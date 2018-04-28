Bu yazıyı okumadan önce 24 Nisan 2013 tarihinde çektiğim iki fotoğrafa bakınız. Merkez Bankasının doğusunda kalan iki ayrı alan… Çevredeki bütün ağaçlar baharın gelişiyle yemyeşil olmuşlar ama bu ağaçlarda bir tek yaprak bile yok. Onlar kupkuru, yani ölü ağaçlar. Oraya bir yıl önce dikilmişlerdi.

Her gün oradan geçerim. Ağaçların dikildiği bu yerler önce asfalt kaplı bir yoldu. Bu iki alan yaklaşık 30 cm yükseklikte kaldırım taşları ile çevrildi. Bunu gördüğümde hemen, buraya ağaç dikilmeden önce “kesinlikle alttaki asfalt tabakası kırılıp-parçalanır, molozları alındıktan sonra ortaya çıkan ve yıllarca basınç altında sıkışmış toprak tabakası işlenip köklerin işleyebileceği hale getirilir” diye düşündüm. Çünkü akıl ve mantık, bir ilkokul çocuğunun bilgisi bile bunu gerektirirdi.

Birkaç gün sonra oradan geçerken bu alanlara toprak doldurulmuş olduğunu gördüm. Sonra birileri fidana benzer, dikilecek materyal getirdi. Bunlara fidan demek zordu, sanki ağaç durumundaydılar. Böyle ancak kavakların fidanı olur, her biri 4-5 m boyunda. Ben bir fidanın, 2-3 yaşındaki kavak gibi gövdesinden kök veren türden değilse, ne kadar küçük ise tutma olasılığının o kadar fazla olduğunu bilenlerdenim. Acaba ağaçların köklerinin asfaltı delip aşağılara doğru gideceğini mi düşünmüşlerdi.

Onları fotoğrafta görüldüğü gibi oraya sıra halinde diktiler. Ama hepsi kurudu. Baharın coşkusu bile onları yaşatamadı.

Şimdi bir vatandaş olarak bunları buraya diktiren bayan ve bay yetkililere soruyorum:

a) Bu dikilen ağaçların tamamı neden kurudular? Benim okuduğum botanik ve biyoloji kitaplarına göre toprak derinliğinin ancak 30 cm kadar olduğu ve tabanda kök işlemez bir asfalt tabakasının bulunduğu bir yerde ağaçlar yaşayamaz. Acaba elinizde bunun aksini savunan bilimsel yayın veya bilgi var mı? b) Burada dikilen ağaç türü hangi bilimsel esaslara göre seçilmiştir? c) Bu ağaçların tamamı kuruduğuna göre satın alınması (veya yetiştirilmesi), taşınması, dikilmesi için yapılmış harcamaların parasal karşılığı nasıl giderilecektir? d) Ağaçların böyle daha bir yaşını dolduramadan kuruması nedeniyle bu işlemi yaptıran ve kontrol etmekle görevli olan kişi veya kurumların sahip olması gereken bilgilerin yeterlilik durumunun irdelenmesini nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?

Ağaçlar orada hala kupkuru duruyor. Kendilerine ellerindeki diplomaları nedeniyle yetki ve görev verilmiş olan bayanlar ve baylar… Şimdi elinizdeki diplomalara dayanarak bu sorularımı cevaplamak zorundasınız. Ortada ölü ağaçlar var. Bunun sorumluluğu var. Sakın cevaplayamaz durumda kalmayın; sizin adınıza çok üzülürüm. Çünkü bu “bilgisizliğin” göstergesi olarak algılanır.

Haydi!… Cevaplayın... Ama bu sütunda cevaplayın ki herkes okusun. Cevap verin de bilmediklerimi öğreneyim…