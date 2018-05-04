Küçükler & Yıldızlar Takım Satranç Turnuvası 28-29 Nisan 2018 tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda oynanan son tur maçlarıyla tamamlandı. Bu yıl ilk defa turnuva tescilli spor kulüplerinin katılımı ile yapıldı.

Başhakemliğini ulusal hakemlerimizden Gökhan Destan’ın yaptığı turnuvada düşünme süresi olarak 90 dakika 30 saniye eklemeli tempo kullanıldı.

Küçükler (07-12 yaş), Yıldızlar (07-18 yaş) ve Kadınlar (07-18 yaş) olmak üzere üç ayrı kategoride oynanan maçlar sonunda ilk üç dereceyi alan kulüpler şöyle sıralandılar.

Dört masadan oluşan Küçükler kategorisinde;

TAKIMLAR O + = - Puan 1. ALTIN ÇOCUKLAR SATRANÇ SK 6 4 2 0 10 2. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BLD KAĞIT SK 6 4 2 0 10 3. DERİNCE TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU SK 6 4 1 1 9

Yine dört masadan oluşan Yıldızlar kategorisinde;

TAKIMLAR O + = - Puan 1. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BLD KAĞIT SK 6 6 0 0 12 2. GÖLCÜK BELEDİYE SK 6 4 0 2 8 3. ALTIN ÇOCUKLAR SATRANÇ SK 6 2 0 4 4

İki masadan oluşan Kadınlar kategorisinde;

TAKIMLAR O + = - Puan 1. ALTIN ÇOCUKLAR SATRANÇ SK 4 3 1 0 7 2. DERİNCE TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU SK 4 2 1 1 5 3. D4 SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 4 0 0 4 0

Böylelikle 4-10 Haziran 2018 tarihlerinde Çorum’da düzenlenecek Türkiye Küçükler Yıldızlar Takım Satranç Turnuvasında ilimizi temsil edecek kulüpler belirlenmiş oldu.

Satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Dünya Okullar Satranç Şampiyonası 20-29 Nisan 2018 tarihlerinde Arnavutluk'ta düzenlendi. 11 yaş kızlar kategorisinde Dila Baloğlu, 13 yaş genel kategorisinde Can Dolgun ve 17 yaş genel kategorisinde Alperen Akdoğan gümüş, 11 yaş kızlar kategorisinde Elifnaz Akat ve 13 yaş kızlar kategorisinde WCM Safiye Öykü İnce bronz madalya kazandılar.

>>> Dünya Amatörler Satranç Şampiyonası 22-29 Nisan 2018 tarihlerinde İtalya’da düzenlendi. 1700 ELO altı kategorisinde Batuhan Sütbaş 9 maçta 7,5 puanla altın madalya kazandı. Bu derecesi ile CM unvanını almaya hak kazandı.

>>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Merkez Hakem Kurulu tarafından 4-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Kültür Merkezinde Aday Hakem Kursu açılacak.

>>> Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Şampiyonası, 04-10 Haziran 2018 tarihleri arasında Çorum'da düzenlenecek.

>>> Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 29 Haziran - 08 Temmuz 2018 tarihleri arasında Polonya, Krakow'da düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ:

** 5. Vugar Gashimov Anı Turnuvası

(19 - 28 Nisan 2018/AZE)

GM Topalov, Veselin (ELO 2749/FID - 1975 Doğumlu)

GM Mamedyarov, Shakhriyar (ELO 2814/AZE - 1985 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Af6 5.0–0 Axe4 6.d4 b5 7.Fb3 d5 8.dxe5 Fe6 9.Fe3 Fe7 10.c3 0–0 11.Abd2 Axd2 12.Vxd2 Aa5 13.Fc2 Ac4 14.Vd3 g6 15.Fh6 Axb2 16.Ve2 Ke8 17.Ad4 Fd7 18.f4 c5 19.Af3 Vb6 20.Vf2 d4 21.Fg5 dxc3 22.Vh4 c4+ 23.Sh1 Ff8 24.f5 Ad3 25.e6 Fxe6 26.fxe6 Kxe6 27.Kad1 Kae8 28.Fxd3 cxd3 29.Kxd3 Ke4 30.Ff4 Fe7 31.Vg3 b4 32.Ag5 Fxg5 33.Fxg5 Ve6 34.h3 Ve5 35.Sh2 Vxg3+ 36.Sxg3 h6 37.Fxh6 Ke1 38.Kf6 K1e6 39.Kf2 Ke2 40.Kd5 Kxf2 41.Sxf2 f6 42.Fe3 1–0

