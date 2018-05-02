AKP’li Necmi Özen, aday olursa kadınlardan ne yüzle oy isteyecek?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Necmi Özen'in sosyal medya hesabında CHP'li kadınların açtığı bir pankart üzerine yaptığı photoshop tepki çekmişti…

AKP’li Özen, CHP'li kadınların taşıdığı “Kadınlar yaşasın, yaşasın kadınlar” pankartını photoshop ile “Kadına özgürlük, sevişiriz cenabet gezeriz. Tayyip sana ne, yaşasın laiklik” şeklinde değiştirdi ve Facebook hesabında paylaşmıştı…

2011 yılında AKP’den Kocaeli Milletvekili aday adayı olan Özen’e en büyük tepki Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’ten gelmişti…

Hürriyet;

“Bunun adı sapıklık, alçaklık, şerefsizlik.

Sizin eşiniz, anneniz, kız kardeşiniz yok mu?

Bu ahlaksızlık için derhal gereğini yapın” dedi.

Hürriyet şöyle devam etti:

“Ben okurken utandım ama Necmi Özen gibiler paylaşmaya utanmamış.

Necmi Özen gibiler değil Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmayı, insan içine çıkmayı bile hak etmiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na da sesleniyorum:

Sizin eşleriniz, anneleriniz, kardeşleriniz yok mu?

Bu ahlaksızlığa karşı derhal gereğini yapın.”

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CHP’liler Özen’in istifasını istedi…

Büyükşehir Belediyesi’nin idari soruşturma açacağı söylendi…

CHP’liler Necmi Özen hakkında suç duyurusunda bulundu…

Büyükşehir Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Nihat Değer, Büyükşehir’deki encümen toplantılarına katılan Necmi Özen’e tepki olarak toplantıları terk etti…

Necmi Özen, istifa etmedi…

Görevinin başında kalmaya devam etti…

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bu konuda sessiz kaldı…

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AKP’de milletvekili aday adaylık başvuru süreci başladı…

Necmi Özen de AKP’den milletvekili aday adaylığı için önceki gün görevinden istifa etti.

AKP’den milletvekili aday adaylığı için başvuru formunu İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy’a teslim etti…

Ocak 1018’de CHP ile ilgili kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan sonra özellikle kadınlar tarafından şimşekleri üzerine toplayan Özen, 7 Haziran 2011 genel seçimlerinden de AKP milletvekili aday adayı olmuştu.

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Özen, milletvekili adayı olursa, kadınların yüzüne nasıl bakıp oy isteyecek?

Ayrıca, milletvekili aday adaylığı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliğinden istifa eden Özen aday gösterilmezse, tekrar görevine geri mi dönecek?

Bunu zaman gösterecek…