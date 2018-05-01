İşçiler 1 Mayıs’ta ne istiyor?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Chicago(Şikago)'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, 'Böylece önyargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

TÜRKİYE'DE 1 MAYIS'IN TARİHÇESİ

Osmanlı Devleti döneminde işçi örgütlenmesinin en gelişmiş olduğu yer Selanik'ti ve 1911 yılında burada tütün, liman ve pamuk işçileri, 1 Mayıs gösterisi düzenleyerek bu günü kutladılar. 1912 yılında İstanbul`da ilk defa 1 Mayıs kutlaması gerçekleşti.

1923 yılında 1 Mayıs günü yasal olarak "İşçi Bayramı" ilan edildi.

1924’te hükümet kitlesel 1 Mayıs kutlamalarını yasakladı.

1925’te çıkan Takrir-i Sükun Yasası, İşçi bayramını kutlamayı yasakladı ve uzun yıllar bu yasak geçerliliğini korudu.

1935 yılında 1 Mayıs`a "Bahar ve Çiçek Bayramı" adı verildi ve ücretsiz tatil günü ilan edildi.

Türkiye Cumhuriyeti döneminde işçi hareketleri yüzyılın ikinci yarısından itibaren ivme kazandı.

1976 yılında uzun yıllar sonra ilk defa geniş katılımlı 1 Mayıs kutlaması Taksim`de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun organizasyonu altında gerçekleşti.

1977 yılında İstanbul Taksim Meydanı'nda yaklaşık 500 bin kişiyle en geniş katılımlı 1 Mayıs toplantısı düzenlendi. Ancak, göstericilerin üzerine ateş açıldı ve göstericilerden 34'ü, yaralanarak ve üstlerine ateş açılması sonucu çıkan izdihamda ezilerek öldü. 1977 yılının 1 Mayıs günü, tarihe Kanlı 1 Mayıs olarak geçti. Askeri darbe hazırlığı olarak yapıldığı MİT tarafından Başbakan Süleyman Demirel'e rapor edilince, Kara Kuvvetleri Komutanı Namık Kemal Ersun derhal re'sen emekliye sevk edildi.

1978'de yüz binlerce kişi tarafından Taksim Meydanı'nda kutlandı.

1979`da Sıkıyönetim Komutanlığı İstanbul`da miting yapılmasına izin vermedi, sokağa çıkma yasağı ilan etti.

1981`de Milli Güvenlik Konseyi 1 Mayıs`ı resmi tatil günü olmaktan çıkardı.

1996`da Taksim Meydanı'nın yasaklı olduğu gerekçesiyle Kadıköy`de düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına yaklaşık 150 bin kişi katıldı.

2006 yılında en geniş katılımın yaşandığı ilçe Kadıköy oldu. Çeşitli sendikalar ve gruplar saat 12:00 sularında Rıhtım Caddesi`ne yürüdü. Düzenlenen miting sonrası saat 16:00 sularında gruplar tamamen dağıldı.

2007 yılında 1 Mayıs'ı tekrar Taksim'de kutlayarak aynı zamanda 1977'de olan olayları anmak isteyen grupları polis silah, biber gazı, gaz bombası kullanarak durdurmaya çalıştı. 100'den fazla kişi yaralandı. Valiliğe göre 580, diğer kaynaklara göre 700'e yakın gözaltı gerçekleşti

2008 Nisan'ında, 1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edildi.

2009 Nisan'ında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen önergeden sonra 1981'den sonra tekrar resmi bayram olarak kabul edildi.

Bu tarihten beri de tatil ilan edilen '1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü' güvenli olarak belirlenen alanlarda kutlanıyor.

EMEKÇİLER NE İSTİYOR?

Bugün 1 Mayıs… İşçinin, emekçinin bayramı… Peki işçiler, emekçiler bugünde ne istiyor?

Birlikte okuyalım;

“Bizler bu ülkenin işsizleri, işçileri, emekçileri, emeklileri, aydınları, kadınları, onurlu insanları olarak;

-Kamu hizmetlerinden ücretsiz yararlanmak istiyoruz…

-Gelir dağılımı ve vergi sistemindeki adaletsizliğinin düzeltilmesini istiyoruz…

-Emeklilikte insanca, onurlu bir yaşam için ücretlerimizin asgari geçim standardına yükseltilmesini istiyoruz.

-Kentsel dönüşüm adı altında kentlerimizin talanından derhal vazgeçilmelidir.

-Fabrikada, okulda, hastanede, atölyede, işlerinde, medyada, çalışma hayatının her alanında mobbing uygulanmasına son verilmelidir.

-Başta eğitim ve sağlık olmak üzere, kamu hizmetlerinin kamu çalışanları eliyle ücretsiz ve nitelikli olarak sunulmasını istiyoruz.

-12 yıl kesintisiz, kamusal ve bilimsel eğitim istiyoruz.

-Dinimiz, mezhebimiz, dilimiz, kültürümüz, cinsiyetimiz nedeniyle ikinci sınıf insan muamelesi görmek istemiyoruz.

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Ancak demokratik bir ülkede sendikalar, siyasi partiler, odalar, dernekler özgürce faaliyetlerini sürdürebilir.

Ancak demokratik bir ülkede insanlar hak talep edebilir…

Katılımcı demokrasinin gereği olarak örgütler serbest örgütlenebilir.

-Demokrasi mücadelesi verdikleri için tutuklanan gazeteci, sendikacı, siyasetçilerin ve aydınların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

-Yargı sisteminin siyasi partilerin hakkı egemenliğinden bağımsız olmasını istiyoruz.

-Özgür örgütlenme, siyaset yapma hakkı istiyoruz.

-Sömürüsüz, savaşsız, barış içinde bir Türkiye istiyoruz.

-Barış, hemen şimdi. Akan kan dursun, artık kan gözyaşı görmek istemiyoruz.

-İş güvenceli, Grevli Toplu İş Sözleşmeli bir sendika hakkı istiyoruz.

-Her gün kadınların tacize, tecavüze uğradığı cinayete kurban gittiği bir ülkede yaşamak istemiyoruz.

-Sendikal faaliyetlerinden dolayı hiçbir işçi memur işten atılmamalı, sürgün edilmemelidir.

-Ülkemizin Ortadoğu’da bir savaşa sürüklenme çabalarından derhal vazgeçilmelidir.

-İş kazaları adı altında iş cinayetlerine kurban edilmek istemiyoruz.

- Kıdem tazminatının talan edilmesini istemiyoruz.

-Taşeron çalıştırmayla, özel istihdam bürolarıyla, esnek çalıştırmayla, sözleşmeli personel uygulamalarıyla, köleliğe mahkum edilmek istemiyoruz.

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1 Mayıs alanlarını barış, eşitlik, özgürlük, adalet, bağımsız ve demokrasinin hakim olduğu bir Türkiye talepleriyle özgürleştireceğiz. 1 Mayıs alanlarını, milyonların birlikte yaşamı savunan kürsüleri haleni dönüştüreceğiz. 1 Mayıs taleplerimizle, rengarenk bayraklarımızla, türkülerimizle, halaylarımızla, sevgi ve kardeşlik temelinde coşkuyla kutlayacağız. Yaşasın 1 Mayıs…”

Bu dilek ve temennilerin altına ben de imza atıyorum…