** 5. Vugar Gashimov Anı Turnuvası

(19 - 28 Nisan 2018/AZE)

GM Navara, David (ELO 2745/CZE - 1985 Doğumlu)

GM Topalov, Veselin (ELO 2749/FID - 1975 Doğumlu)

1.Af3 d5 2.g3 c6 3.Fg2 Af6 4.0–0 Fg4 5.d3 Abd7 6.c4 dxc4 7.dxc4 e5 8.Vc2 h6 9.Kd1 Vc7 10.Ac3 Fe6 11.b3 Fc5 12.Aa4 Fe7 13.Ah4 g6 14.h3 Sf8 15.Fb2 Ke8 16.e4 Sg8 17.Kac1 Sh7 18.Af5 Ff8 19.Ae3 Ab6 20.Vc3 Axa4 21.Vxe5 Fd6 22.Vxf6 Axb2 23.Vxb2 Ve7 24.Vc3 Fb4 25.Ve5 Vg5 26.Vb2 Kd8 27.a3 Kxd1+ 28.Kxd1 Fc5 29.Af1 Kd8 30.h4 Ve7 31.Kxd8 Vxd8 32.b4 Vd4 33.Vc2 Fe7 34.c5 a5 35.bxa5 Fxc5 36.a4 Sg7 37.Ah2 Fb3 38.Ve2 Vxa4 39.Af3 Va1+ 40.Ff1 Vc3 41.Sg2 Fa4 42.Vc4 Vxc4 43.Fxc4 Fc2 44.Ad2 Fb4 45.Fb3 Fxb3 46.Axb3 c5 47.Sf3 c4 48.Ad4 Fxa5 49.Ab5 c3 50.Ad4 b5 51.Se2 b4 52.f4 Fb6 53.Ab3 h5 0–1

** 5. Vugar Gashimov Anı Turnuvası

(19 - 28 Nisan 2018/AZE)

GM Ding, Liren (ELO 2778/CHN - 1992 Doğumlu)

GM Radjabov, Teimour (ELO 2748/AZE - 1987 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Af3 d5 4.Ac3 Fe7 5.Ff4 0–0 6.e3 Abd7 7.c5 Ah5 8.Fd3 Axf4 9.exf4 b6 10.b4 a5 11.a3 c6 12.0–0 Vc7 13.g3 Fa6 14.Ve2 Fxd3 15.Vxd3 Ka7 16.Kfc1 Kfa8 17.cxb6 Vxb6 18.b5 a4 19.f5 c5 20.fxe6 fxe6 21.dxc5 Axc5 22.Ve3 Kb7 23.Kab1 Ab3 24.Vxb6 Kxb6 25.Kc2 Ff6 26.Axa4 Kxb5 27.Ac3 Kb7 28.Ae2 Kab8 29.Af4 Ad4 30.Kxb7 Axf3+ 31.Sg2 Ae1+ 32.Sf1 Kxb7 33.Sxe1 Sf7 34.a4 Ka7 35.Ka2 g5 36.Ad3 Se7 37.f4 gxf4 38.gxf4 Sd6 39.Se2 Fc3 40.Se3 Fa5 ½–½

** 5. Vugar Gashimov Anı Turnuvası

(19 - 28 Nisan 2018/AZE)

GM Carlsen, Magnus (ELO 2843/NOR - 1990 Doğumlu)

GM Wojtaszek, Radoslaw (ELO 2744/POL - 1987 Doğumlu)

1.e4 c5 2.Ac3 d6 3.d4 cxd4 4.Vxd4 Ac6 5.Vd2 Af6 6.b3 e6 7.Fb2 a6 8.0–0–0 b5 9.f3 h5 10.Ah3 Fe7 11.Ag5 h4 12.f4 Fb7 13.Sb1 Kc8 14.Fe2 Vc7 15.Khe1 Ah7 16.Axh7 Kxh7 17.g4 hxg3 18.hxg3 Ff6 19.Fd3 Kh8 20.g4 Ad4 21.Ke3 Sf8 22.Ae2 Axe2 23.Kxe2 Fc3 24.Fxc3 Vxc3 25.Ve3 Kc5 26.e5 dxe5 27.fxe5 Kh1 28.Kxh1 Fxh1 29.Kh2 Kxe5 30.Kh8+ Se7 31.Va7+ 1–0

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap: 1.Vxe2+ Şg1 2.Şg2#