İbrahim Karaosmanoğlu’nun önünde iki yol kaldı

Üç yol vardı.
*Büyükşehir belediye başkanlığına devam etmek…
*Milletvekili olmak…
*Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman olmak…
Siyasi kulislerde bunlar konuşuluyordu.
26 Nisan Perşembe günü bu yollardan biri kapandı.
Kendisine “Arzu edersen milletvekillik için başvurabilirsin” dendi, ama Karaosmanoğlu kabul etmedi.
Böylece geriye iki şık kalmış oldu.
*Ya büyükşehir belediye başkanlığı…
*Ya Erdoğan’a danışmanlık…
Tabii ikisi de zamanı gelince ortaya çıkacak şartlara bağlı.
Aday gösterilirse ve seçilirse, başkanlığa devam edebilir…
Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı seçilirse, danışman olabilir.
Bahçeli’nin racon kesmediği bir Beşiktaş kalmıştı
Sonunda bu da oldu.
Son yıllarda herkese, her kuruma, her olaya racon kesen Devlet Bahçeli, sonunda tuttuğu takım Beşiktaş’a da racon kesti.
“Sahaya çıkmamak olmaz. Yarım kalan Fenerbahçe maçının devamı oynanmalıydı. Beşiktaş yönetimi, yanlış kararını gözden geçirmeli.”
Haydi, buyurun bakalım!
Bahçeli, siyasetten sonra futbolu da dizayn etmeye başladı.
Hakkı Korkmaz 74 yaşında, hâlâ…
Geçenlerde Hakkı Korkmaz’ı aradım.
Korkmaz Tencerelerinin kurucusu ve sahibi Kandıralı Hakkı Korkmaz’ı…
Telefona çalışan makinelerin sesi geliyordu.
Belli ki, Hakkı Bey yine işçi elbiselerini çekmiş üretimin başında.
“Hakkı Bey bırak artık çalışma, yetiversin…”
“Çocuklar 85 yaşına kadar çalışacaksın, sonra paranı yiyebilirsin diyorlar, ne yapayım?”
“Ooo, daha 10-11 sene var.”
Gülüştük…
Allah sağlıklı uzun ömür versin, Hakkı Korkmaz her yönüyle örnek alınacak bir insan.
KORKMAZ Tencerelerini sıfırdan yaratmış bir girişimci…
74 yaşında olmasına rağmen hâlâ üretimin başında “vardiya mühendisi” gibi çalışan bir işadamı…
Türkiye’nin üretimden kopup tüketim toplumu haline gelmesine üzülen bir yurtsever…
Ve herkese yardım etmeye çalışan bir hayırsever.
Hakkı Korkmaz’ın örnek alınacak çok yönü var.
Yaşamı ve başarısı “girişimcilik dersi” olarak okutulması gereken bir kişi Hakkı Korkmaz.
Ensar Öğüt…
Her ne kadar Ardahan kökenli olsa da…
Bir önceki dönem CHP’den Ardahan milletvekilliği yapmış olsa da…
Ensar Öğüt’ün gözü hep Kocaeli’dedir.
Bunda uzun yıllar Gebze’de siyaset ve ticaret yapmasının büyük etkisi vardır.
Birkaç gün önce Kocaeli için aday adaylığı başvurusu yaptı.
Telefonla konuştuk, “Hayırlı olsun” dedim.
“Benim artık bundan sonra Kocaeli’ne hizmet etmem konusunda büyük talep var” dedi.
Ankara’daymış…
Yakında gelip çalışmalara başlayacak.
CHP’nin kadrolu aday adayı
Aslında pek çok var da, birisi ön planda.
Ehlinaz Torun…
Her seçimde…
Bıkmadan usanmadan…
“Yeter artık daha fazla şansımı zorlamayayım” demeden…
Aynı umut ve aynı heyecanla…
Aday adaylığı dosyasını özenle hazırlıyor, başvurusunu yapıyor.
Çoğunlukla listeye giremiyor, ama bir gün olsun kırılmıyor, partisine küsmüyor.
İşte 24 Haziran seçimleri geldi, Ehlinaz Hanım yine aday adayı.
Partisine bu kadar bağlı!
Kuyruklu yalan
KENTKONUT Genel Müdürü Yalçın Özön’e AKP’nin milletvekillik teklif ettiği günlerdir konuşuluyordu.
Yalçın Özön görevinden istifa etmediğine göre, bu adaylık teklifinin “kuyruklu yalan” olduğu ortaya çıktı.
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Yorumlar
(3 )
İzmitli - BAŞKAN KARAOSMANOĞLU'nu SARAÇ ve AVANESİ aldatıyorlarmış İZAYDAŞ'la ilgili hiç birşeyden haberi yokmuş!
İzaydaş'ta işe giriş yılına kıdemine göre değil...torpile göre yevmiye uygulaması yapılıyormuş!
Sayın Başkan KARAOSMANOĞLU G.Müdür SARAÇ'tan işe giriş yılına göre YEVMİYE LİSTESİNİ isteyiniz,bu liste işe giriş yılına göre kişilere verilen YEVMİYE Hakkaniyetlimi?
Liste ADALETSİZ’MİŞ uygulama TORPİLE göre yapılmaktaymış,işe en son girenin yevmiyesi daha önce işe girenden yüksek olabilmekteymiş.Torpile göre yevmiye uygulaması varmış,torpile göre yevmiye uygulaması olmamalı!
Yevmiye uygulaması işe ilk girenden başlar sona doğru gider,kişi ileride bir görev üstlendiği zaman Maaş Bodrosuna GÖREV ÜCRETİ diye hane açılır,üstlendiği görevin ücretini verirsiniz.
Kişi Müdür veya Şef oldu diye Yevmiyesi yükseltilmez,Bütün iş yerlerinde Kıdem Ücreti her zaman olur ve bu İşe Giriş Yılına göre belirlenir,bütün sektörlerde iş yerlerinde bu böyledir.
Diğer yandan Emekliliğine az bir zaman kalmış insanları olur,olmaz yerlere niye verdiriyorsunuz,iş makinası gibi tecrübe isteyen bir işe hiçbir tecrübesi olmayan insanlar veriliyormuş!
Daha önce Güvenlik görevlisi olan,güvenlik görevini yapan kişi iş makinası kullanma görevi verilmiş ve kişi iş makinasıyla kaza geçirmiş ölümden dönmüş,İzaydaş’ta insanlara yıldırma politikası uygulanıyormuş.
Yapılan sözleşmede zehirin ve tehlikeli kimyasal atıkların içinde çalışan bu insanların çalışma saatleride arttırılmaya çalışılmış!
Unutmayınız sizinde çocuklarınız var, ‘’Zalimin zulmü varsa,mazlumun Allah’ı var’’.
İzmitli - KOCAELİYİ EVLATLARI YÖNETMELİ
Kocaeli doğumlu olmayan,Evi barkı,Köyü Kocaeli'de olmayanlar kesinlikle Kocaeli'den Milletvekili Adayı olmamalı yapılmamalı…
Aynısı Belediye Başkanlığı içinde geçerli.Çünkü Kocaeli'nin Evladı olmayanlar sadece kişisel çıkarları için çalışıyorlar…Kocaeli ve Halkının sorunları,Kocaeli'nin menfaatleri için çalışmıyor…
Kocaeli'nin haklarını korumuyorlar!..
Her parti bunu benimsemeli.
Oy - Tanzer bey umuttepe çöp fab. meselesi noldu. Çok oy kaybecekler.
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