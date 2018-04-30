Bankaların açgözlülüğü

Hemen hemen herkesin zaman zaman bankalarla bir vesile ile işi oluyordur.

Kırk beş milyon kişinin bankalara borcu olduğu bir ülkede hiç kimse benim bankalarla işim olmaz, olamaz diyemez.

Son yıllarda vatandaşlar çok basit bir iş için dahi olsa dakikalarca sıra beklemektedir.

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Bu arada banka görevlileri ile vatandaşlar arasında ufak tefek tartışmalara da tanıklık etmekteyiz. Vatandaş bir an önce bankadaki işini halletmek isterken, banka görevlileri de vatandaşın işini kısa bir sürede çözmek için elinden geleni yaptıklarını söylemektedirler.

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Bankalarda vatandaşın uzun süre beklemelerinin nedeni banka görevlileri değil, banka şubelerindeki personel azlığı, yetersizliğidir.

Önce bu saptamayı yapalım.

Bankalar son zamanlarda hızla şube kapatıyorlar.

Bugün vatandaş krediyi bile internetten alıyor.

İnternetten alınan kredinin maliyeti nerede ise sıfırdır.

Bankalar şube maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle şubelerini kapatmak istemektedirler.

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Bankalar bazı şubelerini kapatmak istiyorlar ama siyasi iktidardan korkuyorlar.

Bir banka şubesinin kapanması o bankada çalışan en az on beş kişinin işsiz kalması demektir.

İşsiz sayısının artması hükümetlerin pek de istemedikleri bir olaydır.

İşsizliğin yüzde yirmilere dayandığı bir ortamda banka şubelerinin kapanması çalışanların ücretlerini de azaltmaktadır.

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Bankalar arasında her ne kadar üst düzey eleman transferi konusunda bir centilmenlik antlaşması yapılmış olması, banka şubelerinde çalışan personel arasında iyi çalışan ile kötü çalışan arasında ücret anlamında bir farklılık yaratmaması bankanın verimliliğini düşürmektedir.

Bir şubede iyi çalışan ile kötü çalışan aynı maaşı alırsa o şubede verim düşer.

Geçmişte bir banka şubesinde on beş, yirmi kişi çalışırken bugün bu sayı altı, yediye düşmüştür.

Yani az elemanla çok işi yapmak ilkesi geçerli olmaktadır.

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İşsizliğin arttığı bir ortamda banka yöneticileri çalışanlarına iyi para vermemektedirler.

Bu da çalışanlar arasında huzursuzluk yaratmaktadır.

Bugün banka şubelerinde asgari ücretle çalışan çok kişinin olduğunu biliyorum.

Bugün ülkemizde 47 banka var. İşlevsel banka sayısı ise 34 tür.

Bu 34 bankanın 10.689 şubesi bulunmaktadır. Bankalar arasında üç devlet bankasının (Ziraat, Halk ve Vakıflar ) şube sayısı 3666’ dır.

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2016 yılında bankacılık sektörünün elde ettiği kar 30 milyar liradır.

Bu kar 47 banka arasında paylaşıldı.

Türkiye’de en az 200 banka olması gerekiyor.

Türkiye’de hemen hemen 2 milyon kişiye bir banka düşerken,

Litvanya’da 307 bin,

Ukrayna’da 266 bin,

Macaristan’da 264 bin,

Portekiz’de 220 bin kişiye bir banka düşmektedir.

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Ülkemizde banka sayısının ve şube sayısının az olması onların karlarına kar katmaktadır.

Bu karı nasıl elde ettiklerini yukarıda açıkladım.

Ayrıca yok, işletim ücreti, yok kredi kartı aidatı gibi haksız kazançlarla daha da büyümektedirler. Ancak emeklilere verecekleri promosyon ücreti konusunda kırkı dereden kırk su getirmektedirler.

Bankaların gözünü Allah doyursun.