Statüye aykırı olarak oynatılmaya çalışan bu kızların vebalini nasıl ödeyeceksiniz?

İşte salon sporlarında geldiğimiz son nokta. Özellikle voleybolda art arda gelen skandallar, bu sporun kentimizde ne hâle geldiğini göstermeye yetiyor.

Meslek hayatımda birçok ilginç olayla karşılaştım…

En dikkatimi çeken örnekler ise İmam Hatip’lerle ilgili olanıydı…

Çünkü, dürüstlük ve etikte iddialı bir okul olduğu için, bazı İHL’li çocukların, yaşından küçüklere karşı sahaya sürüldüğünü, sahtekârlığa alet edildiğini, aynı zamanda özellikle bu okulun öğretmenlerinin maçlarda nasıl küfür ettiklerini bu gözlerle defalarca gördüm, bu ellerle defalarca yazdım ve bu utancı herkese sergiledim. 90’li yıllarda çok kez yaşadığım bu olayın bir başka benzerini, 20 yıl sonra yaşamak beni üzdü. Yahyakaptan gibi modern bir yerleşim yerinde bu utancı görmek, hepimizi kahretti…

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Neden bu skandallar voleybolda yoğunlaşıyor ?.. Deplasmanlı liglerde de ilimizi temsil eden Derince Yenikent voleybol takımının alt yapısında, ligi kurabilmek gibi masumane bir istek için bile olsa, kendi kulübü içerisinden tam dört takım birden kurup, birbirine rakip yapması, takım arkadaşlarını aynı ligde birbirine rakip olarak oynatmasının ve kupayı garantilemesinin yankıları sürerken, Yahyakaptanlı voleybolcu kızların, statüye aykırı olarak sahaya sürülmesi skandalı, voleybolda gelinen noktanın boyutlarını göstermeye yetti.

İl Milli Eğitim ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerini ve özellikle de her birinin mülki amiri durumundaki Vali beyi göreve davet ediyorum. Küçücük çocukları suça alet olmaktan kurtarın. İleriki yaşamlarında derin izler bırakabilecek ortamdan çekip alın, gazetemizdeki fotoğrafa defalarca bakın !..

Çocukların psikolojilerini yüzlerinden rahatça okuyabilirsiniz…

Siz ve ben, az ya da çok, üniversitede davranış bilimleri okuduk. Çocukların, böyle illegal yollarda kullanılması en büyük sömürü değil mi ?.. Basında da ifşa edilen bu çocukların psikolojisi, yarın bir gün nasıl olacak ?.. ‘Daha çok maç oynasınlar’ gibi masumane gözükecek bir gerekçenin ardına sığınmak, bu çocukların illegal olarak ifşa edilmesine değer mi?.. Spor anlayışı bu mu olmalı?..

Bana en ilginç geleni ise, kendisi de bir eğitmen olan ve kızların ‘ihmal’ olarak oynatılmasına itiraz eden, aynı zamanda da kent voleybolunun patronu olan İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan’ın, Yenikent’teki aynı kulübün içerisinden 4 farklı takımı, birbirine rakip olarak çıkarmasına onay vermesi, nasıl bir tezattır…

Tamam istek masumane…

Kimsenin, çocukların daha fazla spor yapmasına itirazı yok…

Ama bu illegal olursa, orada ‘Dur’ derim…

Genç yaştaki sporcu çocukları böyle bir şeye alet etmek, bana göre en büyük suçtur…

Bu çocukların öyle ifşa edilmesine sebep olmak doğru mudur ?..

Buna sebep olanlardan hesap sorulmayacak mıdır ?..

Ve en edişe verici olanı ise, olaylara adı karışanların birer eğitimci olmasıdır…

(Burada, 1.5 ilyon lira BAL’a para harcayan Belediye Derincespor’un 10 bin salon sporcusunu nasıl sokağa attığı hatırıma geliyor…)

Çocukların hayallerini, yarınlarını tehlikeye atmak ne derece doğrudur ?..

Ve siz aileler !..

İhmalcilerden hesap sormayacak mısınız?..

Yoksa siz de bilerek bu olaya alet mi oluyorsunuz ?..

Bu daha kötü…

***

Olay gerçekten vahim…

Düşünün bir öğrenci sporcusunuz…

Tertemiz duygularla maça gidiyorsunuz…

Bir de bakıyorsunuz ki, sizi ‘ihmal’ nedeniyle bir suça alet etmişler ve suçluyolar…

Tamam, eğitimci belki statüyü bilmiyor…

Pekâla, bu da bir suç değil midir ?..

Statüyü bilmeden sahaya takım çıkarmak, başlı başına bir suç değil midir ?..

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, bu olaya acilen el atmalıdır…

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, bu olaya acilen el atmalıdır…

Olmadı, Vali Hüseyin Aksoy, mülki amir olarak hemen olay hakkında bir inceleme başlatmalıdır…

Hiçbir ihmal, hiç bir şekilde haklı değildir…

Ama, özellikle okullarda, hem de okul sporlarındaki bu ihmal ve illegalliğin affı olmamalıdır…

***

Bu konuyla ilgili takibimi sürdüreceğim. Bu çocukların hakkı iade edilmelidir… Tabii ki basında böyle ifşa olmak, hiçbirinin isteyeceği bir şey değildir…

Bu çocukların okulları var, arkadaşları var, aile çevresi var ve yarınları var…

Kimsenin onların çalınmasına izin verilemez…

Zulüme sessiz kalan, dilsiz şeytandır…

Bekliyorum…

Sütunlarım size açık…

Özellikle de bu çocukların ailelerine…

***

Ve son olarak noktayı koyuyorum…

“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim…”

Belki bir çoğunuz hatırlamıyorsunuz ama, bu söz bana ait değil…