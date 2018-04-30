Amatör görünümlü profesyonel futboldan elinizi çekin!

Doğan görünümlü şahin…

Eski arabalar için söylenirdi…

Spor-siyaset de öyle…

Dilimize pelesenk olmuş…

Sık sık bu kelimeleri bir araya getirip, isyan ediyoruz. Ama sorunun çözümü için kimsenin bir çalışma yapmadığını görüyoruz. Bırakın çalışma yapmayı, yükü daha da artırıcı projelere imza atılıyor ve biz sadece seyrediyoruz…

Milyonlar uçup gidiyor, bu görüntüyle gitmeye devam edecek…

Çünkü, seneye mahalli seçimler var ve kesenin ağzı iyice açılacak…

Yıllardır amatör futbola destek vermediği için eleştirilen belediyeler, sonunda öyle bir el attı ki, belediyesiz futbol kulübü kalmadı. Bunun sonucunda da bu kez tam bir kaos ortamı yaşanıyor. Denetimsizlik nedeniyle, kimin ne kadar parayı kime verdiği, verdiği kişilerin de bu parayı nasıl kullandığı, simsarların cebini nasıl doldurduğu bilinmiyor !.. Hesap soran da yok !..

Yağma Hasan’ın böreği…

Devlet malı deniz…

Yılda yaklaşık 100 milyon lira, profesyonel ve amatör futbola akıtılıyor ve bunların yüzde 90’a yakını transfere harcanıyor. Yani geleceğe yönelik bir çalışmaya, bir kuruş bile harcanmıyor…

En basit ve acı örnek:

Kocaeli Birlikspor…

Ders alınır mı?

Hayır !..

Siyasi irade tam 30 milyon lirayı bu kulübe gömdü…

Kulüp, bu yıl transfer yapamadan mücadele etti ve en üstteki takımımız olmasına rağmen, o da artık 3.Lig’de…

Bırakın boşa giden devletin 30 milyon lirasını, kulüp mahkemelere düştü…

Onlarca dosyadan sorumlu…

Hesap veren mi ?..

Kimse yok…

Herkes köşesine çekildi…

Tüyü bitmemiş yetimin hakkı, kulübün vurguncularına gitti… Parayı alıp gidenler ise genellikle kent dışından insanlar. Aldıkları yetmiyormuş gibi, alamadıkları kısımlar için de kulüpleri birer ikişer icraya veriyor…

Kocaelispor…

Kocaeli Birlikspor…

Gölcükspor…

Derincespor…

Gebzespor…

İcralık kulüplerimiz…

Diğerleri ise yolda…

Bu yetmiyormuş gibi, yine birçok takım BAL’a yükseldi veya BAL’da kaldı, Gebzespor 3.Lig’e yükselirken, Darıca G.B. de 2.Lig kapısında bulunuyor…

Yani, çok değil, Eylül’e kadar, belediyelerimize bir 100 milyon daha lazım…

Seçim de Mart’ta…

Tek kaynak ise yine büyükşehir ve ilçe belediyeleri…

Ve hâlâ Süper Lig’de bir takımımız yok…

Ama 250 milyon liralık 33 bin kişilik stadımız var…

Yani…

Ayranımız yok içmeye, taht-ı revanla gidiyoruz maç oynamaya…

Durumundayız…

Çayırova’dan başlayalım…

Takım BAL’da kaldı…

Nereden bakarsan bak, 1.5 milyon lira daha lazım…

Darıca 2.Lig kapısında…

Yükselirse bir 10 milyon, 3.Lig’de kalırsa bir 5 milyon lazım…

Gebzespor…

5 yıl aradan sonra yeniden profesyonel lige yükseldi…

Yükselme mi diyecektiniz? Baştan verdiniz gazı ve parayı, şimdi kesenin ağzını iyice açacaksınız…

Hazırlayın bir 5 milyoncuk daha…

Gölcükspor…

Amatöre düşmeyen tek profesyonel takımımız…

O da borç batağında ve gelecek sene de nereden bakarsan bak 5 milyon daha lazım…

Bitti mi?.. Tabii ki hayır…

Eğer Sinop’a gitmezse ve Erhan Yılmaz geri alırsa, 2.Lig’den düşen Kocaeli Birlikspor’un 3.Lig’de oynayabilmesi için 5 milyon da ona lazım…

Bitti mi ?

