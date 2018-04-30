SP’li Korkmaz’dan Köşker’e tepki var!

Yıllarca 2.Lig ve 3.Lig’de mücadele eden Gebzespor, iyi yönetilemeyince Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) düşmüştü…

Gebzespor’un eski günlerine geri dönmesi için birlik ve beraberlik oluşturuldu…

Gebzespor, bu yıl BAL’da grubunda şampiyon oldu ve 3.Lig’e çıktı…

Gebzespor 3.Lig’e çıkınca, Gebzespor üzerinden şov yapanların da sayısı arttı…

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Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e Gebzespor tepkisi geldi…

Korkmaz şunları dile getirdi…

Gebzespor’un şampiyonluğuna tüm Gebzeliler olarak çok sevindik ve mutlu olduk…

Şehrimizin takımının şampiyonluğu bizleri de gururlandırdı.

Ancak Gebze’de dolaşırken gördüğümüz manzara bizleri tedirgin etmiştir.

Sayın Köşker Gebzespor’u bahane ederek kendi reklamını için kamu imkânlarını kullanmaktadır. Madem kamu imkânları kullanılacaksa, bu reklam için harcanan kaynağın direk Gebzespor’a teşvik olarak verilmesi daha yararlı olurdu.

Başkan Köşker, her fırsatta kamu kaynaklarını kullanarak, kendi reklamını kullanmaktan imtina etmiyor” dedi.

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Belediye başkanları, bu tür fırsatları kaçırmıyor…

Takım başarısız olduğunda köşe bucak kaçarlar, başarılı olunca da piyasaya çıkarlar…

Bu her daim böyle olmuştur…

BBP’li Serhat Duyar bana kitap hediye etti

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Serhat Duyar, renkli bir kişiliğe sahip. Duyar,y bu dönem de BBP’den milletvekili aday adayı oldu. Muhtemelen birinci sıra adayı olacak. Duyar önceki gen il yöneticisi Kadir Engin ile ziyaretime geldi… Duyar, ziyarette bana Köksal Akpınar’ın yazdığı Muhsin Yazıcıoğlu suikastının perde arkası; KANLI ÇUKUR” adlı kitabı verdi. Yazıcıoğlu’nun ölümünün üzerinden yıllar geçti, ama hala gerçekler aralanamadı… Tıpkı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili gerçeklerin aralanamadığı gibi….

AKP’li Şeker’e önemli görev

AKP Kocaeli Milletvekili, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, dün Kocaeli İl Teşkilatı’nda milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra AK Parti Genel Merkezi’nin vermiş olduğu görev nedeni ile Malatya, Nevşehir ve Erzincan illerine gitmek üzere kentimizden ayrıldı. Şeker’i yoğun bir tempo bekliyor… Kolay gelsin diyoruz.

CHP’li gençler gelin gibi süsledi

CHP Gençlik Kolları İl Örgütü, 24 Haziran günü yapılacak olan erken seçim için hazırlıklarını hızlandırdı. CHP’li gençler parti binasını bayraklar ve balonlarla donatıp gelin gibi süslediler. Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, İzmit Belediye Meclisinin genç üyesi Emrah Efe ile birlikte vince çıkıp bayrak astı. Gençlik Kolları İl Örgütü; yeri gelir bayrak asar broşür dağıtırız, yeri gelir büyük sempozyumlara imza atarız diyerek CHP’li gençlerin her alanda güzel işler ortaya koyduğunu gösterdi.

En çok üniversite mezunu Ankara Çankaya’da yaşıyor

Ajans Press, ilçelerde yaşayan üniversite mezunu sayılarını inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılında en çok üniversite mezununun yaşadığı ilçeler belli olurken, birinci sırada 356 bin 754 üniversite mezunu ile Çankaya (Ankara) yer aldı. Çankaya’yı 181 bin 049 ile Kadıköy (İstanbul) takip ederken, üçüncü sırada 107 bin 200 ile Nilüfer (Bursa) yer aldı. Buna karşın, üniversite mezunlarının en az yaşadığı ilçenin 4 bin 970 kişiyle Ardahan Merkez olduğu saptandı. Ardahan’ı, 6 bin 552 ile Artvin Merkez, 6 bin 905 ile de Şırnak Merkez takip etti.