Cemil Karakadılar’dan Cengiz Sarıbay’a CHP’nin “siyasi” kısmetsizleri

Çok istediğimiz bir şey olmayınca…

“Her şey nasip kısmet” der, kendi kendimizi teselli ederiz.

Perşembe akşam saat 17.00’de CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da sanırım aynı şeyi yaptı.

“Biz sizi saat 17.00’ye kadar arayacağız” demelerine rağmen genel merkezden beklediği telefon gelmeyince istifa etmedi, “milletvekili olma isteğine” de son noktayı koydu.

Demek olmayınca, olmuyor!

Nasip kısmet!

Kimler kimler milletvekili oldu, belediye başkanı oldu, bizim Cengiz “il başkanlığı”ndan öte gidemedi.

Oysa partisine yıllar yılı çok hizmet vermişti.

Belediye meclis üyeliği yapmış…

Yönetim kurullarında yer almış…

Üç defa atamayla, iki defa da seçimle il başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Parti ne zaman sıkıntıya girse, il başkanlığı için ilk akla gelen kişiydi.

Daha önceki dönemlerde de milletvekili olmayı denemiş, ama başaramamıştı.

Bu kez “kesin” gözüyle bakıyordu, girişimleri yine sonuçsuz kaldı.

Bu son olayla Cengiz Sarıbay’ın “siyasi kısmetsiz” olduğu artık tescillendi.

Her konuda kısmetli, siyasette kısmetsiz…

CHP’de bir “siyasi kısmetsiz” daha vardı, Cemil Karakadılar

Allah rahmet eylesin!

Nur içinde yatsın!

Cemil Karakadılar’ı kaybedeli 26 yıl oldu.

18 Şubat 1992’de toprağa vermiştik.

Yıllar ne çabuk geçti…

Genç kuşak bilmez.

Av. Cemil Karakadılar, İzmit’te son derece renkli bir kişilikti.

Sosyal yaşamın aranan ismiydi.

Siyasette, vakıf ve derneklerde hep ön plandaydı.

İnsan ilişkileri mükemmeldi.

Hatır bilir, vefalı, yardımsever bir insandı.

Bir kent beyefendisiydi.

İyi giyinir, oturmasını, kalkmasını, konuşmasını iyi bilirdi.

“Efeler”in damadıydı.

Sadık Efe’nin kızı Nebahat Hanım’la evliydi.

Kızdırmak için yazıyorum…

Allah uzun ömür versin…

Nebahat Hanım biraz despottu, ama yine de mutlu yaşıyorlardı.

Ayten ve Cem isimli iki çocukları vardı.

Ayten’i, damatlarını ve torunlarını, 1976 yılında, trafik kazasında kaybettiler.

Karakadılar ve Efe aileleri için üzüntülü bir olaydı.

Cemil Karakadılar, meslek çevresinde de sevilen bir kişiydi.

Farklı tarihlerde, iki dönem baro başkanlığı yaptı.

1954-1956 ve 1969-1974 yılları arasında Kocaeli Baro Başkanı idi.

Maddi ihtiyacı olmadığı için, avukatlığı biraz “keyfe keder” yapardı.

70’li yıllarda CHP’nin önemli bir ismiydi.

Belediye başkanlığına, milletvekilliğine ve senatörlüğe adaylıkları oldu.

O da Cengiz Sarıbay gibi, “siyasi kısmetsizlerden” biriydi.

Kısmet olmadı, belediye başkanlığına da seçilemedi, Ankara’ya da gidemedi.

1973 milletvekili seçimlerinde, aday adayı idi, listeye giremedi.

1974 senato seçimlerinde, Erol Köse amcası Abdullah Köseoğlu’nu destekleyince, Cemil Karakadılar ikinci sırada kaldı, yine seçilemedi.

1977 yerel seçimlerinde, Erol Köse-Cemil Karakadılar hesaplaşmasını izledik.

İzmit Belediye Başkan adaylığı için, partide resmi önseçim yapıldı, Cemil Karakadılar kazandı.

Erol Köse ve ekibi seçimlerde çalışmadı, parti iki üçe bölündü.

Bu dağınıklık AP’nin işine yaradı ve Cevdet Bağdat başkan seçildi.

Seçim kaybı, CHP için de Cemil Karakadılar için de yıkım oldu.

Cemil Bey, üst üste yaşadığı mağlubiyetlerden sonra, siyasetten soğudu, köşesine çekildi.

Sarıbay ile Karakadılar arasındaki benzerlikler

*İkisinin mesleği de avukattı.

*İkisi de baro başkanlığı yapmıştı.

*İkisi de şık giyinirdi.

*İkisi de hoşsohbetti.

*İkisinin de insan ilişkileri en üst düzeydeydi.

*İkisi de partisine çok hizmet etmişti.

*İkisi de milletvekili olmak istiyordu.

*İkisi de bütün çabalarına rağmen milletvekili olamadı.

Demek her konuda olduğu gibi siyasette de “kader kısmete” inanmak lazım!

Size bir de “siyasi kısmetli” olayı anlatayım

Yıl, 1983…

35 yıl önce…

12 Eylül sonrası siyasi yaşam yeniden başlıyor.

İlk milletvekili seçimleri…

Sağda “ANAP”, solda “Halkçı Parti” var.

Halkçı Parti, Necdet Calp’in genel başkanı olduğu parti.

Bu partinin Kocaeli İl Başkanı, Kemal Sadi Şirin…

Darbe sonrasının şartları içinde, partiler milletvekili aday listesini hazırlayıp Ankara’ya götürüyorlar, liste askeri makamlarca inceleniyor, şu şu isimler değiştirilsin denirse değiştiriliyor, böylece listeye son şekli veriliyor.

Kemal Sadi Şirin, beş isimden oluşan milletvekili listesini hazırlayıp Ankara’ya götürüyor.

Yanında partinin idari işlerine yardımcı olan emekli savcı Orhan Otağ var.

Listedeki ilk üç isim “veto” yiyor.

Kemal Sadi Şirin de veto edilenler arasında.

Hemen üç yeni isim bulunuyor, dosya tekrar kontrole veriliyor.

Sürenin bitmesine sayılı dakikalar vardır.

İkinci kontrolde bu defa listenin başındaki isme “çizik” atılıyor.

Beş dakika içinde ya yeni bir isim bulunacak liste tamamlanacak, ya da liste bir eksik gidecek…

Kemal Sadi Şirin, yanındaki Orhan Otağ’a “Nüfus cüzdanın yanında mı?” diye soruyor, hemen nüfus cüzdanı ve emekli savcı kartının fotokopileri dosyaya konuyor ve Orhan Otağ “ilk sıra milletvekili adayı” oluveriyor.

Anında!

Seçiliyor, dört yıl milletvekillik yapıyor.

İşte anlattım…

Bu da Kocaeli’nin siyasi kısmetlisi!

İyi pazarlar!