Yooook…

Daha yeni başladık…

BAL’a yükselen Kartepe temsilcisi büyük Derbentspor…

Bu ligdeki şu an için tek Kartepe takımı olarak, (bu yazı yazılırken dünkü Nusretiye maçı henüz bitmemişti) lig biter bitmez hemen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e mektubu gönderdi bile…

Kenara 1.5 milyon ayırmak lazım…

Bitti mi ?..

Durun yahu !..

Dünkü maçın sonucunu bilmiyorum ama Başiskele Doğantepe BAL’da kalırsa, Başiskele Belediye Başkanı Ayaz’ın da bir 1.5 milyon ayırması gerekiyor…

Veeee…

Tabii ki nadide kulübümüz Derince Belediyespor… 10 bin salon sporları gencini ve çocuğunu sokağa bırakan kulübün yönetimi, BAL’da gol averajıyla kalmayı ve 2. olmayı hiç sıkılmadan ‘Başarı’ diye yutturmaya çalışırken, 1 milyonun üzerinde harcadı ve bu yıl da yine 1.5 milyon ayırması gerekecek…

Ve ‘Sözde Amatör !’ olan Süper Lig takımları…

Onlar da kesenin ağzını açacak ve yerel seçim öncesinde belediye başkanlarını ‘Kandırarak !..’, simsarlara para aktarabilmek için kanına girecek ve şöyle ortalama 500’er bine yakın bir harcama yaptıracak…

Aynı şekilde 1.Küme ve hatta hatta 2.Küme futbol ligi takımları da belediyelerin kapısına dayanacak…

Onların da rayicini söyleyeyim…

Bir sezonluk 1.Küme için 250 bin, 2.Küme için en az 100 bini gözden çıkarmak lazım…

Toparlayalım…

50 milyon lira aktarılan Kocaelispor…

Hâlâ 3.Lig’de…

Hem de zar zor bu ligde kalabildi…

Yeni sezon için Kocaelispor’a, transferi de açabilmek için nakit 30 milyon lira daha lazım…

3.Lig’de Kocaeli Birlik, 2.Lig’e çıkamayıp 3’te kalırsa Darıca, Gebze, Gölcük için toplam en az 25 milyon lira şart…

Etti mi 55 milyon?..

BAL’daki Çayırova, Belediye Derince, Başiskele Doğantepe veya Nusretiye, Büyük Derbent için 1.5’ar milyondan toplam 7.5 milyon…

Etti mi size 62.5 milyon lira ?..

Bitti mi?...

Hayır…

Süper Lig’de mücadeleye devam edecek olan Kandıra, İlimtepe FK, İhsaniyespor, Suadiye, Sultanorhan, Sırrıpaşa, Değirmendere, Kartepe Belediye, Güneş, Arapçeşme, Çınarlı, Diliskelesi…

Süper Lig’e yükselenler Bağdat, Gebze Tayfun, Bekirdere, Arslanbey Belediye, Karamürselspor…

Ve daha nice 1.Küme ve 2.Küme futbol takımı var belediyelere sırtını dayamış…

Yani, ulaşımıdır, kampıdır, tesis bakımıdır, çim bakımıdır… Bunları da ekleyin ve 100 milyon lirayı kenara koyun !..

Yani, bu kentin öz be öz 100 milyon liralık nakit parası (Sanayiciler ne kadar verir ki), büyük çoğunluğu dışarıdan bu kente gelen ‘ismi profesyonel’ çoğu simsarların maşası olan futbolculara gidecek… Sözde ‘Amatör’ olanlar bile, profesyonellerden cebini daha çok dolduracak… Vurgunu yapacak…

Bu 100 milyon lira Eylül’e kadar bulunmak zorunda…

Pekala ilçe belediyeleri bu parayı nereden bulacak ?..

