Torbadan Dökülenler (2) Şirket Kuruluşları

Son iki ay içinde takip edebildiğimiz kadar 4 torba boşaldı. Bu torbalar içinden meslek alanımızla ilgili olarak dökülenleri inceleyip anlamaya çalışıyoruz. Bu torbaların biri 10.03.2018 tarihinde yayınlandı. Yayınlanan yasal düzenleme ile 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU’ nda da önemli değişiklikler yapıldı.

İmza Beyanı Ticaret Sicil Müdürlüklerinde Çıkartılabilecektir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 40. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile ".......imza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir" şeklinde düzenlenmiş olup şirket kuruluş işlemlerinde verilecek imza beyanının herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilmesi hüküm altına alınmıştır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 40. maddesinin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenecektir.

Şirket Kuruluşlarında Defter Tasdikleri Sadece Ticaret Sicili Müdürlüğünde Yapılacaktır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 64. maddesinde yapılan değişiklik ile "Ancak anonim ve limited şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış onayları ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılır." şeklinde düzenlenmiş olup bu değişiklik sonrası Anonim Şirket ve Limited Şirketlerin kuruluş aşamasında fiziki ortamda tutacakları defterlerin açılış onaylarının sadece Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Böylece, Anonim ve Limited Şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluştaki açılış onaylarının yalnızca ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi sağlanmıştır.

Limited Şirketin Kuruluşuna İlişkin Değişiklikler Yapılmıştır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Limited Şirket başlıklı bölümünde yer alan 575, 585 ve 587. maddelerde yapılan aşağıdaki değişiklikler 15.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir; "Şirket Sözleşmesi" başlıklı 575. maddede yapılan değişiklik ile Şirket sözleşmesinin noterce onaylanmasına ilişkin düzenleme kaldırılmış ve Şirket sözleşmesinin kurucular tarafından Ticaret Sicil Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması şartı getirilmiştir.

"Kurulma Anı" başlıklı 585. maddede yapılan değişiklik ile 6102 sayılı Kanunun 585'inci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "imzalarının noterce onaylandığı veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı" ibaresi "ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin" şeklinde değiştirilmiş ve 575. maddeye paralel bir düzenleme getirilmiştir. 6102 sayılı Kanunun 585'inci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere; "Ancak nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi beşinin tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler bakımından uygulanmaz." cümlesi eklenmiş ve böylece Limited Şirketler açısından nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi beşinin tescilden önce ödenmesi şartı kaldırılmıştır.

"Tescil ve İlan" başlıklı 587. maddede yapılan değişiklik ile Şirket sözleşmesinin imzalanmasında noter şartı kaldırılmış ve Şirket sözleşmesinin ticaret sicil müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması şartı getirilmiştir.

Kaynak: Palmiye Yazılım