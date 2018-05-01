Rövanşı sayın İlhan Kesici alabilir…

Bugün Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı, partili olmamalı, partiler üstü ve tamamen milleti temsil etmeli. Devlet, parti devleti olmamalı gibi şeylerden bahsetmeyeceğim. Bugün 24 Haziran’da yaşanması muhtemel bir siyasi rövanştan bahsedeceğim.

CHP’nin muhtemel cumhurbaşkanı adayının Yalova milletvekili değerli ağabeyimiz Muharrem İnce yada yine kendisine ağabey diyebileceğim Sayın İlhan Kesici’den birisi olacak gibi gözüküyor. Hangisi olursa olsun, sonuç alacaklar gibi gözüküyor. Ama eğer İlhan Kesici CHP’nin adayı olursa bilin ki bu 1994 yılındaki İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin tam bir rövanşı olacak.

Biliyorsunuz AKP’nin kurucusu Sayın Cumhurbaşkanı, 1994 İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminde Refah Partisi’nin adayı olarak siyasi sahneye çıktı. O seçimde Sayın İlhan Kesici de Anavatan Partisi’nin İstanbul adayı olmuştu. Kıyasıya bir yarış yaşandı .

O seçimde Recep Tayyip Erdoğan oyların % 25.19’unu alarak İstanbul Belediye Başkanı seçildi ve bugünkü AKP’ nin temelleri o zaman atıldı.

İlhan Kesici de ANAP adayı olarak oyların % 22.14’ ünü alarak kıl payı İstanbul seçimini kaybetmişti. O zamanki SHP adayının oy oranı da % 20.30 civarındaydı. Yani % 48 oranındaki sağ seçmenin oyları ikiye bölünmüş, Refah Partisi adayı kazanmıştı.

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Sayın Tanzer Ünal da yazmıştı. İlhan Kesici entelektüel birikimi olan, ülkemizi dışarıda temsil kabiliyeti yüksek, CHP’nin oylarını ve merkez sağda her kesimin oylarını alabilecek, Anadolu kültürünü özümsemiş, kutsal dinimizi kullanmaya kalkanlara anında cevap verebilecek derecede dini bilgileri çok yüksek, güler yüzlü, sıcak kanlı, halka dokunmasını bilen bir kişilik.

ODTÜ Endüstri Yüksek Mühendisi lisans ve lisansüstü ve yurt dışı eğitimleri, ileri derecede yabancı dili ve devlet deneyimi olan bir insan. 20. dönem Bursa ANAP milletvekili,23 dönem CHP milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter meclis üyesi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yapan, ekonomiyi çok iyi bilen tam bir devlet adamı.

Muhalefet bu seçimde kendi adayları ile ilk tura girecek ve ilk iki belli olduktan sonra muhalefet ilk ikiye giren aday üzerinde yoğunlaşacak gibi gözüküyor. Sayın Kesici’nin herkesi kavrayan, partiler üstü kişiliği, CHP’nin yanında gelenekçi ve sağ seçmenden kolay oy alabilme özelliği,birikimleri itibariyle bu seçimi alması kuvvetle muhtemel olacaktır.

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Türkiye’de siyaset o günden bugüne çok değişti. Refah Partisi tabanını tutan Saadet Partisi de muhalif duruşunu sürdürüyor. Liberal ve gelenekçi seçmen kendine yakın hissettiği kişiye CHP üyesi de olsa oy verebilecek siyasi olgunluğa ulaştı. Yani değirmenin altından çok su aktı .

O zaman söylenebilir ki; 1994’te İlhan Kesici ile yarışarak siyaset sahnesine çıkan ve son 16 yıl ülkeyi yöneten sayın cumhurbaşkanı belki de 2018 de Sayın Kesici ile gireceği seçimde ilk yenilgisini alacak ve Türk siyasi yapısı yeniden yapılanacaktır. Yani Haziran 2018 seçimi bir liderin siyasi sahneden çekilebileceği, yeni bir siyasi yapının güçleneceği tam bir siyasi rövanş olabilir.

Örnekleri var mı ? Çooook…….

Bakalım tarih bize neler gösterecek.