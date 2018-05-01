"Noolur gelsin, şimdi gelsin, hemen gelsin!”

Ahkâm kesmek… Bilgelik taslamak… Ukalâlık… Çok bilmişlik… Ne derseniz deyin… Bir konuda fikir üretirseniz, bu damgayı yersiniz. “Cahille muhabbet, ruha eziyet” diye düşünenlerdenseniz, sohbeti kesersiniz. Ama yok “İnadına fikir mücadelesi vereceğim” derseniz, yorulmaya devam edersiniz… Biz yorulmayı seçenlerdeniz… Aksi taktirde zaten bu meslekte ve bu sütunlarda ne işimiz olabilir ki ?.. Bir zeka öyküsüyle yazımıza devam edelim…

“MİCHAEL DE BAKEY OLAYI…

Dünyanın en ünlü kalp doktoru Michael De Bakey’ in arabası bozulmuş. Arabasını tamire götürmüş. Tamirci arabasının kaputunu açmış ve Dr. Michael De Bakey’ e dönerek; ‘Size bir şey soracağım. Neredeyse ben ve siz aynı işleri yapıyoruz. Mesela ben şimdi itina ile kaputu açacağım bir bakışta problemin nerede olduğunu anlayacağım, kapakçıkları temizleyeceğim, gerekirse kabloları, motor yağını değiştireceğim, hatta çok gerekli ise motoru çıkarıp yerine yenisini takacağım. Söylesenize nasıl oluyor da siz milyon dolarlar kazanıyorsunuz, ama ben meteliğe kurşun atıyorum?’ diye sormuş. Bunun üzerine Dr. Bakey tamircinin kulağına eğilmiş ve şöyle demiş; ‘Bunların hepsini motor çalışıyorken yapmayı denesene!’..”

Yani “Bekâra karı boşamak kolay, davulun sesi uzaktan hoş gelir” misali… Yaza yaza, söyleye söyleye dilimde tüy bitti… Bu takımın şimdiki durumunda, hocayla ilgili bir sıkıntısı yoktur, olmaz da. Topçu oynarsa kazanırsın, oynamazsa kaybedersin… 2.yarı teknik direktör Galip Gündoğdu ile başladı Kocaelispor… Ama yanında bir Mesut, Sinan ve Burak Süleyman da vardı… Yani yarı bir takım gibi… Galip Gündoğdu, ilk maçtaki şoktan sonra toparlanan takımda ‘İmparator’ ilan edildi… ‘Ne de olsa GALİP diye, SKOR-SEVER okurlara yaraşır başlıklar attık… Ama takke düştü, kel göründü (Galip hocanın da saçı yok ya neyse)… Antrenörü katkısı ne kadar olabilir, hepimiz gördük… Ucu ucuna ligde kaldık… Yani ‘Hocanın bir takıma katkısı ve etkisi yüzde 20’yi geçmez’ şeklindeki bilimsel sözümüz yerini buldu…

Pekala, bir de şu açıdan bakalım. 2.Lig’e yükselme finalinde penaltıyla elenmiş takımın teknik patronu Ümit Metin Yıldız, sezona Sinan Pektemek ve Mesut varken başlasaydı, sonuç nasıl olurdu?.. Tartışmasız, Ümit Metin Yıldız yine imparator olurdu… Ama yine ‘Geç oyuncu değiştiriyor’ diye eleştirilirdi… Küfürler gırla giderdi… Hele hele Fatih Kavlak… Sinan ve Mesut ile sahaya çıkabilseydi, ‘Pantolonsuz Mourinho’ olur çıkardı yine… Kendi futbolcusuna, teknik adamına hakaret eden bir grupla nasıl başarılı olunabilir ki… Ya da nasıl kutsal bir tarihten bahsedilebilir ki…

İşte Kocaelispor sezon sonuna vardı… Galip Gündoğdu ile ancak ligde kalabildi… Sinan’ın golleri gitti, Kocaelispor bitti… Bizlere gazeteciliği öğretenler de, sonuçta durumu net olarak gördü…

Yeni sezonda ne yapmalı?.. “Büyük Kocaelispor Toplantısı !..”ndan çıkan sonuç, transferin önünü açmak olarak belirlendi… Kim kime sordu nasıl karar verdi, tartışılır… Kentin kılcal damarlarına girebilen bir araştırma mı yapıldı ?.. Yoksa dostlar yine alışverişte mi gördü ?..

Bence ikincisi…

Şimdi başkan ve yönetim, “Halk bize transfer için yetki verdi. Bundan sonraki sorumluluk bize ait değil” derse, kimse yine bir şey diyemeyecek… Zamanında Muammer Çelik’e ‘Sen transferin önünü aç, heykelini dikelim’ diyenlerin ortada gözükmemesi ve mevcut yönetimin de Çelik’e hesap sorma kolayına kaçması gibi… Aynı şey Bahri Yavuz ve yönetiminin de başına gelecek. Hiç merak etmeyin… Şimdi susanlar, yarın tekmeyi vuracak… Düşene bir tekme de benden misali… Dost acı söyler… Ben Bahri Yavuz’a ‘tatlı’ söylüyorum…

