İzmit Belediyesi ve Hizmet-İş sözleşmeyi hala imzalamamış!

İzmit Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şubesi arasında bu yıl ki toplu sözleşme görüşmeleri, enteresan bir hal aldı…

Daha önceki görüşmelerde her şey netti, ama bu yıl ki görüşmelerde biraz fluluk var…

Geçtiğimiz ay “İzmit Belediyesi’nde yetkili Hizmet-İş Sendikası ile işveren arasında Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı” şeklinde bir açıklama yapıldı…

Sendikayla ilgili bana bilgi veren güvendiğim haber kaynağım, belediye ve sendikanın “anlaşma sağlandı” demesine rağmen, resmi sözleşmenin halen imzalanmadığını söyledi…

Ayrıca sendika, konuyla ilgili üyelerine hiçbir açıklamada bulunmuyormuş…

Sadece anlaşma tamam diyerek geçiştiriyorlarmış…

ÇALIŞANLAR ENDİŞELİ

İzmit Belediyesi’nde çalışan 203 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlandığı yönünde gerek Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, gerekse İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan “ herhangi bir sorun yok, anlaşma tamam” şeklinde açıklamalarda bulunmuşlardı.

Her iki başkanın açıklamalarının üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen halen resmi tutanakların tutulup toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması çalışanları endişelendiriyor…

SÖZLEŞME İMZALANSIN

Sendika çalışanları, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy’un resmi sözleşmeyi imzalamasını ve bunu da kamuoyunu deklere etmesini istiyor…

Resmi sözleşme imzalanmadığı her gün, sendika üyelerinin kafalarında soru işaretleri oluşturuyor…

Resmi sözleşme imzalanmadığı için sendika üyeleri “acaba işin içinde başka şeyler var da, o yüzden mi resmi sözleşme imzalanmıyor” şeklinde kafalarında kuruyorlar… Bakalım Doğan ve Ersoy, ne zaman resmi sözleşmeyi imzalayacak?

Bakalım sendika üyelerinin kafaları ne zaman rahatlayacak?

Akşener için 5 bin imza

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı oldu… İzmit Gündoğdu Köyü’nde büyüyen Akşener’in parti kurması, sonrasında da Cumhurbaşkanlığına aday olması, Kocaeli için gurur verici bir tablo. İYİ Parti, Akşener için 100 bin imza toplayacak… 100 bin kontenjandan 5 bini Kocaeli’yi düştü… İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıkları, 5 bin imzayı toplamanın startını bugün veriyor… Ayrıca Akşener gibi SP’nin adayı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek de 100 bin imza toplayacak…

Memurlar ve 1 Mayıs

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı 11 sendikaya üye binlerce sendika üyesinin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İzmit Perşembe Pazarı’nda kutlandı. Epeyce kalabalıktı… Eskiden 1 Mayıs’ı işçi sendikaları kutlardı, şimdi iktidara yakın memur sendikaları da kutlamaya başladı… Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bir sendika başkanı gibi değil de, AKP hükümetinin sözcüsü gibi bir konuştu. Sendika dediğin, bağımsız olmalı. Ama maalesef AKP hükümeti, kendisine yandaş sendikalar oluşturdu.

İl Ticaret Müdürlüğü taşındı

Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, gazetelere bir mail gönderdi. Mailde, “Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü, ”Ömerağa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:59 İzmit /Kocaeli adresinde hizmet vermekte iken, 01 Mayıs 2018 tarihinden itibaren “Yenişehir Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:114 (Tramvay yolu kenarı) 41050- İzmit / Kocaeli” adresinde bulunan yeni hizmet binasına taşınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” da yazılıydı. Biz de Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğünün yeni yeri hayırlı olsun diyoruz.