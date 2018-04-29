Güneşin battığı değil, güreşin sevildiği yer, KUMLUCA’dayız…

Kocaeli Karamürsel nire, KUMLUCA nire?

Kırkpınar’da; ebedi 3 altın kemer almış pehlivanlardan Aydın Demir ve Ahmet Taşçı’nın memleketi Karamürsel’de bir üst geçitte isimleri bile yok, ama Kumluca’da hem de “Cumhuriyet Meydanı’na” Kırkpınar’da 1 kez başpehlivanlığı kazanan Hasan Tuna’nın adı verilmiş…

Birisi, dünyaca “Karamürsel Sepeti” ile tanınmışken, diğeri, ülkeye sadece “Seracılığı” ile ün salmış.

Karamürsel, altınkemer yağlı güreş düzenlemelerinde 37’nciyi yapacak…

Kumluca, henüz 19’uncuyu yapıyor…

Kumluca, yağlı güreşte, ülkede 4. büyüklerden olurken, Karamürsel yerinde sayıyor.

Kırkpınar, Kurtdere, Elmalı’dan sonra Kumluca’da “pehlivanlar” başaltı hariç boy atlama sınavı veriyor.

Kumluca almış başını gidiyor, Karamürsel yerinde sayıyor!

Yağlı güreşte başta Kumluca olmak üzere eller aya, Karamürsel yaya gidiyor (!)

Üzülmek bir yana insan Kumluca’yı gördükten sonra “kıskanma” nöbetine tutuluyor…

Doğa, iklim, pehlivan ne dersen hepsi var, ama, Karamürsel’de birlik-beraberlik yok!

Karamürsel neden böyle, anlamak mümkün değil. Aydın Demir, Ahmet Taşçı gibi altın kemerli ustalar, Levent Erdoğan gibi bir sevdalı “finansör” varken, Karamüsel’de, neden o eski birlik-beraberlik yok?

Bir değil, birkaç tane değil, birçok otobüsle günler öncesi Kırkpınar’a gidip, “otağı” kuran, Karamürselli pehlivanları hançereleri yırtılana dek destekleyen, avuçları patlayana kadar alkışlayan güreş severler nerede?

Ne oldu o güreş severlere?

Kiraz ağacında olan tek tük kirazlar gibi pehlivanlar da tam olmak üzereyken Karamürsel’i, baba ocağını terk eder gibi, tek terk edip başka illere, ilçelere göçüyor, neden?

Aydın Demir’i, Ahmet Taşçı’yı görmek, onlarla resim çektirmek için sıraya girenler artık Karamürsel’e gelmiyor, “Ne yapıyorlar?” diye sormuyorlar bile…

Neden böyle oldu Karamürsel pehlivanları?

Neden böyle oldu “pehlivanlar diyarı” Karamürsel?

Kumluca’da soruyorlar:

-Nereden geldiniz?

“Karamürsel’den” dediğiniz de; “Ne oldu Karamürsel’e?” diyorlar…

Ne cevap vereceksiniz…

Verin bakalım…

KUMLUCA, yağlı güreşi, yağlı güreş pehlivanını seviyor…

Yağlı güreşe saygı duyuyor…

Misafiri için el pençe divan duruyor. Güreş için gelen misafirlerini ağırlamak için seferber oluyor.

Karamürsel öyle mi?

Daha güreş düzenleyelim mi, düzenlemeyelim mi diye düşünüyor (Neyse eylülde yapılacakmış)…

Yağlı güreş sevdalıları, Kırkpınar, Kurtedere derken Kumluca’ya da akın akın geliyor. Çünkü Kumluca güreşi, güreşçiyi seviyor. Gözlerimle görüp kulaklarıma duymasam inanmazdım; Kumluca’da çarşıda yürüyen pehlivanın önünü kesen çorbacı esnaf: “Hele gel pehlivanım bir tas çorbamı iç (!)” diye pehlivanı kolundan tutup dükkanına soktu.

İzzet ikramdan sonra para almayı bırakın bir de çay ikram etti.

İşe Kumluca böyle...

Öğretmenevinde belediyenin misafiriyiz. Eski okul müdürü sonrada Kumluca’da dershane sahibi olan Latif Ertuğrul telefonla aradı: “Orada belki rahatsız olursunuz, ne olur bizim eve gelin,evimiz müsait” demez mi ?

Kumluca pehlivanına da, pehlivanları izlemeye gelen misafirlerine de böyle sahip çıkarken, pehlivanlarına sahip çıkamayan “Karamürsel” istediği kadar üst geçitlerine “pehlivanlar diyarı” yazsın, gerçek pehlivanlar diyarının, başkentinin Antalya ve ilçeleri olduğunu kabul etmeliyiz.