Sayın Murat Aydın suça ortak olmayın!

Eski hamam, eski tas…

Amatörün artık sadece ‘adı amatör’…

Sözlük anlamıyla amatör ve amatörlük ‘Parasız ve sadece hobi için yapılan, ticari bir beklentisi bulunmayan, paranın asla yer almaması gereken şeylerle uğraşan kişi ve uğraşılan iş’ olarak tanımlanıyor’…

Amatör spor da, amatör sporcu da aynı…

Ama bu ülkeye gelince, nedense her şeyin tezadı oluyor…

‘Eller gider aya, biz yaya’, ‘Eller gider Mersin’e biz gideriz tersine’ misali…

Ancak özellikle son 3 yıl içerisinde, Kocaelispor’un da iki yıl BAL’da oynaması hasebiyle, Bölgesel Amatör Lig’de tam anlamıyla bir transfer çılgınlığı yaşanıyor… Yani TFF’nin ‘istediği’ oluyor. Bol para dönüyor. Futbolcu eskileri, kulüpleri soyup soğana çeviriyor ve vurgunu yapıp gittikten sonra, utanmadan bir de kalan alacakları için, kulüpleri mahkemelerde süründürüyor…

Bu kentin bir spor politikası yok anladık da, bu kentin bir amatör futbol politikası da mı yok ?..

Evet, maalesef yok !..

Bütün sıkıntılar da buradan türüyor…

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu bugün sadece ve sadece transfer için, kura çekimi için, Antalya gezisi için, lisans vizesi için, kupa vermek için kullanılan bir kurum haline getirilmiştir…

‘Murat Aydın ancak bu kadar yapabilir’ falan diyeceğiz…

Alâkası yok…

İnsanlar hak ettiği gibi yönetilir…

Çoğunlukla bu kentte amatör futbolla uğraşan insanlar bunu istiyor, Aydın da onu yapıyor…

Sağa sola savrulan milyonlarca lira, insanların spor yapması için değil, simsarların para kazanması için harcanıyor. Kulüplerin çevresine, başkanların etrafına, yönetimlerin perde arkasına yerleşen simsarlar, onlara istediğini yaptırıyorlar ve çok da kurnazlar !..

İyi niyeti suistimâl ediyorlar…

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Yıllardır Kocaelispor’un yönetimlerinin yanlış transfer politikaları nedeniyle, bu kentin 100 milyonları, ne idüğü bilirsiz insanları, hayvan pazarındaki kurban gibi alıp satan simsarlara gitti. Kocaelispor’un transfer yasağından beri de (yaklaşık 10 yıl), bu simsarlar Kocaelispor’dan elini eteğini çekti, amatör kulüplere dadandı. Tabii ki, özellikle deplasmanlı liglerde oynayan ‘sözde amatör’ takımlara.

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Amatörün tanımında olduğu gibi, ‘Parayla işi olmaması gerekmesine rağmen’, birçok amatör kulüp çevresinde yerleşmiş, aynı kulübün Baykan ve yöneticilerini siyasi abluka altına almış olan bu kişiler, at oynatıyor. Kulüp de, profesyonel kulüplerden daha çok transfer parası ödüyor ve sırtını dayadığı belediyelerden gelenleri harcarken bile rahat bırakılmıyor…

Ve işte zurnanın ‘zırt’ dediği yer…

KASKF Başkanı Murat Aydın, burada olaya el koymak zorunda, ama kimse ona çıkıp da ‘El koy başkan !..’ demiyor ki…

“Maçımı şu saate al, bana otobüs bul, bu hakemi maçıma getirtme, son anda transfer yaptım işimi hallet, şu takım bana şöyle yaptı, şu adam bana böyle davrandı…”

İstekler bunun gibi sığ işlerle sınırlı kalıyor…

Yani ‘Benim işimi gör, yeter… O koltukta otur !..’

Yahu, adamcağız, kendi kendine ‘Bir kişi de çıksın eleştirsin yahu’ diyerek sitem eder hale geldi…

Onun suçu ne ?..

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Ama ben de KASKF üyesiyim ve öyle demiyorum…

Vicdanım rahatsız ve bunun için de görüşlerimi yazma imkânımı kullanıp, olması gerekeni söylüyorum, yazıyorum. Çünkü ben de futbol oynadım, hakemlik yaptım, gözlemcilik yaptım, kulüp yöneticiliği yapıyorum… Yani söz hakkım olduğuna inanıyorum ve bunu da sonuna kadar kullanacağım…

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Evet, sevgili Murat Aydın…

Sizi bilemem tabii ki…

Benim vicdanım rahatsız. Böyle bir yapı içerisinde bulunmak gerçekten de beni üzüyor.

Amatörün milyonlarca transfer parası harcaması, en başka bu kente ihanettir ve yetimin hakkını yemektir…

Tabii ki siz kimseye kalkıp da ‘Transfer yapma!..’ veya ‘Transfer yap’ diyemezsiniz… Çünkü amatör transfer yasal değil ki…

Diyemezsiniz, ama yaptırım uygulayabilirsiniz…

Çünkü, amatör futbolda resmi transfer yasal değildir…

Bir anayasa suçudur…

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Murat Aydın ve KASKF yönetimi ne yapmalı ?..

