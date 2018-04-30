Baran’ın 4 yılı ve Kahraman Mehmed

2014 yılının 30 Mart’ında Türkiye önemli bir yerel seçimde bulundu. Kocaeli’de beklendiği gibi biri büyükşehir olmak üzere 13 belediyeyi de AK Parti’nin gösterdiği adaylar kazandı.

Tabi benim yaşadığım ilçe Körfez. Herkes kendi alanında bir şeyler yaparak yaşam bölgesine katkı sağlamakla yükümlüdür. Bu anlamda ben de Körfez ilçeme faydalı olmak için her fırsatı değerlendiren bir yapıdayım.

Körfez ilçedeki kaymakamı; mülk-i amirliğini layığı ile yapacak, emniyet görevlisi asayişi sağlayacak, belediye başkanı insanların beklediği hizmetleri gerekirse onların ayaklarına kadar götürecek.

Bir basın mensubu olarak da bize düşen görev, haklı olana hakkını teslim etmek, hatalı olanı piyasaya çıkarıp yaşanan bütün olumsuzlukları gelecek dönemlere yansımaması adına gözler önüne sermektir.

Son yerel seçimin üzerinden 6 ay geçtikten sonra belediye başkanı İsmail Baran ile makamında uzun bir sohbet etme imkanı bulmuştum. O gün çok heyecanlı ve coşkulu görmüştüm kendisini. Yapmak istediği çok şey vardı kendince.

Başlarda yoldur, parktır, bahçedir saydı, ben kendisine, “Sayın Başkan, bunları proje diye kimseye anlatamazsınız. Hele ki Körfez halkına” demiştim. Fakat “Dur daha yeni başlıyoruz” deyince dikkatle kendisini dinlemeye başlamıştım…

Sonra saymaya başladı:

Üniversite kampüsü ve yurtlar

Körfez Devlet Hastanesi yeni bina ve modernizesi

Hereke’ye ikinci üniversite

İlimtepe’ye üniversite ve kültür merkezi

Öğrencilere burs

Binlerce sporcunun yetişeceği spor akademisi

Hereke Kalesi, Telgrafhane ve benzeri restorasyonlar

Sosyal belediyecilik (Halk günü vs.)

Ve daha niceleri…

Şunu kabul etmek lazım, İsmail Bey gerçekten kolay kolay yorulmayan bir tip. Geçen dört yıl içinde samimiyetini sorgulamak isteyen oldu elbette. Hatta kendisinin adaylığı ilan edildikten sonra katakulliler çevirenler ve adaylığı geri çektirmeyi arzulayan türedi ortalıkta. Lakin kendisi bugün dördüncü yıldır başkanlık yapıyor.

Gelelim tanıtım toplantısına…

Yukarıda saydığı büyük hizmet denilebilecek ve gerçekten önemli gördüğüm maddeleri İsmail Bey büyük bir çoğunluğunu yaptı ya da bitirme aşamasına geldi. Bakın bunlar çok önemli hususlar. Bir belediye başkanından beklendiler genelde yüksektir. Hele ki bu başkan Körfez gibi insanı zor bir memlekette ise görev yapıyorsa işi iki kere zor demektir. Yaptığı hizmetlerin büyük bir çoğunluğunu gören, şahit olan ve yenilerinin yapılacağına inanan bir insan olarak söylüyorum; İsmail Baran’ı geride kalan 4 yıllık süreçte güçlü ve başarılı gördüğümü rahatlıkla söylüyorum…

Böylesine bir anda genelde İsmail Bey’i samimi bulmadıkları yönünde eleştirirler. Hani kendisi 2004 Saadet Partisi adaylığından sonra AK Parti’ye geldi ya, hep bunu söyler, bunun dedikodusunu yapar dururlar…

Tabi bu arkadaşlara samimiyetin ölçüsünü neye göre ölçtüklerini sormak lazım. Hatta bana da sorabilirsiniz; samimiyeti neye göre belirlensin diye…

Fakat cevabı ben değil, size bizzat Baran versin:

Bu millete sökmez, zulüm ve terör

Kahraman Mehmedi gel Afrin’de gör…

Dünyanın gözleri sanki olmuş kör

Kahraman Mehmedi gel Afrin’de gör…

Milletçe bir olduk artık durmak yok

Daha yapılacak işlerimiz çok

Gerçeği dünyanın kafasına sok

Kahraman Mehmedi gel Afrin’de gör…

Kalın sağlıcakla.