmuz 2013)

Hüseyin Çelik: Öyle bir kıyafet gitmiş ki...

Beyaz TV’de bir programa katılan Hüseyin Çelik, “Dün bir kanaldaki, yarışma programında sunucu öyle bir kıyafet gitmiş ki olmaz bu yani. Kimseye karıştığımız yok ama çok aşırı. Dünyada da kabul edilemez” diye konuştu. Çelik’in açıklamasından sonra sunucu Gözde Kansu işten çıkarıldı. (Eylül 2013)

Erdoğan’dan Münevver Karabulut cinayeti yorumu: Yalnız bırakılan ya davulcuya ya zurnacıya..

Dönemin Başbakanı Erdoğan, Mnevver Karabulut cinayetinin ardından “Çocuğumuz öyle nereye giderse gitsin olmaz. Yalnız bırakılan ya davulcuya ya zurnacıya..” dedi. (Temmuz 2009)

**

AKP zihniyetinin kadınlarla ilgili söylediklerini yukarıda okudunuz…

Ne kadar iğrenç düşünceler değil mi?

Bu zihniyette olanlar, Türkiye’yi 16 yıldır yönetiyor…

İşin acı yanı bu…