Zehirli BAL artık Kartepe’de…

Sadece Derbentli - neyin kafasını yaşıyosun kime hizmet ediyosun egonu tatmin etmek icin gazetemi kiraladın sistemimi eleştirdin birilerine göndermemi yaptın insanları heveslerini idaallerini hice sayıp klavyenin başına gecipte yazarsan daldan dala atlarsan kendine zararvermeyi bırak cevrendekilerede zarar verirsin derbent sporun resmini koyupta belediye ve üzülmez başkana gönderme yapman densizlik önce derbent sporu tebrik et sporla alakalı insan olarak adam demiyorum dikkat et he şimdide bak işine bende sinin gibi yazdım daldan dala