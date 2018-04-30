Tilki siyaseti!..  

Demokrasi, bir “yaşam kültürüdür.”

Bu kültür, ailede başlar ve hayatın her alanında ya vardır ya da yoktur!

620 yıl boyunca Osmanlı sülalesinin egemenliği altında “biat kültürü” ile yaşayan bir topluma “demokrasi kültürü” kazandırabilmek kolay mı?

Üstelik, Cumhuriyet dönemi boyunca on yılda bir darbelerle karşılaşılan ve siyasal iktidarı “Şimdi yetki bende, ister asar ister keserim” diye algılayan siyasetçileri olan bir ülkede demokrasi kültürü kolay yeşerebilir mi?

Ülkemiz siyasal tarihi, birçok entrika ile doludur!

Siyasi iktidarı bir kez ele geçiren, kolay kolay ve demokratik yollardan bir başkasına bırakamaz!

İktidarda olan, devletin her türlü olanaklarını kullanır!

“Seçim ekonomisi” deyimi, bizim ülkemize özeldir!

Örneğin; bugüne kadar kent çevresindeki tarım arazilerinin yok edilmesine olanak sağlayan ve “kaçak yapılaşmaya göz yuman” siyasi iktidar, seçim öncesi “İMAR AFFI” ile göz boyamaya, oy devşirmeye çalışıyor!

Gerçek bir “Hukuk Devleti” ve “Gerçek bir demokrasi” düzenine sahip ülkelerde, her işin temel kuralları vardır.

Ya ülkemizde?

16 Nisan 2017 Referandumu’nda, AKP’li bir yöneticinin talebi üzerine “mühürsüz oylar” geçerli sayıldı!? Referandum’a ciddi bir “şaibe” damgası vuruldu! Ama, “Atı alan Üsküdar’ı geçti!”

Referandum sonucuna göre; 2019 yılında yapılacak “Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi” ile yeni yönetim biçimine geçilecekti! Öncelikle de, yeni sisteme göre “Uyum Yasaları” hazırlanacaktı!

Bu arada, MHP içinde yükselen “parti içi muhalefet” Devlet Bahçeli’yi çok kötü etkilemişti! Muhalefete, demokratik bir Kurultay’la yarışma olanağı tanınmadı! Bu anti demokratik süreçte, Bahçeli’ye en büyük desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi!

Bahçeli de daha sonra karşılığını verdi!

“Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan’dır” dedi ve geçmişin “Milliyetçi Cephe” ortaklıkları gibi “Cumhur İttifakı” adını verdikleri bir ortaklık kurdular ve Meclis çoğunluğuna dayanarak “yasal kılıf” da uydurdular!

Meral Akşener ve yol arkadaşları ise, “İYİ PARTİ’yi” kurmuş ve büyük bir hızla ülke ölçeğinde örgütlenmiş, Büyük Kurultay’ını da yapmıştı. Şimdi ne yapıp ederek İYİ Parti’yi seçimlere sokmamak gerekiyordu!

Bahçeli, birden bire 26 Ağustos’ta Erken Seçim istedi!

Ertesi gün Erdoğan’la bir araya geldiler, Erdoğan iki ay tenzilat yaparak; “Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 24 Haziran’da yapılmasına karar verdik” dedi!

Böylelikle, “yasal süreyi doldurmadığı” gerekçesiyle İYİ PARTİ seçimlere giremeyecekti!

“Emir baş üstüne” dendi, Meclis’te de onaylandı ve seçim düğmesine basıldı!

Öncelikle “Yerel Seçimler” yapılacaktı. Neden önce yerel seçimler yapılmıyor? Diye soran olmadı!

Yeni sisteme göre “Uyum Yasaları” bile çıkmadan bu ne acele? Denmedi!

İki siyaset efendisi karar verdi, oldu bitti!

Bu “siyasi kumpas” açıkça ortada iken, muhalefete en ağır sözlerle saldırılıyordu!

CHP’nin son hamlesi ile İYİ Parti’ye Meclis’te grup kurma olanağı sağlayan “CHP’li 15 milletvekilinin partilerinden istifa ederek İYİ Parti’ye üye olmaları” iki siyaset efendisinin canını sıktı!

Bu atak yapılmasa, İYİ Parti seçimlere sokulmayacaktı!

İlginçtir, “erkenin erkeni seçim” oyunu ile bu hinliği düşünenler, CHP’nin bu atağı karşısında çılgına döndüler!

AKP’nin sözcüleri inciler döktürdüler!

CHP’ye edilmedik hakaret kalmadı!

AKP’liler, geçmişi unutmuşlardı!

2002 yılında, Erdoğan’ın yasağını kaldırmak için, CHPnin Anayasa değişikliğine “evet” desteği verdiğini hiç akıllarına getirmediler! Bu ne vefasızlık?

AKP-MHP ortaklığının hesapları altüst olmuştu!

“Yandaş Medya” saldırılara başladı;

Kandil de 15 milletvekili istiyor!

PKK ile FETÖ memnun!

Kirli Plan!

Güneş Motel’den daha vahim!

Hülle kurbanları!

CHP’nin beyni öldü, organları satılıyor!

Öte yandan, CHP içinden de bazı tepkiler yükseldi. Bir ölçüde “haklı” olabilirler! Ama, demokrasinin işlemediği bir düzende, siyasi entrikalar karşısında seyirci kalmak da büyük bir yanlış değil midir?

15-16 yıllık siyasi iktidarı döneminde AKP’nin ülke ekonomisini nasıl yerlere serdiğini, sınavlardan işe adam almalara kadar neler yaptığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine nasıl şaşı baktığını, üniversiteleri nasıl medreseye çevirdiğini, yaşam biçimlerine nasıl müdahale ettiğini ve bu iktidar sürdürülürse “24 Haziran 2018’den sonra nasıl bir Türkiye?” sorusunun karşılığını düşünürlerse, CHP’nin bu siyasi atağının yanlış olmadığını göreceklerdir!

Temel soru şudur;

24 Haziran’dan sonra Türkiye “tek adam iradesine” boyun mu eğecek, ya da; “Meclis iradesini egemen kılacak, Hukuk Devleti ayarlarına dönebilecek midir?”

Tercih bizim!..