Mevcut takım, başkan, yönetim kurulu inandırıcılığını yitirdi… Ne zamanki siyaset olaya el attı ve borçları azalttı, vatandaş o zaman damgayı vurdu ‘Artık siyasi bir kulüp var’ diye… Yıllardır Sirmen’in başkanlığındaki Kocaelispor’a ‘CHP’li Kocaelispor’, Karaosmanoğlu başkanlığındaki Körfez’e ‘Ak Partili Kocaelispor’ dediği gibi… Bu bir Bahri Yavuz, İbrahim Saral, Orhan Görsen, Nebil Uzun olayı değildir… Bu topyekûn camia olamama olayıdır… Dünyanın en büyük spor profesörünü getirin, amatör kümedeyken 20 bine oynayan takımın, 3.Lig’e yükselip, profesyonel kategorisinde nasıl bin kişiye oynamaya başladığını izah edemez… Halk, takımın siyasi ödün vermesini kabul etmiyor… Direniyor… Çünkü bu takım amatörken, siyasi bir destek almıyordu ve herkes “Benim Kocaelisporum” diyebiliyordu… Şimdi artık Bahri Yavuz ne yaparsa yapsın, siyasi bir Kocaelispor var önümüzde…

Kimseye kızmanın, kimsenin de bize kızmasının anlamı yok…

Sokaklara giremeyen ve sokakların sahip çıkmadığı Kocaelispor, bu kente verdiklerinin bir gramını bile geri alamamıştır… İnsanlar amatörken sahiplendiği kulübe, profesyonel olup, zorunlu olarak taviz verdikten sonra, sahip çıkmamaya başlamıştır…

İşte 2x2= 4 eder hipotezi budur… (Gerçi 4 etmiyor, 3,9999999999 ediyor ama konumuz bu değil)…

Yeni sezonda ne yapabiliriz?.. Öyle ya… Eleştiriyorsun… O halde çözüm de öner !.. Çözüm önerilmeyen eleştiri, ‘Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı’ kadar saçma sapan bir şey olur…

Yazının başındaki öykü gibi, Michael De Bakey’nin arabasının ‘tamirciliğini’ yapacak değiliz…

Futbolcuya, teknik adamlara, yönetime, taraftara işini öğretecek değiliz… Tecrübemizle beraber, biraz önerimiz olur, o kadar !..

Nasıl bir takım olmalıyız ?..

Ben kesinlikle transferin önünün açılmasına karşıyım… Rezilliği çıkmış bir Süper Lig’e yükselebilmek için 3.Lig’de, 2.Lig’de, 1.Lig’de şampiyonluk yaşamamız lazım… 3.Lig’de 10 milyon, 2.Lig’de 20 milyon, 1.Lig’de 50 milyon harcayarak Süper Lig’e yükselebiliriz… Süper Lig’de de bir 70 milyoncuk lazım, o da ligde kalabilmek adına… Tabii transferlerle ancak bu sonuçlar gelir… Yani devşirme futbolcularla…

Yani sokağa atılacak 4 yılda toplam 150 milyon lira ile… Pekâla ya sonra !.. Sonrası bilinmez bir gelecek… Şöyle yapsak ne olur ?.. O 80 milyonu, şimdiden alt yapıya yatırsak… Çocuklarımıza yurt dışında kamplar ve özel maçlar yaptırsak… Şimdi 16 yaşında olan çocuklar, o zaman 20’lere dayanacak… Onlarla bir Altınordu modeli yaratsak… Sabrınız yok mu ?.. İlle de kısa yoldan süper lig mi istiyorsunuz ?.. Yani yine günü-birlik düşünüp ‘günü kurtaralım, gelecekten bana ne’ mi diyorsunuz ?..

Yani sahada 11 tane yabancı Kocaelili mi görmek istiyorsunuz ?..

Galiba bu sonuncusunu istiyor vatandaş…

Cem Yılmaz’ın reklâmındakı gibi…

‘Noolur gelsin, şimdi gelsin, hemen gelsin’…

Tüketim toplumunun tipik taraftarı… Ama kazın ayağı öyle değil işte… 90’larda Sefa Sirmen, 2000’lerde Hikmet Erenkaya, 2010’larda İbrahim Karaosmanoğlu, eğer bugünleri düşünüp de, halkı geleceğe inandırabilseydi, Kocaelispor bugün Altınordu’dan önce devrimi yapmıştık bile…

Onurlu ve şerefli bir maziye sahip olduğunu söylediğimiz kulübümüz, resmi olarak ispatlanmış iki maç satışını, şikeyi temizleyebildi mi? Hesabını sorabildi mi?.. Alman mahkemeleri damgayı vurdu bile şikeci diye… Ona keza, bu kentin sınırları içerisinde kalan ve şike yaptığı maç sayısı bir elin parmaklarını gene Gebzespor’da, kimse hesap sorabildi mi?.. Kocaeli Birlikspor’un bu seneki maçlarında bile ‘Şaibe iddiaları’ kulak ardı edilebilir mi?.. Tesadüf mü bu şikelerin aynı il içerisinde olması… Yoksa koca bir leke mi yüzyıllarca silinmeyecek ?.. Yasa dışı bahis konusunda, kentimizin ülkenin bir numarası haline gelmesi ve bol bol göz altıların olması, bunların da yine genelde Gebze yönünde yoğunlaşması, nasıl bir mantıkla izah edilebilir ?..

Elhasıl-ı velkelâm… Yani son tahlilde… Yanı sözün kısası… Eski hamam eski tas…

Kocaelispor’da yine yas.. yas… yas… Bu büyük kulübe, küçük düşünceler yaraşmaz… Siyasetsiz bir Kocaelispor kurun, omuzlarımda taşıyayım hepinizi… Salın şu aklı başında ve tarafsız anketörleri sokağa ve sonuçları bir değerlendirin... Bakın seçimler yaklaştı, koca koca siyasi amcalar bile anket nedeniyle ya rahatladılar, ya da panik atak yaşıyorlar…

Seçim sonrası göreceğiz hepsinin suratını…

Rakamlar yalan söylemez…