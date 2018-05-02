Yalanlar ve gerçekler!

Gerçekten demokratik bir ülkede; Anayasal, yasal, kültürel ve ahlaki temel değerler vardır.

Devlet’e ait işler, siyasetçilerin “keyfiliğine” bırakılamaz!

Seçme-seçilme koşulları, seçimlerin ne zaman hangi kurallara göre yapılacağı bellidir ve zırt pırt değiştirilemez!

Türk siyasi tarihine bilinç ve dikkatle bakın, hemen her siyasal iktidar döneminde seçim yasalarının değiştirildiğini göreceksiniz!

Son örnek; 2019’da yapılacak seçimlerin öne alınması ve seçimlerde “mühürsüz oy pusulalarının da geçerli sayılması” olarak gösterilebilir!

Önce, “Yerel Seçimler” yapılacaktı.

Ne oldu?

Yerel seçimler atlandı, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri öne ve erkene alındı!

Kim karar verdi?

İki siyaset patronu!

Neden?

Yerel seçimlerde AKP’nin, özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerde seçim kaybetme tehlikesi!

İkincisi; hem MHP hem de AKP için giderek büyüyen bir tehlike olarak İYİ Parti ve Akşener’in saf dışı edilmesi!

Üçüncüsü ve galiba en önemlisi; ülke ekonomisindeki büyük sorunlar!..

AKP’ye bakarsanız; Ekonomi tıkırında! TL’nin değer kaybetmesi, “dış mihrakların” oyunu!

Peki ya gerçekler?

Ekonomimiz büyüyorsa, İMF bile bizden borç istiyorsa, şu soruyu sormak gerekmez mi?

Bu ülkede emeği ile geçinmeye çalışan memurlar, işçiler, emekliler, çiftçiler, esnaf ve sanatkarlar, sanayiciler, gençler mutlular mı?

Bu soruya “evet” yanıtı vermek mümkün mü?

Siyaset palavralarını bir kenara bırakıp, hayatın gerçeklerine bir bakalım;

Kısa vadeli dış borçlar hızla yükseldi. Bu yıl içinde 186 milyar dolar ödenmesi gereken bor var! ( Kaynak:T.C.Merkez Bankası)

ödenmesi gereken bor var! ( Kaynak:T.C.Merkez Bankası) 2017 sonu itibariyle toplam dış borç 2 milyar dolar! (Kaynak: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı)

(Kaynak: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı) Dış ticaret açığı yüzde 54.2 arttı. (Şubat 2018 itibariyle) İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66.6’ya düştü. (Kaynak: TUİK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı)

Cari açık 53 milyar doları aştı. (Kaynak: Merkez Bankası/Şubat 2018)

Son 4 yılda 452 bin 117 esnaf işyerini kapattı. (Kaynak: TESK)

Son bir yılda 79 bin çiftçi üretimden ayrıldı. Son 5 yılda 1.1 milyar dolarlık tohum ithalatı yapıldı.

İthal cenneti olduk! 126 ülkeden 133 değişik meyve ve sebze ithal ediyoruz!

Çiftçiye destek görevi olan Ziraat Bankası Demirören Holding’e 675 milyon dolar kredi verdi!

İcra takibindeki KOBİ sayısı 332 bin 461’e çıktı. Mart 2018’de 732 şirket kapandı. (Kaynak: TOBB)

2017’de 47 Türk şirketini yabancılar satın aldı.

Büyük şirketler borç yapılandırmasına gidiyorlar.

508 Türk şirketi çeyrek Apple etmiyor! Apple’ın piyasa değeri 800 milyar dolar. Borsa İstanbul’da işlem gören 508 şirketin değeri ise 200 milyar dolar etmiyor!

“Türk Malı” imajı aüır yara aldı! “T.M.” etiketi sadece Ortadoğu ve Kuzey Afrika bibi bölgelerde görülüyor!

Türkiye “Patent” liginde ilk 20’ye giremiyor! ( Teknoloji üretemiyoruz) ABD: 56.624 patentle birinci sırada. Türkiye, 1.235 patentle 21. Sırada!

Yap-İşler-Devret yöntemiyle yapılan Osmangazi Köprüsü’nden 12 ayda geçen araç sayısı garanti edilen 14 milyon araç sayısının yarısı bile olmadı. Zarar 2 milyar 410 milyon dolat!

İşsizlik ve enflasyon çift haneli! 3.4 milyon kişi işsiz! Maaşla geçinenler hızla yoksullaşıyorlar!

Türkiye’de 52 milyon 435 kişi borç yükü altında! Son 6 yılda ev sahibi olanların sayısı azaldı! Bankalar ev ve otomobil zengini oldular!

Son 15 yılda 60 milyar dolarlık Özelleştirme geliri sağlandı! (Kaynak: Maliye Bakanı Naci Ağbal)

En değerli pasaport sıralamasında 49. Sıradayız!

Siyaset arenasında “Yalan Rüzgarları” eserken, ülkemizin içinde bulunduğu gerçek durum budur!

Ne komşularımızla ne Avrupa ülkeleriyle “barışık” değiliz!

Ülkemiz, bunca sorunun yanı sıra, siyasetçilerin yarattığı büyük bir kutuplaşmanın ve giderek artan bir “kin ve öfke” ortamında.

Bir an önce “akıl yolunda” buluşmak ve sorunlarımızı aşmak zorundayız.

Öncelikli adım ise; “Ülkede ve dünyada BARIŞ” olmalıdır.