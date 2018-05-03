Gençlerin çokluğu sevindirdi

En başlarda şu seçilme yaşının 18’e kadar düşürülmesini bayağı bir yadırgamıştım. “Böyle bir şey olabilir mi?” diye kendime sormadan edememiştim.

Dahası, “Bu yaştaki bir insan, yani lise eğitimini tamamlamak üzere olan ya da henüz tamamlamış bir genç Meclis’e ne katkı sunabilir?” diye kendime sormadan edemiyordum…

Bunlar aslında bir ümitsizlik değil, akıllarda oluşan “Acaba?” yanıt bekleyen haliydi…

Yoksa elbette bu milletin ecdadının 21 yaşında çağ açıp çağ kapatan, devletini yarınlara taşıyan genç liderleri de olmuş. Bunun farkındayız, fakat yine de insan kendine soramadan edemiyordu o akıllardaki sualleri…

Şimdi ise bu konu hakkında tamamen kararını vermiş durumdayım. 18 yaşındaki bir insan bile partisine, ülkesine, milletine gerekli desteği verebilir, faydalı fikirler ortaya koyabilirmiş…

Bütün partilere şöyle bir bakıyorum, başvuranlar arasında kartlaşmışlar var, fakat onların yanında genç ve pırıl pırıl yüzlü gençler de var. Buradan şu anlam çıkar aslında; demek ki ülkemizin gençliği fırsat bekliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gitmek için de, eğitimini tamamlayarak memleketine büyük hizmet, büyük yenilikler kazandırmak için de fırsat bekliyor…

Bu anlamda yapılan o yasa değişikliği emin olun gelecek adına bir şeyler yapmaya muktedir gençlerimiz açısından cesaret verici mahiyettedir. Dolayısıyla bu konuyu sürekli ısıtıp ısıtıp milletin önüne koyarak o dönem vatandaşın yanlış fikre kapılmasına sebep olanlar tarihi bir hata yapmıştır…

Bugün bakıyorsunuz, partilerimizde milletvekillikleri için başvuruda bulunan gençlerimizin sayısı azımsanamayacak kadar fazladır. Bu başvuruda bulunan gençler sadece iki yıl vekillik yapayım, emeklilik hakkını elde edeyim, 8-10 bin lira maaşı garantileyeyim ya da askerlikten yırtayım düşüncesine mi düşmüştür?

Elbette hayır…

Her partinin görüşü ne ise o gençlerin amacı da genel başkanları ve misyonlarının ortaya koyduğu gelişmelere destek olmaktır…

AK Partili genç, Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan ya da yapılacak hizmetlere katkı sunmak ve bunun mücadelesini Meclis’te vermek isteyecektir…

CHP’li genç, (onlara göre) tehdit olan AK Parti’den kurtulmanın mücadelesi içinde olacaktır…

MHP’lisi, BBP’lisi, İYİ Partili ve daha niceleri hiçbir şey olmasa bile, partileri Meclis’e girecek oy oranına ulaşamasalar dahi en azından gençlerin temsiliyetinin var olabileceğini ortaya koymayı arzulayacaktır.

Bu anlamda ortaya konulan bu gençlik hareketinin hangi partide olursa olsun böylece devam etmesi taraftarıyım. Zira hak arama yeri sokaklar değil, Meclis gibi ortamlarda aranmalıdır.

İşte bu yüzden haydi gençler, bu ülke sizinle daha da güzelleşecek, güçlenecek.

Hele o 18 yaşındaki AK Partili Elifnur yok mu…

En büyük cesaret kaynağınız da o kızcağız olsun…