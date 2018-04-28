“Milletvekili adayı ol” dendi, Karaosmanoğlu geri çevirdi

Dün AKP çevrelerini şöyle bir yokladım.

Önceki gün, yani “istifa günü” neler yaşandı, öğrenmek istedim.

Size aktarıyorum…

Elbette yazdıklarım, olup bitenin tamamı olamaz.

Bizim bilmediğimiz, bize aktarılmayan neler yaşanmıştır neler!

İşte parti çevrelerinde konuşulanlar:

*Üç dönemini tamamlayan diğer büyükşehir belediye başkanlarına olduğu gibi İbrahim Karaosmanoğlu’na da “Arzu ederseniz milletvekili adayı olabilirsiniz” denmiş, ancak Karaosmanoğlu genel merkezin bu teklifini geri çevirmiş. Dönem sonuna kadar görevini sürdüreceğini söylemiş.

*İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus’a “adaylık vizesi” verilmesi, tamamen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın özel gayretiyle olmuş.

*Bu iki ismin dışında İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz ile Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran da aday olabilmek için izin istemişler, ancak kendilerine izin verilmemiş.

*İl başkanlığına seçime kadar Başkan Yardımcısı Abdullah Eryarsoy vekâleten bakacakmış, seçimlerden sonra il başkanlığı koltuğuna Yusuf Akın oturacakmış.

*Eski İl Başkanı Mahmut Civelek’in bu dönem listede “seçilebilir bir sırada” olması, büyük olasılıkmış. Trabzonlu olan Sami Çakır listeden çıkarılacak, yine Trabzonlu olan Mahmut Civelek listeye alınacakmış.

AKP’den bugünlük bu kadar!

MHP’de liste başı yine Saffet Sancaklı mı?

İl Başkanı Aydın Ünlü’ye “adaylık vizesi” çıkmadığına göre, öyle görünüyor…

Saffet Sancaklı bu dönemde de liste başı olacak, seçilirse, yıllar yıllar önce Kocaelispor’da top oynamanın dışında hiçbir ilişkisi olmadığı Kocaeli’ni TBMM’de bir kez daha temsil edecek.

Eee, bu ayıp da bu kentteki MHP’lilere yeter.

Partilerine yıllarca hizmet etmiş değerli kişiler dururken, Kocaelili olmayan birini bir kez daha vekil seçecek olmalarını anlayabilmiş değilim.

Bu kentte milletvekili olma özelliğini taşıyan hiç MHP’li yok mu?

Genel merkez, “Yok, bu nedenle oraya Saffet Sancaklı’yı gönderiyorum” demeye getiriyor, bu görüş bu kentteki MHP’lilere “hakaret” sayılmaz mı?

Bence MHP’liler, Saffet Sancaklı’nın bir defa daha liste başına getirilmesine direnmeli.

MHP bu kentten bir milletvekili çıkaracaksa, milletvekili olacak kişi bu kentin çocuğu olmalı.

Yıllarca sen uğraş didin yemeği pişir, gelsin bir yabancı yesin!

Bana ters geliyor.

Bu kentte yaşayan herkese ters gelmeli.

Serhat Duyar’ın getirdiği o kitap

Önceki gün Serhat Duyar uğradı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) il başkanı…

Şimdi artık il başkanı değil, milletvekili aday adayı…

Elinde bir kitap, “Size getirdim” dedi.

Kapağını görür görmez “Aaa, ben de alacaktım, iyi oldu” diye cevap verdim.

“Muhsin Yazıcıoğlu Suikastının Perde Arkası KANLI ÇUKUR”

Yazarı, Köksal Akpınar…

Kitap, ilk Mart 2013’te yayınlanmış.

Bugüne kadar 9 baskı yapmış, her baskıda yeni bilgiler eklenmiş, 539 sayfalık bir kitap olmuş.

Şöyle bir karıştırdım, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümündeki sis perdesi aralanıyor.

Pek çok kişinin kafasındaki şu sorular cevabını buluyor:

*15 Temmuz’daki darbe girişimiyle Yazıcıoğlu suikastının kesişme noktaları nelerdi?

*FETÖ’nün askerleri, helikopterden cihazları neden çaldı?

*Cihazları çalan subaylara arka çıkan general kimdi?

*Enkaz bölgesinde kim nasıl infaz edildi?

*Dosyaya bakan özel yetkili savcılar şimdi nerede?

*Helikopteri FETÖ’nün pilotları mı düşürdü?

*FETÖ, cinayeti neden Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerine yıkmak istedi?

*Arama kurtarmaya katılan 10 bin personel, helikopteri neden bulamadı?

*Helikopter düştükten 3 saat sonra “Başımız sağ olsun” diyen kimdi?

*”Yazıcıoğlu’nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor” bilgi notunda hangi gerçekler saklı?

İlk fırsatta kitabın tamamını okuyacağım.

Size de öneririm.

2 görüş

*”Düşünceleriniz yenilse bile, dürüstlüğünüz zafer çığlığı atmalıdır.” Friedrich NİETZSCHE

*”Eğer; hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse, çaresi yok usta biz kazanacağız.” Nazım HİKMET