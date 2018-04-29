Zehirli BAL artık Kartepe’de…

BAL zehir oldu…

Hem de ne zehir…

3.Lig’deki takımlar bile yıllarca böyle zehirlenmemişti… TFF’nin futbolcu eskileri ve özellikle de yabancıları takımlara sokuşturmak için kurduğu Bölgesel Amatör Lig (BAL), kentlerin sırtında ağır bir yük oldu… Tabii bu yük belediye başkanlarının sırtına bindi… Doğal olarak da onların vergi topladığı, harç aldığı vatandaşların sırtına yüklendi… Dünya yıldızları Alanzinho, Jaba gibi isimlerin bile amatör olarak forma giydiği ülkemizin rezillik belgesi Bölgesel Amatör Lig’de, özellikle kentimizin ‘iştahlı’ görünümü, simsarların kulüp çevrelerinde kümelenmesine neden oldu… Başka iller bize nasıl gülüyor, merak ediyorum…

Zehirli BAL, kulüplerimizin şaşaaya meraklı başkanlarının gözlerini öyle kör etti ki, BAL takımlarının 11 yaşındaki çocukları bile lige girip maçlara çıkamaz hale geldi… Gidin Çınarlı’nın Başkanı Abdullah Yıldırım’a sorun bakalım, BAL için ne düşünüyor?.. Yani rezilliğin biri bin para…

Aptalca bir statü ile ligde 2’nci gözüken ve ‘başarılı sayılması!’ gerekirmiş gibi gösterilen Belediye Derincespor bile, 1 milyonun üzerinde para harcamasına rağmen, baraj maçı oynamaktan son anda kurtuldu… Saçma sapan ligin saçma sapan statüsü yüzünden… Onca para boşa gitmesi yetmezmiş gibi, şimdi de gelecek sezon için de kesenin ağzı açılmış durumda bulunuluyor…

Başiskele, Derince, Kartepe, Gebze, Darıca, Gölcük ilçeleri, BAL ve 3.Lig sezonları öncesinde, milyonları bulmak ve kulübe gömmek için kolları sıvamış durumdalar… Şampiyonluğu ve profesyonel olmayı bir ‘Maharet !..’ sayan kulüpler ve onların çevresindeki simsarlar yüzünden, oyunu satabilen bazı seçmenlerin baskısı altındaki belediyeler, yaklaşık 30 milyon lirayı, yeni sezonda çöpe atmaya hazırlanıyor. Kentin en üst düzeydeki takımı, diğerlerinin tartışmasız ‘ağabeyi’ olan Kocaelispor bile 3.Lig’de sürünürken, 3.Lig adaylarının artması, pastanın küçülmesine, başka kentlerin takımlarının büyümesine neden oluyor. Kentin parası başta Kocaelispor olmak üzere diğer profesyonel ve yarı profesyonel kulüplerin yanlış transfer politikası yüzünden 30 yıldır (bire bir tanığıyım), futbolcu eskilerinin, simsarların, insan ticareti yapan pisliklerin cebine gidiyor…

Belediyeler de bu yükün hemen hemen tamamını sırtlanırken, sokaktaki vatandaş 30 senedir uluslar arası insan ticareti yapan simsarlara paramızı tıkır tıkır ödüyor…

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Neyse, gelelim konumuzun önemli ağırlık noktasına… Yani nirengi noktasına… Yani Kartepe ilçesi ve onun sporsever ve spor değeri bilir belediye başkanı Hüseyin Üzülmez’e… Beşiktaşlı ‘Deli’ İbo, İbrahim Üzülmez’in öz amcası…

Kartepe…

Rahmetli Köylü Mustafa Altıntaş, Faruk Sarman, İbrahim Üzülmez, Rambo Yusuf Altıntaş, Yaşar Altıntaş, Haydar Koç Kartepe’den yetişmiş… Ümit, Uğur Soykan ona keza… Kartepe’nin kulüplerinin dışarıdan transfer yapması, bana gerçekten de ayıp geliyor… Futbol politikasının olmadığı anlamını taşıyor… Benim görüşüm bu…

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Yıllardır ihmal edilen bu ilçe, şimdi yeni şampiyonlarını vizyona sürüyor… Tabii bunun bir bedeli var. Maşukiyeli Halil amca, Arslanbeyli Necati dayı, Uzuntarlalı Ayşe nine, Köseköylü Salih ağabey, veya diğerleri, devlete, belediyeye vergilerini tıkır tıkır verecekler… Buradan yaratılan kaynakla, bu ilçeye dışarıdan gelecek olan futbolculara transfer ücreti ödenecek… Sonra, iş bitince, ilçeyi terk edecekler ve alacakları için de mahkemeye gidecekler…

Bunun suçu Hüseyin Üzülmez’in mi, yoksa siyasi baskı yapıp, onu bu desteklere sürükleyenler mi?.. Vatandaş, kulüp başkanlarından şampiyonluk istiyor, gücü yetmeyen ve yetmesi de mümkün olmayan kulüp başkanı da belediye başkanından kulüplere para aktarması isteniyor… Bunu isteyen de yukarıda ismini saydığım aynı vatandaşlar ve yakınları değil mi?.. Yani suçlu yine, halkın ta kendisi değil mi?..

Cânım Kartepe…

Üç beş kuruşa yapılan su sporlarından outdoor sporlarına kadar, ülkenin en zengin extreme sporlarının merkezi olması gerekirken, birkaç kişiyi zengin edecek zehirli BAL’a para akıtmaya ne gerek var…

Elimde olsa inanın, BAL’a çıkan takımların hiçbirine destek sözü vermezdim…

‘Tamam şampiyon oldunuz, üst lige çıktınız sağ olun, ama bu milyonların boş akıtıldığı lige katılmayın’ derdim… Vatandaşa da onların şampiyonluğunu açık açık ilan eder, o sokağa atılacak milyonları, Kartepe’nin spor yapan küçük çocuklarına aktarırdım…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da işte bunu yapıyor…

Profesyonel futbola para aktarmıyor…

Çünkü 2007’de ve sonrasında, Kocaelispor’a aktardığı 30 milyon lira yüzünden, başına gelenlerden ders çıkardı…

Ama ilçe belediyeleri ne hikmetse, büyükşehir belediye başkanı gibi davranmıyor…

Büyükşehir belediye başkanı da, nedense, onların bu çalışmalarını takip etmiyor… Ya da karışmıyor…

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Günün öyküsüyle yazımıza son verelim…

Dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen yaşayış ve felsefesiyle ünlü filozof Diyojen, bir gün çok dar bir sokakta, zenginliğinden başka hiçbir şeyi olmayan kibirli bir adamla karşılaşır. İkisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek mümkün değildir. Mağrur zengin, hor gördüğü filozofa; ‘Ben bir serserinin önünden kenara çekilmem’ der. Bu sözün üzerine Diyojen, kenara çekilerek gayet sakin bir şekilde; ‘Ben çekilirim’ der…

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Yaaani…

Dünyamızda paraya tapıldığı için…

Parası olan güçlü oluyor…

Bir yaşam felsefesi olan hâlâ aç, ama rahat geziyor…

Parası olanlardan, parayı kapmak isteyen kurnaz gözükenlere aman vermeyin !..

Şampiyon olmasa da olur…

Yeter ki herkes, paraya tapmayan birer filozof olsun…