Tek başına mümkün değil…

Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na sırtını dayayacak…

Birlikspor’a ‘zorunlu!..’ olarak para aktaran Karaosmanoğlu, yine Kocaelispor’a ‘Zorunlu !..’ olarak aktarımda bulunurken “Vatandaşın cebinden 5 kuruş çıkmayacak’ demişti ve o sözünü hala tutmaya çabalıyor…

Amatörlere tesis için gerçekten de milyonlar akıtan ve tamamı da bizim tarafımızdan helal edilen paralar yerine ulaşırken, profesyonel ve sözde amatörlere aktarılacak 100 milyon liraya kimsenin gönlü razı gelmeyecek…

Karaosmanoğlu’nun da öyle…

Ama siyasi irade ona baskı yapacak ve bu paraları bulmasını isteyecek…

Bu paralar da, Sirmen’den beri yapıldığı gibi ‘seçim yatırımı’ olarak adlandırılacak, halbuki seçmenin oyuyla ilgisi bile olmayacak…

Kulüpleri gerçekten sevenlerle, sadece ve sadece menfaat için kulübe yanaşıp, işi bitince de kenara çekilenler arasında mücadele sürecek…

Yine, yöneticileri ve belediye başkanlarını kandıran ‘Simsarlar’ kazanacak…

Bu zihniyet sürdükçe de, bu kentte futbol iflastan bir türlü kurtulamayacak…

Profesyonel ve BAL takımlarının U-11 takımlarının bir maç maliyeti 500 lirayı geçmezken, sahaya çıkamamalarının rezaleti ve kara lekesi ise, profesyonel takımların tarihine yapışıp kalacak…

Sayın belediye başkanlarımız !..

Sizlere dostça ve samimi olarak sesleniyorum…

Lütfen kulağınızı ve gözünüzü açın…

Profesyonel futbola yatırılan para size oy olarak geri gelmez…

Bu bir şehir efsanesidir…

Yan sütunlarda gördünüz. Tam 7 branşta hizmet veren Şirintepespor, artık büyükler futbolunu bile yürütemiyor…

Kurduğunuz tesisler, adeta rant aracı haline gelmiş…

Profesyonel futbola ve sözde amatör futbola para vermeyin… Onların alt yapısın güçlendirin… Salon sporları yapan kulüplere öncelik verin…

Belediye spor kulüplerini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı gibi, hemen kapatın !..

Yörenizdeki amatör kulüplerin alt yapısına para aktarın… Sokaktaki çocuğa spor yaptırın…

Futbolda torpile son verin…

Para verirseniz de kuruşu kuruşuna denetleyin…

Hesap sorun !..

Olmaması gerekiyor ama, hala futbolun patronu siz belediye başkanları olarak gözüküyorsunuz…

Simsarlara yol vermeyin !..

Belediyeleri, futbol kulübüne transfer adı altında soyanları temizleyin…

Ve profesyonel futbola, sözde amatör olan yarı profesyonel yapılarakr kesinlikle para aktarmayın…

Ha Kocaelispor mu?..

Kentin ağabeyidir ve Süper Lig’de olması gerekir…

Ama o da tabii ki denetlenmelidir… Belediyenin değil, sponsor olmak zorundaki sanayi kartellerinin, sokaktaki vatandaşın kutsal bir lirasıyla birleşmesiyle ayakta durabilmesini öğretin…

Sirmen zamanında, Karaosmanoğlu zamanında aktarılan paraların hâlâ hesabı verilememişken, o dönemlerin borçları yüzünden transfer yapılamamaktadır…

Sorumluları mı?..

Hani nerede ?..

Bulun da hesap sorun !..

Ben söyleyeyim, utanmadan bu kulübü başarısız yapıp, sıkılmadan mahkemeye verdiler. Siz o kösele suratlılardan hesap soracakken, onlar alacaklarının hesabını ödetiyor…

Siz hâlâ, ‘Transferi aç, heykelin dikilsin !..’ denip kentin ve kent basınının gaza getirdiği Muammer Çelik’ten hesap soruyorsunuz…

Traji-komik bir durum bu…

Ve bu suça ortak olmayın…

Hepiniz maşallah Umre yaptınız !..

Noolur artık öte dünyanızı yakmayın…

Günaha ortak olmayın !..

Dip not: Profesyonel liglere milyonlar akıtan Gölcük, Gebze, Başiskele, İzmit Belediye başkanlarımız ve kulüp başkanlarımız, 10-11 yaşındaki çocukların maç oynama sevincini hiçe sayıp, bu kulüplerinizin minik takımlarının maça çıkmamasının hesabını sordunuz mu?.. Bekliyorum… Sütunlarım açık ve takipteyim…