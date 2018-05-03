Basın özgürlüğü mü? O da ne?

Dünya, bir sülalenin, bir diktatörün, bir sınıfın tek egemen” olduğu dönemleri, iki büyük dünya savaşı sonunda tarihin sayfalarına gömmüştü. Güya!

1948 yılında, Birleşmiş Milletler Cemiyeti’ne üye tüm devletlerin ortak iradesiyle İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi onaylanmış; insan ve toplum yaşamında uyulması gereken “asgari koşullar” belirlenmişti.

Bu bildirgede yer alan hükümlerden biri “Haber alma özgürlüğü” ve bu özgürlüğün ayrılmaz parçası da “Basın Özgürlüğü” idi!

Dünya barışını hedef alan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan “temel ve asgari özgürlükler” ne yazık ki, kimi ülkelerde eksik uygulandı, kimi ülkelerde ise demokrasi ve hukuk dışı engellerle büyük ölçüde uygulanmadı!

Demokratik bir HUKUK DEVLETİ’nde;

Temel hak ve özgürlükler eksiksiz uygulanır.

Bireysel ve toplumsal yaşamda eksiksiz olarak “evrensel hukuk kuralları” uygulanır.

İdarenin, yani siyasi iktidarın “Yargısal Denetimi” geçerlidir. Siyasi iktidar Yargı’ı “zaptı rapta almaya” çalışmaz!

“Güçler ayrılığı” temel bir ilkedir; Siyasi iktidar (Yürütme) ülkede var olan Anayasa ve yasalara göre yönetme görevini sürdürür! Yasama organı (Meclis) yalnızca “ülkenin ihtiyaçlarına göre” yasa yapmakla kalmaz, aynı zamanda Yürütme erkini denetler!

Yargı da, Anayasa ve Yasalara göre hüküm verir!

Yasama, Yürütme ve Yargı’dan sonra “4. GÜÇ” olarak nitelenen BASIN’dır. Basın, bireyin “Haber alma hakkı” nın yanı sıra; “Yurttaşlar adına” Yasama, Yürütme ve Yargı’yı takip eder ve yurttaşların hakkını savunur, gereğinde “UYARI” görevini yapar! Gerçekten “DEMOKRATİK bir HUKUK DEVLETİ” ise, basın üzerinde siyasi iktidarın baskısı olamaz! Basına “Sansür” uygulanamaz!

Eğitim ve ekonomik alanlarda gelişmiş, bilim ve teknolojide ileri gitmiş refah toplumlarında vatandaş bilinçlidir, hak ve yükümlülüklerini bilir ve uyum gösterir.

Böyle bir toplumda basına yönelik baskılar söz konusu olamaz! Olursa, vatandaş ve örgütler tepki gösterir, bu hukuk dışılığa geçit veren siyasi iktidarları cezalandırır!

Eğitim düzeyi güdük kalmış, ekonomide, bilim ve teknolojide geri kalmış, eğitimsiz vatandaşları “etnik köken, din ve mezhep” farklılıklarına göre ayrıştırılmış ve birbirine karşı “KİNDAR” hale getirilmiş toplumlarda ise kimse bir diğerinin özgürlüğünü umursamaz!

Böyle bir toplumda “demokrasi, hoşgörü ve karşılıklı saygı” değerleri bir kenara atılmıştır! En çok bağıran, en galiz sözcüklerle karşıtına hakaret eden siyasetçiler el üstünde tutulur!

Basın, gerçek anlamda “Özgür” değildir! Her siyasi görüşün bir yayın organı vardır! Özellikle; Devlet’ten beslenen ve devlet ihaleleriyle zengin edilen işadamları “medya patronu” olurlar ve siyasi iktidarların çıkarlarına göre kitleleri “yalanlarla beslerler!”

Siyasi iktidarın patronu isterse, gazete patronuna bir telefonla “muhalif” gördüğü gazeteciyi işten attırır, ekmekle oynar!

Siyasi iktidara methiyeler düzen gazete ve televizyonların sahipleri hızla daha çok servete ulaşırken, bu gazetelerde “düzene uygun hizmetkar” olmayı içine sindirenler de ödül üstüne ödül alırlar! Hatta kimileri, dün eleştirdiği tüm görüşlerini unutur, müthiş bir siyasi iktidar savunmanı olur!

Ya “muhalif” gazeteciler?

Onlara ise, “ihtar” ve “tektir” aşamalarından sonra “işsiz kalma” cezası verilir! Yine direniyorsa; “ülke gerçeklerini dile getirme” günahları nedeniyle önce “uzun süreli tutuklu kalma” sonra da “kitabına uydurulmuş iddialarla” cezaevinde terbiye edilme cezası verilir!

Biz, çok şükür, “gerçekten demokratik bir Hukuk Devleti” içinde yaşıyor ve bu tür rezaletleri yaşamıyoruz!

Bugün “Dünya Basın Özgürlüğü Günü.”

“Halkın gazetecisi” olduğunu unutmayan, gördüğü yanlışı yazıp söylemekten kaçmayan, gerektiğinde en ağır bedeli ödemeyi göze alabilen “gerçek gazeteciler” yürekli meslektaşlarım; Dünya Basın Özgürlüğü günümüz kutlu olsun…