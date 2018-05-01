Sibel Moralı, “sol” bekleyenlere “sağ” gösterdi

Mustafa Efe’nin ani ölümünden sonra 1.5 yıl Körfez Ticaret Odası başkanlığı yaptı.

Başarılıydı…

“Kadın başkan” olarak Kocaeli ticaret hayatına renk kattı.

Devam etmesi bekleniyordu, o noktayı koydu.

Meğer gözü siyasetteymiş.

Gözünün siyasette olduğunu biliyorduk…

Ama yerel seçimlerde “Körfez Belediye Başkanlığı’na aday olur” diye bekliyorduk.

Gözünün siyasette olduğunu biliyorduk…

Ama kendisine daha çok CHP’yi, bilemediniz İYİ PARTİ’yi yakıştırıyorduk.

AKP’den milletvekili aday adayı oluverdi.

Hayırlı olsun!

Sibel Hanım’a milletvekillik de yakışır.

AKP’de de iyi işler yapar.

Suriye’ye ne oldu?

Daha düne kadar…

*Suriye ile yatıp Suriye ile kalkıyorduk.

*Her yemeğimiz Afrin’le başlıyor Afrin’le bitiyordu.

*Siyasiler ağızlarını Afrin’le açıyor Afrin’le kapatıyordu.

*Gazetelerin birinci sayfaları ve televizyonların ana programları Suriye haberleri ile doluydu.

*Her gün gelen şehit haberleriyle içimiz kararıyordu.

Bir anda Türkiye’nin gündemine “baskın seçim” oturdu…

“Suriye” ülkemizin gündeminden çıktı gitti.

Ne konuşan var, ne yazan!

Sahi, ne Suriye’ye oldu?

Neden hiç kimse Suriye’yi konuşmuyor?

Nerede o her akşam “ahkâm kesen” Suriye uzmanları?

Terör tehdidi, ortadan mı kalktı?

ABD, Suriye’nin kuzeyinde “Kürt koridoru” açmaktan vaz mı geçti?

Sınırlarımız artık yüzde yüz güvende mi?

Sanki bir el düğmeye bastı…

*Operasyon başladı.

*Herkes Suriye’yi konuşur oldu.

O el bir kez daha düğmeye bastı…

*Operasyon durdu.

*Suriye unutuldu.

Ne oldu Suriye’ye?

Yoksa Suriye konusu, iddia edildiği gibi iç siyasetle ilgiliydi de görevini mi tamamladı?

Saffet Sancaklı gideceğine Aydın Ünlü gitseydi

Geçenlerde hâlâ MHP’de durmakta ısrar eden bir partili ile birlikteyiz.

Partideki havayı anlattı.

“Saffet Sancaklı olayı, hepimizin moralini bozdu. Herhalde yine listenin başına oturacak. Hiç birimiz Saffet Sancaklı’nın Kocaeli’den bir kez daha aday gösterilmesini istemiyoruz. Ancak genel merkezin bizi dinleyeceğini sanmıyorum…”

“Siz bu duruma ne dersiniz?” diye sordu.

“Saffet Sancaklı gideceğine Aydın Ünlü gitseydi. Aydın Ünlü bu kentin çocuğu… Saffet Sancaklı’nın yüzünü gören var mı? Bana göre Aydın Ünlü, 10 Saffet Sancaklı yapar.”

Oyunuzu verin, bedelli askerlik çıksın

Bedelli askerlik, siyasi hayatımızın bitmez tükenmez bir malzemesidir.

Yine gündemde…

Başbakan Binali Yıldırım, “bedelli askerlik” konusuna geçenlerde şöyle bir değindi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal hemen arkasından açıklama yaptı, “Partimizin gündeminde böyle bir konu yok. Sayın başbakanın şahsi fikri olabilir” dedi.

Nihayet Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“Hele bir seçim bitsin, bakarız…”

Bu ne demek?

Bence şu demek:

“Oyunuzu bize verin, bedelli çıksın!”

“Fethullahçı yaftası” kendi kendini böyle imha etti

İYİ PARTİ kurulduğunda anında yaftalama (karaçalma) başladı:

*Meral Akşener FETÖ’cüdür.

*İyi Parti Pensilvanya projesidir.

Baskın seçim kararından sonra, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ismi “muhalefetin çatı adayı” olarak anılmaya başlayınca, yaftalama yine başladı:

*Gül’ün çatı adaylığı bir FETÖ projesidir.

Sonra ne oldu?

“Fethullahçı” olmakla yaftalanan Gül’ün adaylığı neden gerçekleşmedi?

İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener karşı çıktığından…

“Pensilvanya’nın projesi” dedikleri Akşener yüzünden…

Tamam da…

Madem Meral Akşener de Abdullah Gül de Fethullahçı…

Bir Fethullahçı diğer Fethullahçının adaylığını neden engellesin ki?

Bunun adı, bir yaftanın kendi kendini imha etmesidir.