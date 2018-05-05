Güzelbahçe rafa mı kaldırıldı?

Kartepe’de uzun süredir gündemde olan Güzelbahçe projesinde işler iyice karışmış durumda. Herkesin kafası öylesine karıştı ki, bundan sonra neler olacağını kimse kestiremiyor. Hem yabancı olmasın dışarıdan gelmesin isteniyor, hem de yerelde ihale için gereken şartlar sağlanabilmiş değil! Yeni bir ticari birliktelik modeli olduğundan, iş bitirme belgesinden tutun da, geçici teminat mektubuna kadar birçok noktada sıkıntılar aşılabilmiş değil. Bunlar bir şekilde temin edildiğinde ise yeni sorunlar ortaya çıkıyor ki bu kısım daha da karışık. Kim ne kadar katkı sağlayacak ve gelir nasıl pay edilecek? İhale yapılmak zorunda olduğundan, bir firma bunu aldığında, “kardeşim biz seni burada istemiyoruz” mu denilecek? Elbette Maşukiye insanına öncelik tanınmalı ama bunun için doğru adımlar atılmalı. Bu oluşumda yer almak isteyen herkes hakkaniyetle adım atacak insanlardan oluşturulmalı. Bu insanlara öncülük edecek kişilerin de, en başından itibaren tüm riskleri kendileriyle yapacağı toplantılarda paylaşması gerekiyordu. Parası olanla olmayanı, bu işe iyi niyetle bakanla ortalığı karıştırabilecek olanı aynı potada eritmeye çalışmak elbette zor. Her anlamda sağlıklı iletişim kurularak süreç kaldığı yerden devam ettirilmeli, yoksa bu iş askıda kalmaktan öteye gidemeyecek.

Ak Parti Temayül yoklaması...

İktidar partisinden vekil olmak için yapılacak temayül yoklamasında durum enteresan bir boyut almış durumda. İstişare yaptığım birçok partili “listeyi beğenmezsem başkanlıkta Reis’e, vekillikte MHP’ye veririm” şeklinde konuşuyor. Her dönem temayül yoklamaları yapılıyor ama bunun bir formaliteden öteye gitmediğini biliyorduk. Partililer şimdilerde; “irademiz listelere bu kez de yansımazsa, biz de sizi cezalandırmasını biliriz” diyor açıkça! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği vekillik profili yerine yine birileri kendilerine göre liste yapmaya kalkarsa, parti tabanının buna tepki göstereceğini görebiliyoruz. Ben de açıkçası hem listeleri, hem de Erdoğan ile vekillere verilecek oy arasında nasıl bir fark olacağını merak ediyorum. Çünkü bu seçim bugüne kadarki tüm seçimlerden çok farklı…

Saadet Partisi nereye gidiyor?

Sizce de ilginç değil mi? Oyu, yüzdelik dilimlere bile girmeyen Saadet Partisi, bugünlerde “Türkiye’nin teminatı” sloganıyla CHP’nin de içinde yer aldığı ittifakta yer aldı. Partiye gönül vermiş bir avuç insanı da böylelikle kaybeden Saadet Partisi’nin neyi hedeflediğini anlamak oldukça zor. Kendilerini hakir gören, aşağılayan bir anlayışın yanında yer alarak Türkiye’nin teminatı olduğu iddiasını sürdürmek akıl tutulması değil de nedir? Şurada elli gün daha gündemde olabilmek adına mı bu hareket yapılıyor bilmiyorum ama… Bir “deha” olan rahmetli Erbakan’ın partisi, böyle final yapmamalıydı diye düşünüyorum.

Gül kendine yazık etti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün mutabakat sağlanamadığı için cumhurbaşkanı adayı olmadığı açıklamasını herkes şaşkınlıkla izledi. Bir faninin gelebileceği en büyük makamlara sahip olmasındaki en büyük etken olan ismin karşısına çıkabileceğini açıkca söylemesi, Gül açısından da kötü bir siyasi final oldu. Düne kadar hayli eleştirilen Bülent Arınç kadar bile seçmenin “gönlünü alamayan” Abdullah Gül, kimseye de yaranamadan siyaset sahnesinden çekilmiş oldu. Kardeşlik hukukuna uymamanın cezasını bir ömür çekecek olması bir yana, bugüne kadarki birikimlerini heba etmesi de cabası…

Üzülmez daha sakin olmalı…

AK Parti’de mahalle danışma toplantıları bitmek üzere… Bugüne kadar birçok mahallede yapılan toplantılarda vatandaşların soruları cevaplanmaya çalışılıyor. Kimi eleştiriyor, kimi teşekkür ediyor, kimi sorununu paylaşıyor. Ancak eleştiren ya da bir eksikliği dile getiren vatandaşa bazen Başkan Üzülmez de karşılık verince ortam biraz gerilebiliyor. Eleştiri olabilir, bunların bir kısmı art niyetli de olabilir. Daha hoşgörülü, alttan alarak ve anlamaya çalışarak yaklaşım gösterilse ortam da bu kadar gerilmeyecek. İlçe Başkanı Mustafa Kocaman çoğu kez ortayı bularak tartışmanın uzamasının önüne geçiyor. En ağır eleştiri bile olsa, size göre haksız yere de sitem edilse, provoke edilmek de istense sağduyuyu elden bırakmamak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “önce gönüllere girin” tavsiyesi dikkate alınsa, eksik kalan ya da tamamlanamayan projelerin hesabını millete vermek daha kolay olur. Sağlıklı bir iletişim kurabilirseniz, Kartepe insanıyla aşamayacağınız hiçbir sorun olmaz. Yeter ki “önce gönüllere girin”…