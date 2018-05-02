Yalçın’a vefasızlık!

Hepimiz unuttuk, herkes unuttu…

Yalçın Kıldıran’dan söz ediyorum…

Bir iş kazasından sonra mucize eseri hayata tutunan, bir bacağı kesilen ama yaşam kavgasına devam eden Yalçın Kıldıran, sesini soluğu çıkarmadan Değirmendere’deki evinde yaşamaya devam ediyor…

90’lı yılların efsane takımının asıl yıldızlarından olan Yalçın Kıldıran, birçok takım peşinde koşarken, Fenerbahçe kaçırmaya çalışırken, Gordon Milne ille de transfer olmasını isterken, Kocaelispor’u bırakmadı…

O zamanın futbolcuları Saffet, Tuncay, Halil İbrahim, Faruk Yiğit, Bülent Uygun, Mirko, Kuzman, Ömeroviç, kapış kapış gittiler…

Fenerbahçe…

Galatasaray…

Beşiktaş Kocaelili doldu…

Ama o gitmedi…

Belki de suçu buydu…

Çünkü bu memlekette dışarı gidince kıymete biniyorsun…

Yalçın ile Tavşanlı forması giyerken tanıştım…

1986 yılında…

Bisikletle evinden maça gidiyordu…

Sonra Kocaelispor’a transfer oldu…

Kader ağlarını ördü ve ağabey kardeş gibi olduk…

Birçok yere beraber gittik…

Gazetemizde yazılar yazdı…

Kocaelispor’da teknik direktör olunca, yazılara ara verdik…

Bir daha yazmadı…

Sonra olaylar onu bugünlere kadar getirdi...

Hayat işte…

Her birimizi bir yerlere savuruyor…

40 sene özürlü bir anneyle yaşamış biriyim…

Onun o durumu bir gün bile kabullenemeden toprağa verdim…

İnsan kabullenemiyor…

Eşi Neşe Hanım zorlu bir süreç yaşıyor elbette…

Onun hastanedeki gözyaşlarını unutamıyorum…

Ama artık oturma değil, yeniden çalışma zamanı…

Yalçın hocamın Türk futboluna kazandıracağı çok şeyler var…

İşte ampute milli takımımız…

Orada Yalçın hocam mutlaka ve mutlaka bulunmalı...

Bana hiç kızmasın…

Hizmet hizmettir…

30 bin insan o takımı destekledi…

Prosedürü bilmiyorum ama en azından hoca olarak o yapıda yer almalıdır…

Bu konuda, kent halkı olarak ve özellikle Kocaelispor başkanı ve yönetimi olarak gereken yapılmalıdır…

Tarihe böyle sahip çıkılır…

Yalçın efsane takımın da efsanesiydi…

Osman Çakır ile birlikte bu kulüpten hiç ayrılmadı…

Şimdi gerekeni yapalım ve onu hak ettiği mevkîye getirelim…

İbriç gibi o da takımı hiç satmadı…

Şimdi ahde vefa zamanıdır…

Haydi…