Murat Aydın, gerekirse bütün belediyeleri tek tek gezerek, belediye başkanlarına, transfere harcanacak parayı amatör kulüplere aktarmamasını önermeli. Gerçekleri tek tek anlatmalı ve başkanların kandırılmasına izin vermemeli… Başkan Karaosmanoğlu’nun ‘futbol transferine tek kuruş harcamam’ sözünü unutmamalı ve bu sözü kentteki amatör sporun ilk icra başkanı olarak yerine getirmeli… Büyükşehir belediyesi futbola tek kuruş aktarmazken, ilçe belediyelerinin hemen hemen hepsinin takır takır transfer parası ödemesinin suçuna, KASKF ortak olmamalı…

İşte KASKF’nin asıl görevlerinden biri de bu yasadışı olayı yasal hale getirmektir…

Dipsiz kuyuya para aktarılmasına son verecek tek kişi bana göre Murat Aydın’dır…

Buna da gücü vardır…

Siyasi erkleri kullanmalı, eğer aktarılacaksa, bu araların gençlerin sadece futbol değil, tüm sporları yöresinde yapabilmesine olanak tanımalıdır…

Ülkemizde futbolun zaten bir profesyonel federasyonu vardır…

Diğer ferdi amatör branşlara para aktarılmalı, gençlerin dünyanın zirvesine çıkması için para harcanmalıdır…

Bölgesel Amatör Lig’in kimseye faydası yoktur…

Zaten adı da amatör falan değildir…

Alanzinho’nun ne işi var amatör liglerde…

Asıl amatör lig, masterlar ligidir…

Keyfe göre oynanır, parasız oynanır, (Gerçi oraya da para bulaşmaya başladı ya neyse)…

Yahu, özellikle kentimizde artık sanayi kuruluşları bile, özel futbol turnuvalarında şampiyon olmak için, işe aldığı amatör futbolcuları, sahalara sürüyor…

Yani iş çığırından çıktı…

Bu kentte tüm güç, Kocaelispor çevresinde toplanmalıdır…

Kentin tam kulüpleri, Kocaelispor’un alt yapısı olmalıdır…

Hem ismiyle, hem marka değeri ve geçmişiyle, Kocaeli kenti denince akla Kocaelispor gelir…

Geçen gün, ziyaretime gelen bir akademisyen kardeşim de, tek sözcükle olayı bağladı…

“Kocaelispor bu kentin sadece futbol takımı değil, her şeyidir…

Süper Lig’de olmalıdır…”

Siz güçleri bu kadar dağıtır da, 13 partili Irak koalisyon hükümeti gibi kaynakları başınıza buyruk saçarsanız…

Siyasi geleceğiniz için, göz göre göre cinayete alet olursanız…

Öte dünyanızı da yakarsınız…

Evet Murat başkanım, eğer takdir buyurursanız, belediye başkanlarıyla ziyaretlere ben de bizzat gelip, düşüncelerimi açık açık söylerim…

Kefil olurum…

Kulüplerin nasıl soyulduğunu anlatırım…

Başkanların, yöneticilerin nasıl kandırıldıklarını söylerim…

İsim isim açıklarım…

Gerekirse hep beraber bakana bile gideriz…

Fenerbahçe maçında Şenol Güneş’in kafasını yaranlarla, ona adeta hakaret eden ve tarihi bir suç işleyen Aykut Kocaman ile, şu anda amatör kulüplere çöreklenmiş, başkanı, yönetimini tahdit altına alan simsarların bir farkı yoktur…

Kocaeli birçok ilklere imza attığınız söyleniyor…

Kısmen katılırım…

Ama gelin öyle bir ilk daha başlatalım ve bu ülkede amatör transfer son verelim…

Örnek olalım…

Yasal olmayan ‘amatör futbolcuya transfer ödemesi ve sözleşme’ yapma saçmalığına son verelim…

Ama, bu görüşlerimi doğru bulmuyorsanız…

Zaten yazıyı okumanıza da gerek yoktur elbette…

Bizimki ukalalık ve ahkâm kesmek olarak kalsın yeter…

Razıyız…

Yeter ki siz doğruları yapın !..

Biz alkışlayalım !..

Fenerbahçe basketbol takımının, geçen yıl Avrupa Şampiyonluğunu kazandığında, kupayı kaldıran tek Türk oyuncusu kaptan Melih’in hiç oynamamış olması saçmalığını yazan bir kişi olarak, aynı görüntüyü, amatör futbolumuzda devşirme futbolcularıyla gelen şampiyonluklarına da yansıtıyorum… Aynı semtten, köyden olmayan çocukların getirdiği şampiyonluk mu değerlidir, yoksa o köyün çocuklarından oluşan bir ‘Köylü Altınordu’ takımı kurmak mı daha faydalıdır ?..

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Dip not: Dürüstlüğün belgesi mi? O halde kulaklarınızı ve gözlerini açın… Amatör transferi yıllardır eleştiren bendenizin bir kuzeni kulüp başkanı, bir kuzeni antrenör, yeğeni futbolcudur… Bilmem anlatabildim mi Talip Yeşilyurt bey?

Murat Aydın-Hakan yağcıoğlu

Birçok kez yazdığım yazılara hiç kızmayan ve art niyetli olmadığımı bildiği için demokratik davranan Murat Aydın başkana, bir kez daha projemi sunuyorum… Vicdanım rahat… Ve şimdiden, demokratik anlayışı için teşekkür ediyorum... Başkanlara basın ordusuyla yapacağımız ziyaretleri iple çekiyorum.