Dün İşçi Bayramı’nı kutlamasına kutladık da…

Dün 1 Mayıs İşçi Bayramı idi.

Sendikalar, kutlama törenleri düzenlediler…

Sendika ağaları, her yılki beylik konuşmalarını yaptılar…

İşçiler, sanki çalışmaya gider gibi tören alanlarına gittiler…

İşçi dışındaki ahali, tatildeydi.

Adet olduğu üzere kutlandı işte!

“Kutlandı” densin diye…

***

Dün bu yazıyı yazmak için bilgisayarımı açtığımda şunları düşündüm:

*Ülkemizde acaba gerçek “işçi sınıfı” var mı?

*Sendikalaşma oranı ne? Yani işçilerin yüzde kaçı örgütlü?

*”İşçi sınıfı” için “işveren sınıfı” olması gerekir. İşyeri olacak ki, işçiler iş bulabilsin.

*Devlet yeteri kadar yatırım yapıyor mu, yatırım yapak isteyenleri teşvik ediyor mu?

Uzun bir konu, tek başına bir yazı konusu, özet geçeyim…

Ülkemizde gerçek “işçi sınıfı” yok.

Bu nedenle de “sendikalaşma oranı” çok düşük.

Örnek…

1980 yılında Türkiye’nin nüfusu 40 milyondu, ülkemizdeki sendikalı işçi sayısı 4 milyondu.

Bugün nüfusumuz 81 milyon, sendikalı işçi sayımız 1 milyon 700 bin.

Aradan 38 yıl geçmiş…

Nüfusumuz ikiye katlamış…

Sendikalı işçi sayısı artacağına dibe çakılmış.

Avrupa’da çalışan her 100 işçinin 90’ı sendikalı, Türkiye’de ise çalışan her 100 işçinin sadece 12’si sendikalı.

AKP’nin iktidar olduğu 2002’de her 100 işçinin 57’si sendikalıyken, bugün her 100 işçiden 12’si sendikaya üye.

Bakın çevrenize…

Olup bitenleri değerlendirin…

Türkiye’de işçi sınıfı yok.

Siz işçi olmaktan gurur duyduğunu söyleyen bir işçi hiç gördünüz mü?

Hepsi fırsatını bulsa bakkal dükkânı veya köfteci açmak hayalinde…

Ya sendikacılar…

Görevini adam gibi yapan kaç sendikacı var?

Yarısı işçinin parasıyla “köşeyi dönmek”…

Diğer yarısı da bir partiye kapağı atıp “milletvekili olmak” peşinde!

Bir ülkenin işvereni güçlü değilse…

Konunun “işveren” ayağına gelince…

“İşveren” ve “işyeri” olacak ki, “işçi” olsun.

Ortada “işyeri” ve “işveren” yok ise, “işçi” nasıl olacak ki?

Size TÜİK’ten (Türkiye İstatistik Kurumu) birkaç bilgi aktarayım.

*Türkiye’de kurulan firmaların yüzde 72’si ilk 3 yıl içinde kapısına kilit vuruyor.

*Geriye kalan firmaların ortalama ömrü ise 12 yıl.

Şu tabloya bakar mısınız?

Bizim girişimci kültürümüz yok…

Bizim ticaret kültürümüz yok…

Bizim sanayi kültürümüz yok…

Kurduğumuz şirketleri yaşatamıyoruz…

Daha önce emek emek kurulan fabrikaları “özelleştirme” adı altında satıp kapısına kilit vuruyoruz…

Risk alan, parasını yatırıp işyeri kuran, işçi çalıştıran, ülkemiz için artı değer yaratan az sayıdaki “patron grubu”nu da değişik nedenlerden dolayı “tu kaka” ilan ediyoruz…

Sonra da her 1 Mayıs’ta “işçi” muhabbeti yapıyoruz.

Önce sen yatırımcına yeteri kadar sermaye bul…

Üretime dönük yatırım yapmasını sağla…

Kurulan şirketlerin uzun yıllar yaşaması için önlemlerini al…

Sonra gel “işçi”den ve “emek”ten konuş.

Bana göre, İşçi Bayramı’nı kutlamasına kutluyoruz, ama içi boş.

Adet olmuş, dünyada kutlanıyor, biz de kutluyoruz…

Hepsi bu kadar!

Özden Paşa’nın ölümü bazı vicdanları sızlatmış olabilir mi?

İzmit’in evladıydı.

Değerli bir komutandı.

Deniz Kuvvetleri’nin gözbebeğiydi.

Kumpas kurdular, Balyoz davasından 41 ay cezaevinde yatırdılar.

Sonradan “pardon” dediler, ama olan olmuştu.

Üzüntü, aileyi “hastalık sarmalına” almıştı.

Kanser; üç ay önce Burak Örnek’i (43), önceki gün de Özden Örnek’i (75) yaşamdan kopardı.

Özden Paşa’nın ölüm haberini aldığımda, “Önce oğlu, sonra kendisi… Bunlar normal ölümler değil. Bu ölümlerin vebali var. Bazı vicdanların sızlamış olması gerekir” dedim kendi kendime.

Tabii o vebal sahiplerinde vicdan diye bir şey kaldıysa…

CHP’de başvurular neden genel merkeze?

Hemen hemen bütün partiler, milletvekili adaylık başvurularını il teşkilatlarında kabul ediyor…

Sadece CHP’de başvurular genel merkeze.

Neden acaba?

Aday olmayı düşünenlerin, yurdun dört bir tarafından Ankara’ya gitmek zorunda bırakılmasının anlamı ne?

Acaba bunun altında genel merkezin teşkilatlara güvensizliği mi yatıyor?

Bazı başvuruların kasıtlı olarak teşkilatlar tarafından işleme konulmaması kaygısı mı var?

Yoksa il teşkilatlarının bu işin altından kalkamayacağı, başvuruları sağlıklı bir şekilde kabul edemeyeceği endişesi mi?

Hangisi?

Bütün aday adaylarının Ankara’nın yolunu tutması…

*Hem zaman kaybı…

*Hem para kaybı…

Değil mi?