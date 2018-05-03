Hereke Semt Polikliniği, artık Körfez Devlet Hastanesi’nin

Hereke, Kocaeli’nin en güzel yerlerinden biridir…

Hereke ilçe olmayı beklerken, belediyesi bile elinden alındı…

Yeşil ve mavinin buluştuğu Hereke’de dün kısa süreli sağlık sorunu yaşandı…

Hereke’de bir aile polikliniği, bir de semt polikliniği var…

Aile polikliniği, İl Sağlık Müdürlüğü’ne, semt polikliniği de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı…

PROTOKOL İMZALANMIŞ

Gazetemizi arayan vatandaşlar, dün Hereke’deki sağlık sorununu yaşandığını söylediler ve bunu dile getirmemizi istediler.

Yukarıda ifade ettiğim gibi Hereke Semt Polikliniği, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteriyordu.

Çeşitli branşlarda (dahiliye-kadın doğum) doktorlar Hereke’ye gönderilmiş ve semt polikliniğinde bölgede sağlık sorunları büyük ölçüde çözülmüştü.

Ama 15 gün önce Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hüseyin Şaşkın ile Körfez Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm Dr. Ahmet Sarıışık arasında bir protokol imzalanmış…

KÖRFEZ DEVLET’E DEVREDİLDİ

Protokole göre; Hereke Semt Polikliniği, Körfez Devlet Hastanesi’ne devredildi.

Personel ve malzemelerin devri yapılması planlandı…

Devir tarihinin 2 Mayıs’a kadar tamamlanmasına karar verildi…

Yani, dün semt polikliniği Körfez Devlet Hastanesi’nde devredildi

Devir işleminde bazı aksaklıklar yaşandı ki, Hereke Semt Polikliniği’nde çalışan doktorlar dün semt polikliniğine gitmedi…

Yani semt polikliniğinde doktorlar yoktu…

VATANDAŞLAR SİNİRLENDİ

Dahiliye ve kadın doğum branşlarında hizmet veren semt polikliniğinde doktorlar hizmet vermeyince, sabah saatlerinde semt polikliniğine giden vatandaşlar, büyük mağduriyet yaşadı.

Neyse ki anlaşmazlık çözüldü ve öğleye doğru doktorlar semt polikliniğine gitti…

Hasta kabulüne başladı…

BU DEVİR NEDEN YAPILDI?

Hereke Semt Polikliniği’nin önce neden Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne verildiğini, sonra da neden bu hastaneden alınıp Körfez Devlet Hastanesi’ne devredildiğini anlayamadık…

Yetkililer bu devir konusuyla ilgili açıklama yaparlarsa seviniriz…

Herekeli vatandaşlar da bu sorunun cevabını bekliyor…