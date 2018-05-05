Muharrem İnce ne getirir, ne götürür?

Biliyorsunuz ben CHP’de İlhan Kesici’nin cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini bekliyordum.

Son güne kadar da İlhan Kesici’nin adı hep ön planda oldu.

Sonra bir anda esen rüzgârın yönü değişti, Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi.

Hayırlı olsun!

Ne getirir ne götürür?

Artıları eksileri neler?

*Partiye canlılık getirir.

*Parti oylarını bloke eder. Başka partilere oy kaymasını önler.

*”Kemal Bey artık gitsin” diyen kesimin tekrar partiye dönmesini sağlar.

*Türkiye’de kavgayı ve hırçınlığı seven kesimin ilgisini toplar.

*CHP, cumhurbaşkanlığı seçiminde de milletvekili genel seçiminde de alabileceği maksimum oyu alır.

Ya eksileri:

*Eğer cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa ve İnce yarışacaklar arasına girerse, sağ tabanı etkileme sıkıntısı yaşayabilir.

*Propaganda süresi Ramazan ayına rastladığından dindar kesimle ilişki kurmada güçlük çekebilir.

Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek?

Kılıçdaroğlu’ndan ikinci demokrasi dersi

Türk siyasetinde genellikle parti liderlerinin bitmek tükenmek bilmeyen şahsi hırsları ön plandadır.

Bütün liderler “ben” endekslidir.

Merkeze hep kendilerini koyarlar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu geleneği, daha doğrusu bu hastalığı yıktı.

Üst üste aldığı iki karar, demokrasimizin artık olgunlaşmasını bekleyenlere umut verdi.

BİRİNCİSİ, seçimlere girmesini sağlamak için İYİ PARTİ’ye 15 milletvekili vermesi…

İKİNCİSİ, partideki rakibi Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı göstermesi…

Her ikisi de alkışlanacak davranış!

Türk demokrasi tarihi, her iki olayı da altın harflerle yazacaktır.

İyi başlangıç

Dünkü törende…

*Muharrem İnce “Cumhurbaşkanının partisi olmaz, ben 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım” dedi, CHP rozetini çıkarıp Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim etti…

*Kemal Kılıçdaroğlu da “Sen bu ülkede yaşayan herkesin cumhurbaşkanı olacaksın” deyip Muharrem İnce’nin yakasına Türk Bayrağı rozetini taktı.

İyi bir başlangıçtı.

Özellikle dörtlü ittifakın ruhuna uygun bir başlangıç!

2015’ten 2018’e şu “ikramiye” olayı

Çok zaman geçmedi, hepimiz hatırlıyoruz…

2015 genel seçim öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Emeklilere dini bayramlardan önce birer maaş ikramiye vereceğiz” bombasını patlatmıştı.

İktidardaki AKP sözcüleri hemen karşı çıkmışlardı:

*AHMET DAVUTOĞLU-“Karşılığı olmayan vaatler… Kimin cebinden veriyorsun o parayı?”

*MEHMET ŞİMŞEK-Bekâra karı boşamak kolay… Bunu yapsınlar oyumu CHP’ye veririm.”

*FARUK ÇELİK-“Gayri ciddi bir şeydir. Bunun karşılığı nerede? Mümkün olmayan bir vaat!”

Eeee, ne oldu şimdi?

“Verilemez” dediler, şimdi kendileri veriyorlar.

Ortada Ahmet Davutoğlu ve Faruk Çelik yok, ama Mehmet Şimşek görevde…

“Emekliye ikramiye” hangi partiye yazılacak?

CHP; düşündü, iktidara gelince vermeyi taahhüt etti…

AKP; “Her dini bayram öncesi, her emekliye seyyanen 1000’er lira veriyorum” dedi.

İyi de “emekliye ikramiye”, şimdi hangi partinin hesabına yazılacak?

Düşünen, ortaya atan CHP’nin mi?

CHP’nin düşüncesini kopya çekip veren AKP’nin mi?

Hurda araçta kanun çıktı tebliğ yok

Önceki gün otomotiv sektöründen bir arkadaşımla konuşuyoruz…

“İşler nasıl, biraz kıpırdanma var mı?”

“Ne yazık ki yok. Herkes seçim sonunu bekliyor. Hele şu seçim bir geçsin, diye düşünüyor. Umudumuz hurda araç teşvikiydi… 22 Martta kanunu çıktı, ancak tebliğ yayınlanmadığı için uygulanamıyor. 16 yaşından büyük hurda aracı olanlara yeni araba alırken yüzde 10 ÖTV indirimi yapılacak. Belki bu teşvik otomotiv piyasasını biraz hareketlendirir. İnşallah tebliğin yayınlanmasını fazla geciktirmezler.”

“İnşallah” dedim arkadaşıma.

Gördüğüm kadarıyla piyasanın işi inşallaha maşallaha kalmış.