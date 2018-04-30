İbrahim Karaosmanoğlu’nun önünde iki yol kaldı

Üç yol vardı.

*Büyükşehir belediye başkanlığına devam etmek…

*Milletvekili olmak…

*Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman olmak…

Siyasi kulislerde bunlar konuşuluyordu.

26 Nisan Perşembe günü bu yollardan biri kapandı.

Kendisine “Arzu edersen milletvekillik için başvurabilirsin” dendi, ama Karaosmanoğlu kabul etmedi.

Böylece geriye iki şık kalmış oldu.

*Ya büyükşehir belediye başkanlığı…

*Ya Erdoğan’a danışmanlık…

Tabii ikisi de zamanı gelince ortaya çıkacak şartlara bağlı.

Aday gösterilirse ve seçilirse, başkanlığa devam edebilir…

Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı seçilirse, danışman olabilir.

Bahçeli’nin racon kesmediği bir Beşiktaş kalmıştı

Sonunda bu da oldu.

Son yıllarda herkese, her kuruma, her olaya racon kesen Devlet Bahçeli, sonunda tuttuğu takım Beşiktaş’a da racon kesti.

“Sahaya çıkmamak olmaz. Yarım kalan Fenerbahçe maçının devamı oynanmalıydı. Beşiktaş yönetimi, yanlış kararını gözden geçirmeli.”

Haydi, buyurun bakalım!

Bahçeli, siyasetten sonra futbolu da dizayn etmeye başladı.

Hakkı Korkmaz 74 yaşında, hâlâ…

Geçenlerde Hakkı Korkmaz’ı aradım.

Korkmaz Tencerelerinin kurucusu ve sahibi Kandıralı Hakkı Korkmaz’ı…

Telefona çalışan makinelerin sesi geliyordu.

Belli ki, Hakkı Bey yine işçi elbiselerini çekmiş üretimin başında.

“Hakkı Bey bırak artık çalışma, yetiversin…”

“Çocuklar 85 yaşına kadar çalışacaksın, sonra paranı yiyebilirsin diyorlar, ne yapayım?”

“Ooo, daha 10-11 sene var.”

Gülüştük…

Allah sağlıklı uzun ömür versin, Hakkı Korkmaz her yönüyle örnek alınacak bir insan.

KORKMAZ Tencerelerini sıfırdan yaratmış bir girişimci…

74 yaşında olmasına rağmen hâlâ üretimin başında “vardiya mühendisi” gibi çalışan bir işadamı…

Türkiye’nin üretimden kopup tüketim toplumu haline gelmesine üzülen bir yurtsever…

Ve herkese yardım etmeye çalışan bir hayırsever.

Hakkı Korkmaz’ın örnek alınacak çok yönü var.

Yaşamı ve başarısı “girişimcilik dersi” olarak okutulması gereken bir kişi Hakkı Korkmaz.

Ensar Öğüt…

Her ne kadar Ardahan kökenli olsa da…

Bir önceki dönem CHP’den Ardahan milletvekilliği yapmış olsa da…

Ensar Öğüt’ün gözü hep Kocaeli’dedir.

Bunda uzun yıllar Gebze’de siyaset ve ticaret yapmasının büyük etkisi vardır.

Birkaç gün önce Kocaeli için aday adaylığı başvurusu yaptı.

Telefonla konuştuk, “Hayırlı olsun” dedim.

“Benim artık bundan sonra Kocaeli’ne hizmet etmem konusunda büyük talep var” dedi.

Ankara’daymış…

Yakında gelip çalışmalara başlayacak.

CHP’nin kadrolu aday adayı

Aslında pek çok var da, birisi ön planda.

Ehlinaz Torun…

Her seçimde…

Bıkmadan usanmadan…

“Yeter artık daha fazla şansımı zorlamayayım” demeden…

Aynı umut ve aynı heyecanla…

Aday adaylığı dosyasını özenle hazırlıyor, başvurusunu yapıyor.

Çoğunlukla listeye giremiyor, ama bir gün olsun kırılmıyor, partisine küsmüyor.

İşte 24 Haziran seçimleri geldi, Ehlinaz Hanım yine aday adayı.

Partisine bu kadar bağlı!

Kuyruklu yalan

KENTKONUT Genel Müdürü Yalçın Özön’e AKP’nin milletvekillik teklif ettiği günlerdir konuşuluyordu.

Yalçın Özön görevinden istifa etmediğine göre, bu adaylık teklifinin “kuyruklu yalan” olduğu ortaya çıktı.